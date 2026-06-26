Venezuela en imágenes tras la tragedia

Personas evacuan edificios este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.

Equipos de rescate transportan a una persona herida en una camilla improvisada, pasando junto a un gran montón de escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Los Corales, estado de La Guaira (a unos 38 km al noroeste de Caracas), el 25 de junio de 2026.

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Una mujer se lamenta este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Venezuela enfrenta una de sus peores emergencias tras los dos terremotos de más de magnitud 7 que sacudieron el país el miércoles, dejando centenares de muertos y miles heridos. El estado de La Guaira, el más golpeado, fue declarado zona de desastre natural y militarizado ante el colapso de cientos de edificios y la interrupción total de servicios y comunicaciones. Las autoridades reportan 214 réplicas y continúan las labores de rescate entre los escombros, con apoyo de equipos internacionales que ya comenzaron a llegar. Las familias permanecen desesperadas dentro de los escombros, claman ayuda.