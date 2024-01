10 ideas de regalos de Reyes para sorprender a tu familia

Amazon tiene varias novedades. Desde Tu Oportunidad presentamos estas diez opciones de regalos para la familia y amigos, después de todo el Día de Reyes es para todos.

Un karaoke para cantar en familia

image.png

Esta Fansbe Tech es una máquina de karaoke con dos 2 micrófonos con efectos de sonido Bluetooth y altavoces inalámbricos que harán de tu velada en familia un momento inolvidable que generarán bonitos recuerdos. Todos podrán interpretar su canción favorita.

Lo más sorprendente es que esta máquina de karaoke con altavoces duales de rango completo de 15 W permite que se emita un sonido claro y un volumen equilibrado.

Descubre la alegría del canto a dúos controlando el volumen del micrófono y seleccionando entre 6 divertidos efectos de sonidos. Sorpréndete por la fusión de luces y música.

Botella de agua de hidrógeno con tecnología PEM SPE

image.png

Esta botella de agua de hidrógeno con tecnología PEM SPE - Essentials 2024 es una extraordinaria novedad y regalo. Según los experto el agua rica en hidrógeno previene el deterioro cognitivo, y además reduce significativamente la progresión de la degeneración neuronal característica de la enfermedad de Parkinson y de la enfermedad de Alzheimer.

Así que es un buen regalo para los padres o abuelos, aunque la tendencia es que cada vez más personas de todas las edades lo usen. Se trata de un generador de agua de hidrógeno recargable, máquina ionizadora de agua de hidrógeno portátil para viajes.

¿Qué es el agua de hidrógeno?

Es agua regular (H2O) que se ha infundido con gas hidrógeno. Esta botella utiliza tecnología SPE y PEM para generar rápidamente hasta 1200 ppb (1.2 ppm) de iones de hidrógeno en un solo ciclo, que separa y libera H2 y O2, ayudando a convertir el agua potable ordinaria en agua alcalina rica en iones de hidrógeno, reduciendo eficazmente el estrés oxidativo y satisfacer las necesidades de toda la familia.

Un conjunto de dos piezas para mujer

image.png

La marca AnotherChill presenta este conjunto de 2 piezas para mujer con pantalones acampanados plegables, manga larga y una camiseta recortada. Es un traje casual que puede servir incluso de pijama. Está elaborado de un material suave y elástico de alta calidad para garantizar durabilidad y comodidad. Es fácil de cuidar.

Es la típica pieza “ a la medida” porque la puede usar o combinar y siempre estar bien vestida. Es un regalo ideal para la hermana, la prima o la amiga.

Es ideal para llevar todo el día y sentirte genial. Perfecto para un día casual, como una sesión de fotos, escuela, vacaciones, viajes, calle, baile, compras o gimnasio. Como siempre comprueba cuidadosamente la tabla de tallas en la imagen antes de comprar el artículo.

Embed

Un piano digital de 88 teclas

image.png

Este piano digital de 88 teclas de tamaño completo con teclado electrónico con fuente de alimentación, Bluetooth es ideal para aquellos que se inician en el mundo de la música. Sin embargo, el uso para un profesional también es idóneo porque contiene 200 ritmos y 200 polifonías. Y lo mejor trae 80 canciones de demostración y función de teclado dual satisfaciendo así todos los estilos musicales.

Se pueden conectar e interactuar con equipos musicales MIDI que te permite conectar a la computadora y es perfecto para arreglos musicales. El protocolo MIDI sirve básicamente para comunicar entre sí dispositivos de diferentes tipos y marcas a distintos niveles.

El piano digital se puede utilizar como regalo para niños o adultos principiantes y amantes de la música. Las teclas sensibles a la velocidad rebotan más rápido y reducen la sensación de fuerza que las teclas de peso completo.

Embed

Cargador para iPhone 15

image.png

Un cargador para iPhone 15 de carga rápida de 10 pies, bloque de pared USB C de Apple de 20 W y cable tipo C a C largo con adaptador de corriente para iPad Pro es un regalo perfecto para la persona que sigue con detalle el mundo con el logo de la manzana mordida.

Te proporciona una potencia de salida máxima de 20 vatios, carga rápida para el iPad Pro/Air/Mini/iPhone. Carga completa iPad Pro en 2-3 horas, iPhone en 1-2 horas, 3 veces más rápido que el cargador USB de 5 W.

Amplia compatibilidad construido con un chip inteligente que coincide de manera inteligente con la corriente requerida y reduce en gran medida el calor. Los conectores USB C de doble cara vienen con un extremo de goma dura que está diseñado para inserciones frecuentes y conexión ajustada sin desconectar.

Embed

Un vaso moderno para niños

image.png

Este Simple Modern Vaso para niños de 24 onzas con asa y tapa de popote de silicona, a prueba de derrames y de fugas es una buena alternativa de regalo para el Día de Reyes.

Es duradero porque está hecho de acero inoxidable de primera calidad compatible con portavasos: la forma cónica con mango lo convierte en la taza ideal para la vida en movimiento. Garantía limitada de por vida.

Embed

La retroiluminación de TV

image.png

Govee Retroiluminación de TV 3 Lite (La retroiluminación es la luz que permite a una pantalla LCD crear una imagen) con función de corrección de ojo de pez con sincronización a televisores de 55 a 65 pulgadas.

El chip proporciona un rendimiento más fuerte ampliando el rango efectivo para proporcionar una coincidencia de color más precisa a lo largo de los bordes.

La densidad de píxeles optimizada hacen que el efecto de iluminación sea más vívido y natural, lo que ayuda a mejorar la visualización de películas inmersivas y los juegos. Crear una experiencia de visualización inmersiva de 360° y enriquecer los efectos de mapeo de luz dentro del entorno doméstico es ya una realidad. Compatibilidad completa para cualquier contenido de TV.

Embed

Termómetro de carne para el chef de la casa

image.png

El ThermoPro TempSpike es un termómetro de carne inalámbrico de 500 pies, el regalo perfecto para el chef de la familia. Está conectado a través del Bluetooth 5.2 y puede controlar tu cocción desde hasta 500 pies de distancia con obstáculos, lo que hace que se destaque de otros accesorios.

El termómetro digital inalámbrico para carne elimina todos los cables enredados, lo convierte en una herramienta versátil para asadores eléctricos, ahumadores, horno, parrilla, sartén y disfruta de una cocción con la comodidad de una configuración y limpieza sin complicaciones

Está equipado con alertas y pautas personalizables que activan las temperaturas recomendadas por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por su sigla en inglés) y te ayuda a dominar tus técnicas de parrilla a largo plazo.

Embed

Yoolife con bolsas de maquillaje

image.png

Esta YOOLIFE Bolsa de yute ( son bolsas o sacos hechos de una fibra natural llamada yute) con inicial y 2 bolsas de maquillaje con cremallera es un detalle personalizado para mamá o para cualquier mujer de la familia

Lo suficientemente grande como para guardar todos tus accesorios diarios, incluyendo ropa, documentos, loncheras y aperitivos. Las puntadas "X" en la parte de la articulación hacen que las asas largas sean lo suficientemente fuertes. Todas las costuras están reforzadas y cosidas para garantizar su durabilidad. Es muy resistente.

Embed

Opux, una bolsa de almuerzo

image.png

Esta Opux es una bolsa de almuerzo de doble compartimento con correa para el hombro, forro suave a prueba de fugas. Gran opción para el almuerzo, para el trabajo o la escuela.

Simplemente límpialo con un paño húmedo y estará como nuevo. Lo suficientemente espaciosa como para dar cabida a un paquete completo de seis refrescos, un almuerzo de una persona y algo más. Y si esto no es suficiente, el compartimento superior tiene suficiente espacio como para otro contenedor de alimentos o 3 botellas de agua de tamaño estándar.

Duradera y resistente a rasgaduras: fabricada con nailon de alta calidad y tejido de poliéster con cremalleras reforzadas para evitar rasgaduras y garantizar la máxima durabilidad. Alimentos fríos y calientes separados: Esta lonchera ofrece diferentes formas de empacar tus alimentos. Hay varios colores

Embed

Embed

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS