Venezuela en imágenes tras la tragedia

Venezuela enfrenta una de sus peores emergencias tras los dos terremotos de más de magnitud 7 que sacudieron el país el miércoles, dejando centenares de muertos y miles heridos. El estado de La Guaira, el más golpeado, fue declarado zona de desastre natural y militarizado ante el colapso de cientos de edificios y la interrupción total de servicios y comunicaciones. Las autoridades reportan 214 réplicas y continúan las labores de rescate entre los escombros, con apoyo de equipos internacionales que ya comenzaron a llegar. Las familias permanecen desesperadas dentro de los escombros, claman ayuda.