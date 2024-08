El poder del inglés: 8 cursos para transformar tu futuro

Cómo es el contexto laboral actual con el idioma

El inglés fluido no solo es esencial para comunicarse eficazmente con colegas y clientes, sino que también es un requisito fundamental para acceder a trabajos en sectores clave como tecnología, finanzas y servicios. Para los estudiantes, a su vez, el dominio del inglés es crucial para acceder a oportunidades educativas de calidad, participar en programas de intercambio internacional y prepararse para estudios avanzados en universidades de habla inglesa.

Es por eso que apuntarse a cursos de inglés en Estados Unidos es fundamental para dominar el idioma y aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo profesional y personal. Facilita el acceso a recursos académicos, conferencias internacionales y una red global de contactos.

Qué oportunidades se pueden aprovechar para mejorar en inglés

Tomemos como punto de partida la primera pregunta: cómo conocer mi nivel del inglés actual. Para poder decidir en qué nivel apuntarse, muchas escuelas brindan la opción de tomar un examen de nivel. Dentro de las opciones que hay en el mercado, LANGUAGE ON es una de las escuelas de inglés que además de ofrecer un test gratuito de inglés, ofrece cursos de inglés en Estados Unidos que se adaptan a todo tipo de necesidades.

Por otro lado, si no sabemos qué tipo de curso de inglés es adecuado para mejorar, en LANGUAGE ON se ofrecen desde cursos de inglés para la vida diaria (el inglés de todos los días), hasta cursos de inglés para negocios, cursos intensivos, semi intensivos, en clases privadas, online y presenciales. La escuela no deja opción al azar, ya que ofrece hasta clases de pronunciación y reducción de acento para mejorar la pronunciación.

Los cursos de inglés para negocios están más enfocados a profesionales que desean mejorar su inglés en contextos empresariales, perfeccionando habilidades esenciales como la conversación y la escritura. Mientras que para aquellos que desean reducir su acento y mejorar su pronunciación, nuestras clases de reducción de acento proporcionan las herramientas necesarias para hablar inglés de manera clara y efectiva, un aspecto clave para el éxito profesional.

Descubre los cursos de LANGUAGE ON

Con una gran variedad de cursos de inglés de LANGUAGE ON puede adaptarse a las necesidades de diferentes perfiles de alumnos:

Curso Intensivo de Inglés:

Ideal para quienes desean sumergirse completamente en el aprendizaje del inglés. Combina lectura, escritura, escucha, expresión oral y pronunciación en cada clase. Es perfecto para inmigrantes y estudiantes que necesitan mejorar rápidamente su nivel de inglés para el trabajo o la educación.

Curso Semi-Intensivo de Inglés:

Similar al curso intensivo, pero con una carga horaria menor. Es una excelente opción para quienes tienen otras responsabilidades pero desean seguir avanzando en su dominio del inglés.

Curso de Inglés de Negocios:

Enfocado en mejorar la habilidad de conversación, escritura y comprensión en contextos empresariales. Este curso es ideal para profesionales que buscan avanzar en su carrera y necesitan manejar el inglés en el ámbito laboral.

Clases Privadas y Corporativas:

Diseñadas para todos los niveles, estas clases ofrecen flexibilidad total. Se pueden tomar en la escuela, en casa o en el lugar de trabajo, y son perfectas para quienes tienen horarios ajustados o requieren atención personalizada.

Clases de Reducción de Acento

Para aquellos que ya hablan inglés pero desean mejorar su pronunciación. Reducir el acento puede ser clave para mejorar la confianza y efectividad en la comunicación en el trabajo y la vida diaria.

Clases de Preparación para Exámenes:

Se ofrece preparación para TOEFL e IELTS, exámenes esenciales para el avance académico y profesional. Estos cursos son fundamentales para estudiantes que planean estudiar en universidades de habla inglesa o profesionales que buscan certificar su nivel de inglés.

Curso de Inglés para Niños y Familias:

Una experiencia vacacional de aprendizaje para toda la familia. Es ideal para quienes desean mejorar el inglés en un ambiente relajado y divertido.

Inglés para la Vida Online:

Perfecto para profesionales ocupados que solo pueden estudiar por la tarde o los fines de semana. Esta opción ofrece la flexibilidad de aprender desde cualquier lugar.

Niveles de inglés: los más demandados

Una de las dudas más constantes en cuanto al aprendizaje y perfeccionamiento del inglés, son los niveles. ¿Con qué nivel es suficiente para triunfar en una entrevista laboral? Desde LANGUAGE ON, lo tienen muy claro.

Además de ofrecer un abanico de 6 niveles desde básico a avanzado para adaptarse a cada tipo de alumno en cada una de sus propuestas, tienen cursos de inglés específicos para TOEFL y para IELTS, dos exámenes de renombre internacional, en muchos casos, esenciales para avanzar en estudios superiores o cumplir con los requisitos de ciertos empleadores.

Inglés sin límites: flexibilidad y personalización para ajustarse a tu vida

Los horarios pueden ser un desafío a la hora de emprender un curso de idiomas o cualquier otra actividad. Por ello, las clases privadas y corporativas de LANGUAGE ON se adaptan a las necesidades de sus alumnos, ya sean principiantes o avanzados. Las clases se pueden tomar en las escuelas, en el hogar o desde el lugar de trabajo. Estudiar online también es una opción perfecta para profesionales ocupados que solo pueden estudiar por la tarde o los fines de semana.

Con ubicaciones en Miami, Miami Beach, Orlando, Aventura, Kendall, Boca Ratón, Salt Lake City y una escuela de inglés en Washington D.C., LANGUAGE ON es una de las escuelas más arraigadas para comunidades latinas, y con un gran compromiso con la enseñanza de primer nivel.

Estudiar inglés y perfeccionarte en el idioma en una escuela como LANGUAGE ON no solo puede mejorar tus habilidades lingüísticas, sino que también te permite conocer a otros estudiantes y profesionales de todo el mundo, creando un ambiente de aprendizaje multicultural. Este entorno enriquece tu experiencia y te permite establecer conexiones internacionales valiosas.