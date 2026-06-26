viernes 26  de  junio 2026
TRAGEDIA

Venezuela en imágenes tras la tragedia

En La Guaira la ayuda ha sido escasa. Los familiares de las personas que están dentro de los escombros imploran ayuda profesional, pero no han llegado los equipos

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate sacan a una persona en camilla de un edificio colapsado tras un terremoto en Caracas, el 24 de junio de 2026.

JUAN BARRETO / AFP
Unos hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Unos hombres reaccionan frente a un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Se observa un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Se observa un edificio de apartamentos dañado tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

MANAURE QUINTERO / AFP
Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

Equipos de rescate evacúan en camilla a una persona de un edificio que colapsó tras un terremoto en Caracas el 24 de junio de 2026.

AFP
Una mujer se lamenta este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.&nbsp;&nbsp;

Una mujer se lamenta este miércoles, luego de dos fuertes terremotos que sacudieron el Caribe venezolano, en Caracas (Venezuela). El evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.  

EFE/ Ronald Peña R
Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

Varias personas se encuentran frente a edificios de apartamentos dañados tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, a unos 30 km al noroeste de Caracas, el 25 de junio de 2026.

FEDERICO PARRA / AFP
Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Un edificio en los Este edificio, Petunia, en Los Palos Grandes fue afectado también en el terremoto de 1967.

Sofía Neder/Cortesía
Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela).&nbsp;&nbsp;

Personas lloran frente a escombros de edificios afectados por terremotos este jueves, en La Guaira (Venezuela).  

EFE/ Ronald Peña R.
Equipos de rescate transportan a una persona herida en una camilla improvisada, pasando junto a un gran montón de escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Los Corales, estado de La Guaira (a unos 38 km al noroeste de Caracas), el 25 de junio de 2026.

Equipos de rescate transportan a una persona herida en una camilla improvisada, pasando junto a un gran montón de escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Los Corales, estado de La Guaira (a unos 38 km al noroeste de Caracas), el 25 de junio de 2026.

FEDERICO PARRA / AFP
Habitantes de la zona permanecen entre los escombros tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026. &nbsp;

Habitantes de la zona permanecen entre los escombros tras dos terremotos consecutivos en Caraballeda, estado de La Guaira, el 25 de junio de 2026.

 

FEDERICO PARRA / AFP
Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.&nbsp;&nbsp;

Residentes observan los destrozos causados en uno de los edificios dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves.  

EFE/ Ronald Pena R.
Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto.&nbsp;

Usuarios en redes sociales han compartido fotos y videos de los efectos del terremoto. 

Redes sociales
Personas evacuan edificios este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).&nbsp;

Personas evacuan edificios este miércoles, en Caracas (Venezuela). Un terremoto de magnitud 7,1 registrado en el noroeste de Montalbán, en el centro de venezuela, se sintió en gran parte del país, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). 

EFE/ Ronald Peña R
Una mujer duerme junto a su perro en una plaza tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026

Una mujer duerme junto a su perro en una plaza tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026

AFP
Personas observan escombros de edificios derrumbados este jueves, en La Guaira (Venezuela).&nbsp; Algunos civiles apoyen en las labores, mientras llega la ayuda.&nbsp;

Personas observan escombros de edificios derrumbados este jueves, en La Guaira (Venezuela).  Algunos civiles apoyen en las labores, mientras llega la ayuda. 

EFE/ Ronald Peña R.

Venezuela enfrenta una de sus peores emergencias tras los dos terremotos de más de magnitud 7 que sacudieron el país el miércoles, dejando centenares de muertos y miles heridos. El estado de La Guaira, el más golpeado, fue declarado zona de desastre natural y militarizado ante el colapso de cientos de edificios y la interrupción total de servicios y comunicaciones. Las autoridades reportan 214 réplicas y continúan las labores de rescate entre los escombros, con apoyo de equipos internacionales que ya comenzaron a llegar. Las familias permanecen desesperadas dentro de los escombros, claman ayuda.

FUENTE: EFE/AFP/REDACCIÓN

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