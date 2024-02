Prepare un helado de leche materna para su bebé con estos básicos de Amazon

Desde Tu Oportunidad ponemos a la disposición estos imprescindibles de Amazon para lograr este “proceso productivo” y tu bebé pueda disfrutar del helado más nutritivo con una denominación exclusiva de origen.

Lo primero extraer leche

image.png

Este extractor de leche manos libres garantiza una succión bastante fluida. Puede cambiar a un nivel de succión adecuado según la producción habitual de leche materna y la tolerancia al dolor.

Al principio lo mejor es dar directamente la leche materna a tu hijo, pero esta es una opción recomendada en los casos en que se tenga suficiente para aprovechar esa “afluencia” o bien porque tiene que salir de casa un momento dejando la “fórmula” natural lista o cuando quiera preparar el helado más nutritivo del mundo.

La pantalla LED muestra claramente el modo de succión, y el nivel de la batería. La "doble frecuencia" ayuda a un bombeo suave.

Mini moldes para sorbeticos de leche materna

image.png

Mini molde de silicona para paletas de leche materna de 7 cavidades con palitos de plástico coloridos. Alta calidad: el mini molde para paletas está hecho de silicona 100% pura y palos de plástico de alta calidad, seguro para hacer varios tipos de alimentos. Los coloridos palos de plástico lo hacen divertido. Te sentirás más cómodo cuando utilices estos duraderos moldes.

Multifuncional y es perfecto para el propósito de lograr un heladito de leche materna y luego estas paleticas las puedes utilizar para elaborar jugo de fruta o gelatinas para una fiesta, cumpleaños, reunión familiar y mucho más porque es una porción ideal para los más pequeños.

Una paleta con nutrientes

image.png

Esta PrimaStella Silicone Petite Pops es un molde para paletas de leche materna para bebé de más de 4 meses y luego, como ya lo hemos señalado, agregar cuando así lo indique el especialista puré de frutas/verduras. Congele durante más de 4 horas hasta que esté sólido y ya tiene sus porciones de helados.

Es un molde con un mango completamente de silicona seguro para la dentición. Las crestas sensoriales congeladas proporcionan un alivio fresco y relajante para las encías doloridas y promueven la conciencia oral.

Más mini helados

image.png

Aquí tienes otra opción para hacer el mini helado más nutritivo del mundo. Este producto es una marca de pequeña empresa y tiene muy buenos comentarios. Así que no hay excusa, desde hoy prepara los heladitos para tu bebé, comenzando siempre con leche materna y en la medida que la especialista lo indique acompañarla de frutas y verduras.

Proceso de lmacenamiento

image.png

El Congelador Milkies Freeze de Milkies Fairhaven está diseñado para utilizar las bolsas de almacenamiento de leche materna de tamaño estándar. Una vez que la leche esté congelada, desliza la bolsa en el sistema de almacenamiento Freeze a través de la ranura justo debajo de la bandeja de metal. ¡Esta es la forma que le permite usar primero la leche más antigua!

Cuando hay extracción de leche debe ponerle fecha y así usar de la más vieja a la más nueva. Poner además fecha y hora si eso ocurre varias veces al día.

Fácil y conveniente. No más revueltas alrededor del congelador en busca de bolsas de almacenamiento, o incluso tener que marcarlas. Para obtener los mejores resultados, la bolsa de leche debe congelarse plana en la bandeja de congelación rápida en la parte superior del recipiente antes de deslizar la leche congelada en el recipiente.

Más bolsas para conservar

image.png

La bolsa de almacenamiento GROWNSY de leche materna con detección de temperatura de 6 onzas sin contaminación para lactancia materna, está preesterilizada, higiénicamente doble-sellada, sin fugas para refrigeración y congelación. Son 130 unidades. Y está hecha para usar durante una jornada corta de un día, sin temor a que se dañe la leche en un tiempo de entre tres y cuatro horas.

Las bolsas cuentan con una función inteligente de detección de temperatura de 3 colores. Con morado para frío, azul para una temperatura de alimentación óptima y blanco para calor, las mamás pueden juzgar rápidamente la temperatura perfecta para alimentar a tu pequeño y evitar cualquier riesgo de quemaduras.

Protege tu leche: La boquilla lateral evita la contaminación mientras vierte leche. Las madres pueden fijar fácilmente el adaptador al bolsillo superior de la bolsa y verter la leche sin preocuparse por derrames.

¿Qué beneficios tiene la leche materna?

Se digiere fácilmente, por las enzimas que contiene, y protege contra las infecciones y diarreas, conserva la microbiota intestinal del lactante y protege la salud de la madre. Ayuda a demorar un nuevo embarazo. Es seguridad alimentaria con el agregado que es es ecológica y promueve el desarrollo dentomaxilo-facial y maduración de funciones bucales, dijo Eunice Lample Foata, Pediatra Neonatóloga, entrevistada por DIARIO LAS AMÉRICAS.

¿Qué otros usos se le puede dar a la leche materna?

La leche materna extraída, puede utilizarse en la preparación de las papillas con cereales bien sea caseros como el puré de arroz o los precocidos, es importante utilizar el cereal y no la harina del cereal, pues esta solo aporta valor calórico y no proteico; también se puede añadir la leche materna a la fruta triturada y a los purés de vegetales o verduras, una vez que estos hayan sido cocinados. La leche materna no se pone directo al fuego. Importante no añadir sal ni azúcar a las preparaciones.

La leche puede congelarse en envases pequeños, tipo hieleras, para preparar helados de leche materna que luego son ofrecidos a los niños y niñas, que ayudan en el proceso de dentición, agregó Lample especialista en la Técnica Madre Canguro.

¿Se puede congelar la leche materna? ¿Durante cuánto tiempo?

Lugar de almacenamiento: a temperatura ambiente máximo 4 horas en un lugar fresco con aire acondicionado preferible. En la nevera al fondo máximo 3 días (nunca colocar en la puerta). En el congelador hasta 3 meses. Una vez descongelada la leche materna, se debe consumir en las siguientes 24 horas, la cual debe permanecer dentro de la nevera, concluyó la Consultora Internacional Certificada en Lactancia Materna, Eunice Lample Fosta.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS / ENTREVISTA PEDIATRA EUNICE LAMPLE FOSTA