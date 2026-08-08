Muere Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, a los 68 años

Fotografía de archivo del jugador del FC Barcelona Lionel Messi y su padre, Jorge Horacio Messi (d), en la sala de la Audiencia de Barcelona. La Audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi

Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en Rosario, su ciudad natal, según informó este sábado Newell's Old Boys, club donde el astro argentino comenzó a jugar al fútbol.

El padre de Messi murió el viernes por la noche en un hospital de Rosario, de acuerdo con medios argentinos. Su figura estuvo estrechamente ligada a la trayectoria deportiva y personal de uno de los mejores futbolistas de la historia.

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Jorge fue el primer entrenador de Lionel cuando apenas tenía cuatro años y jugaba en el club barrial Grandoli. Desde entonces acompañó cada etapa de su carrera, primero como padre y guía y posteriormente como representante y negociador.

En el año 2000, Jorge dejó su trabajo como empleado metalúrgico en Argentina para trasladarse con Lionel, que entonces tenía 13 años, a España. El objetivo era que el joven pudiera incorporarse al Barcelona y continuar el tratamiento por un déficit de hormona de crecimiento.

Aquellos primeros años en Barcelona fueron especialmente difíciles para ambos. Padre e hijo estuvieron lejos del resto de la familia mientras Lionel intentaba abrirse camino en el fútbol profesional.

"Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo. Eso hizo que siempre yo quiera superarme", recordó Messi en una entrevista en 2022.

Jorge fue además quien consiguió cerrar el primer contrato de su hijo con el Barcelona. Posteriormente asumió un papel fundamental como representante y participó en las negociaciones de los contratos del futbolista durante sus etapas en el conjunto catalán, el Paris Saint-Germain y el Inter Miami.

Una relación marcada por el fútbol

De perfil bajo y poco habituado a conceder entrevistas, Jorge Messi mantuvo durante décadas una relación muy cercana con su hijo. Lionel solía recurrir a él para analizar sus actuaciones después de los partidos.

"El día que Leo no juegue más, creo que se me va a caer una ilusión y no voy a ver más al fútbol", declaró Jorge a la revista Kicker en 2013, reflejando hasta qué punto el fútbol y su hijo estaban unidos en su vida.

Newell's Old Boys fue uno de los primeros clubes en expresar sus condolencias por la muerte del padre del campeón mundial argentino. También la Liga Profesional de Fútbol de Argentina envió un mensaje de apoyo a la familia Messi.

Las polémicas judiciales

La trayectoria de Jorge Messi también estuvo marcada por algunas controversias judiciales relacionadas con los derechos de imagen de su hijo.

En 2013, Jorge y Lionel fueron acusados por la justicia española de utilizar sociedades en Reino Unido, Suiza, Belice y Uruguay para gestionar ingresos por los derechos de imagen del futbolista y evitar el pago de impuestos. El caso terminó en 2017 con multas millonarias, sin penas de prisión para ninguno de los dos.

En 2019, Jorge y Lionel Messi, además de la Fundación Leo Messi, fueron denunciados nuevamente en España por presuntos delitos contra la Hacienda, estafa y blanqueo de capitales. La causa fue archivada en 2021.

Jorge Messi deja a su esposa, Celia Cuccittini, y a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. Su legado queda estrechamente vinculado a la historia de Lionel Messi y a los primeros pasos que llevaron al futbolista rosarino hasta la cima del fútbol mundial.