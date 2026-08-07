Abelardo de la Espriella promete "recuperar el orden, la autoridad y la libertad" en Colombia

Los asistentes en la Universidad Santiago de Cali observan en una pantalla gigante al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronunciar un discurso desde el Batallón Pichincha de Cali durante su ceremonia de investidura, el 7 de agosto de 2026.

BOGOTÁ - Abelardo de la Espriella proclamó este viernes el inicio de “la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” en Colombia, al asumir la Presidencia para el período 2026-2030 con la promesa de enfrentar a los grupos narcotraficantes y recuperar la seguridad en el país.

La ceremonia de investidura se realizó en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en presencia de una mayoría del Congreso, autoridades nacionales y jefes de Estado de una decena de países, entre ellos el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, entre los que figuraron Daniel Noboa, José Antonio Kast y Javier Milei.

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Tras recibir la banda presidencial y prestar juramento, De la Espriella abandonó el auditorio y se trasladó al Cantón Militar Pichincha de Cali, donde pronunció su primer discurso como jefe de Estado ante miles de uniformados, acompañado por cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

Durante el acto, representantes de distintas confesiones religiosas realizaron oraciones por el éxito de su mandato y por el futuro de Colombia.

“Recuperación total” de la seguridad

Desde la guarnición militar, De la Espriella afirmó que su Gobierno no permitirá acciones que pongan en riesgo la estabilidad del país.

El mandatario aseguró que no habrá “espacio para maniobras que afecten contra la estabilidad de la nación” y convocó a los colombianos a participar en la recuperación de la seguridad.

“Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes ‘defensores de la patria’, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad”, afirmó.

El nuevo presidente también planteó la necesidad de superar la división política que ha marcado al país en los últimos años y llamó a una reconciliación nacional.

Colombia requiere, sostuvo, “una regeneración que destierre el odio y el resentimiento para volver a reconocernos como hijos de una misma patria y por encima de nuestras diferencias ideológicas podamos abrazarnos bajo el mismo tricolor”.

Sin Asamblea Constituyente

En su intervención, pronunciada en el Cantón Militar Pichincha de Cali, De la Espriella aseguró que su Gobierno respetará la institucionalidad y los límites establecidos por la Constitución.

El mandatario prometió que no convocará una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna y aseguró que entregará el Gobierno al término de los cuatro años correspondientes a su mandato.

La declaración busca marcar distancia de las propuestas de reforma constitucional que han formado parte del debate político colombiano y reafirma el compromiso del nuevo Ejecutivo con la continuidad institucional.

Ofensiva contra el “narcoterrorismo”

La seguridad ocupó buena parte del primer discurso presidencial de De la Espriella.

El mandatario aseguró que su Gobierno enfrentará “sin tregua, al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia”.

La declaración confirma uno de los principales ejes de su programa de gobierno: fortalecer la respuesta del Estado frente a las organizaciones armadas y los grupos dedicados al narcotráfico.

De la Espriella llega la Presidencia con un discurso centrado en la recuperación del control territorial y en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares frente a las organizaciones ilegales que operan en distintas regiones del país.

Regresarán las fumigaciones

Uno de los anuncios más concretos fue el regreso de las fumigaciones contra los cultivos ilícitos.

De la Espriella afirmó que su Gobierno retomará esta estrategia para combatir la expansión de los cultivos de coca y reducir la capacidad económica de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“La coca no se combate con estadísticas maquilladas, ni con mapas manipulados”, afirmó.

El mandatario aseguró que implementará un nuevo sistema de fumigación con productos que, según sostuvo, cumplen con las exigencias legales y ambientales.

“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, dijo De la Espriella.

El anuncio representa un cambio respecto de la política aplicada durante el gobierno anterior y devuelve la erradicación mediante aspersión a la estrategia oficial contra los cultivos ilícitos.

“La opción del diálogo está completamente agotada”

De la Espriella también confirmó un cambio radical en la política frente a los grupos armados ilegales.

“La opción del diálogo está completamente agotada. El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice. En la hora del tigre será contundente y frentero contra el crimen”, afirmó.

El mandatario ofreció dos alternativas a los integrantes de las organizaciones armadas: someterse a la autoridad del Estado o enfrentar la respuesta de las Fuerzas Militares.

“Someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano”, dijo De la Espriella, rodeado de militares en Cali.

La declaración marca una ruptura con la política de negociaciones impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro con distintos grupos armados.

"Fracking sostenible"

El mandatario también anunció durante su discurso que su Gobierno autorizará la técnica de fracturamiento hidráulico del suelo para extraer hidrocarburos, conocida como 'fracking', para aumentar las reservas de petróleo y gas en el país.

"Vamos a autorizar, cumpliendo los aspectos técnicos, el desarrollo de fracking responsable y sostenible", afirmó en su intervención.

Una nueva etapa para Colombia

El primer discurso de De la Espriella deja definidas las prioridades de su Gobierno: recuperar la seguridad, combatir el narcotráfico, reforzar la autoridad del Estado y cerrar la etapa de negociaciones con las organizaciones armadas que no acepten someterse a la ley.

El nuevo presidente también buscó enviar un mensaje de unidad nacional al insistir en la necesidad de superar las divisiones políticas y recuperar el sentido de pertenencia alrededor de la nación.

Con el respaldo de una nueva orientación en materia de seguridad y una relación más estrecha con Washington, De la Espriella inicia su mandato con el desafío de convertir sus promesas de campaña en una estrategia efectiva para recuperar el control de los territorios afectados por la violencia y reducir el poder de las organizaciones narcotraficantes.

FUENTE: Con información de EFE Y AFP