Emilio González advierte sobre rumbo político y rechaza nuevo bono de Miami

El coronel en retiro Emilio González, exdirector de USCIS, de Aviación de Miami y exadministrador de Miami, entre otros cargos

MIAMI. - El coronel en retiro Emilio González, excandidato a la alcaldía de Miami, analizó la situación política en el programa "Destino Político 2026" de Diario Las Américas. En una entrevista exclusiva, compartió sus perspectivas con una mirada crítica pero optimista frente a los comicios de noviembre.

Como republicano, González observó que la política nacional es compleja, aunque manifestó "muy buenas esperanzas" para noviembre. Explicó que, por tradición, el partido en el poder pierde escaños en los comicios de medio término.

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No obstante, el también exdirector de USCIS y del Departamento de Aviación de Miami-Dade pronosticó un cambio en esta tendencia debido a la crisis interna demócrata. A su juicio, dicha organización sufre una “autodestrucción” por asimilar “posturas de extrema izquierda”, lo cual —según su óptica— aleja a sus sectores moderados.

Análisis de contiendas

Al evaluar a Florida, González analizó la carrera por la gobernación entre tres competidores republicanos: Byron Donalds, Paul Renner y el vicegobernador Collins.

Sobre Donalds, destacó su recaudación de cien millones de dólares y el respaldo de Donald Trump, aunque señaló que aún no consolida su triunfo en el sur del estado. En cambio, elogió la trayectoria militar de Collins, a quien describió como una figura fuerte.

Para el Senado federal, González rechazó la postulación de Alexander Vindman, rival de la actual senadora Ashly Moody. Afirmó que Vindman cometió faltas graves en el pasado que merecían un “juicio militar”, y criticó que aspire al escaño con apenas dos años de residencia en Florida.

Por el contrario, elogió a la senadora Moody y auguró su victoria holgada. Respecto al Congreso, vaticinó que María Elvira Salazar podría ganar a pesar de los pronósticos de los demócratas, mientras que Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez asegurarían sus escaños.

Oposición a bono municipal

El punto más álgido de la entrevista ocurrió al abordar la propuesta de un bono de deuda pública de 450 millones de dólares para la Ciudad de Miami, destinado a la seguridad y obras de infraestructura, que irá a votación en noviembre.

González aseguro oponerse de forma tajante a esta iniciativa y confirmó que su voto es un "no" rotundo. Aportó cifras específicas para sustentar su posición y calificó el proyecto de desacierto financiero.

El excandidato a la alcaldía detalló que el 78% del presupuesto general de la Ciudad de Miami se destina al pago de salarios, beneficios y jubilaciones de los empleados públicos.

Explicó que si se suma el interés de la deuda anterior, la cifra alcanzaría el 84%. Con la aprobación de este nuevo bono de 450 millones, que con intereses implicaría una deuda total cercana a los mil millones de dólares, el gasto de personal e intereses absorbería el 92% del presupuesto municipal, de acuerdo con sus cifras.

"¿Para qué existe el presupuesto de Miami? Existe para pagar el interés en los bonos y para pagar los sueldos de los sindicatos, y no le queda nada para nadie para servicio, para construcción, nada. Entonces, para mí, eso es una estafa", sentenció de manera categórica.

González instó a las autoridades locales a realizar una auditoría de los recursos actuales y a presentar planes reales de ahorro en lugar de "sacar la tarjeta de crédito".

Relevancia cívica

En el plano personal, González, quien también fungió como administrador del gobierno municipal de Miami, indicó que se mantiene activo en el sector privado en su rol de socio en una prestigiosa firma de servicios financieros.

Además, aseguro que escribe artículos para periódicos en Washington, imparte conferencias y gestiona un comité de acción política para apoyar a candidatos con ideales afines a los suyos.

Ante las preguntas sobre un posible retorno al servicio público en Washington o a nivel estatal, el exmilitar optó por la prudencia. Declaró que se siente tranquilo en esta etapa de su vida, pero subrayó su deseo de mantenerse como una figura relevante y activa en el acontecer comunitario.

"Si vas a hacer algo, hazlo; y si no lo vas a hacer, Emilio González te lo va a decir", concluyó.