viernes 7  de  agosto 2026
REGRESO A CLASES

Anuncian entrega de mochilas y útiles gratuitos a familias de Miami

La cita ofrecerá cortes de cabello, manicuras, alimentos y juegos este sábado en el parque Juan Pablo Duarte

Foto referencial.&nbsp;
Foto referencial.  Image by Wokandapix from Pixabay
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Familias del Distrito 1 de Miami podrán recibir mochilas con materiales educativos durante una jornada destinada a preparar a los alumnos para el comienzo del nuevo curso.

El encuentro se realizará este sábado 8 de agosto, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el parque Juan Pablo Duarte, situado en el 1776 de la calle 28 del noroeste.

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La iniciativa, encabezada por el comisionado municipal Miguel Ángel Gabela en colaboración con YMCA of South Florida, incluirá cortes de cabello, manicuras, comida, juegos y opciones recreativas para distintas edades.

Los artículos se distribuirán por orden de llegada mientras queden existencias, por lo que los organizadores recomendaron acudir temprano.

“Cada niño merece comenzar el año académico con las herramientas necesarias para alcanzar el éxito”, afirmó Gabela.

El funcionario explicó que la convocatoria busca respaldar a los hogares, invertir en el futuro de los menores y garantizar que cuenten con apoyo cuando regresen a las aulas.

Asimismo, agradeció la participación de YMCA y de las entidades comunitarias que contribuyeron a organizar la entrega.

La celebración anual forma parte de los esfuerzos para ampliar el acceso a suministros y fortalecer la cooperación entre instituciones que prestan servicios en esa zona de la ciudad.

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