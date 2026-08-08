sábado 8  de  agosto 2026
EEUU

El Senado de EEUU confirma a Todd Blanche, exabogado de Trump, como fiscal general

Blanche, nominado por Trump, ejercía de manera interina como fiscal general del país desde el pasado abril, cuando el presidente destituyó a Pam Bondi

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia).&nbsp;

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, el viernes 7 de agosto de 2026 en la ceremonia de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, este viernes en Cali (Colombia). 

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El Senado de Estados Unidos confirmó este sábado a Todd Blanche, antiguo abogado personal del presidente Donald Trump, como nuevo fiscal general del país.

Blanche fue ratificado para dirigir el Departamento de Justicia por un margen de 50 votos a favor y 49 en contra, tras superar las reticencias surgidas dentro de las filas republicanas.

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Dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, se sumaron a la oposición demócrata para votar en contra de su nominación por considerarlo responsable de la politización del Departamento de Justicia.

El nuevo fiscal general fue confirmado tras liderar este viernes en Colombia la delegación estadounidense que participó en la ceremonia de investidura de Abelardo De la Espriella como nuevo presidente colombiano.

Blanche, nominado por Trump, ejercía de manera interina como fiscal general del país desde el pasado abril, cuando el presidente destituyó a Pam Bondi por su gestión del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de unos 1.800 millones de dólares para compensar a personas que, según el Gobierno de Trump, fueron objeto de una persecución judicial injusta durante la Administración de Joe Biden (2021-2025), incluidos los protagonistas del asalto al Capitolio de 2021.

Dicho fondo, que fue suspendido en los tribunales, surgió como parte de un acuerdo con Trump por la demanda que la familia del mandatario había interpuesto al Gobierno por la divulgación de sus declaraciones fiscales y fue criticado incluso por legisladores del partido Republicano.

Blanche tuvo que anular formalmente el fondo el pasado 3 de agosto para destrabar su confirmación en el Senado, dado que los republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nominación.

Nacido en Denver (Colorado) en 1974, Blanche desarrolló una carrera como fiscal en el Distrito Sur de Nueva York y luego como abogado defensor en casos de alto perfil.

Fue abogado personal del hoy presidente y dirigió su defensa en el juicio de Nueva York. También integró el equipo legal de Trump en varios casos federales.

Bajo su mandato interino, la Fiscalía presentó cargos contra el exdirector del FBI James Comey, enfrentado a Trump, y abrió investigaciones vinculadas a las denuncias de fraude electoral de 2020.

FUENTE: EFE

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