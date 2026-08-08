Miami-Dade apuesta ser socio de pequeños negocios con créditos, contratos y asistencia

Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade

MIAMI. — Abrir un negocio en Miami-Dade con apenas una idea, aprender a contratar con el Gobierno, obtener un préstamo, tramitar permisos, diseñar un plan empresarial, encontrar trabajadores o promocionar productos son algunas de las necesidades que el Condado busca atender mediante una red de programas dirigida a los pequeños empresarios. Esta estrategia, que refleja la visión de la alcaldesa Daniella Levine Cava, pretende transformar la relación tradicional entre el emprendedor y la administración pública. En vez de presentarse únicamente como regulador, recaudador o comprador, Miami-Dade quiere convertirse en acompañante del negocio durante sus distintas etapas.

“El enfoque es tener un Gobierno condal que pueda verse como un socio en el desarrollo de tu negocio”, afirmó Manny Cid, subdirector de Desarrollo de Pequeñas Empresas y Negocios Locales del Departamento de Adquisiciones Estratégicas de Miami-Dade, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.

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Esa filosofía se articula en el primer Plan Integral para Pequeños Negocios Locales del condado, una hoja de ruta que reúne recursos antes distribuidos entre diferentes departamentos e instituciones. El objetivo es que un empresario no tenga que conocer de antemano cuál oficina administra cada ayuda, bajo un modelo denominado no wrong door. No importa por cuál puerta entre, debe ser conectado con el servicio correspondiente.

El documento organiza los recursos en siete pilares: capacitación y apoyo educativo; desarrollo de capacidades y asistencia empresarial; capacidad financiera; participación comunitaria y visibilidad; alianzas estratégicas; comunicación e innovación; e infraestructura digital y modernización de datos.

Idea o negocio operativo

Cid sostuvo que la asistencia no está limitada a compañías experimentadas que quieran competir por contratos públicos. También está concebida para una persona que todavía no sabe cómo convertir su idea en una empresa.

“Si alguien quiere abrir un negocio, ya llegamos a un punto donde lo podemos ayudar a escribir su business plan, su plan de mercadeo, buscar dinero para empezar, encontrar espacios de oficina y acceder a todo lo que necesita para emprender en Miami-Dade”, explicó.

El condado ofrece gratuitamente el registro como proveedor y guía a las empresas que buscan una certificación como Small Business Enterprise, conocida por sus siglas SBE. Esa acreditación puede facilitar su participación en oportunidades reservadas o con metas de contratación para pequeñas empresas.

El Departamento de Adquisiciones Estratégicas trabaja actualmente con más de 1.700 empresas SBE certificadas, a las cuales debe ofrecer asistencia técnica y gerencial para fortalecer su capacidad de contratar con el condado. El apoyo incluye reuniones individuales, orientación ante problemas contractuales, seguimiento de pagos y participación en encuentros previos y posteriores a las adjudicaciones.

Para Cid, conseguir una certificación o identificar una licitación no garantiza por sí solo que un negocio pueda asumir el trabajo. Una empresa puede carecer de suficientes empleados, maquinaria, capital, seguros o experiencia administrativa.

“Los ayudamos a estar listos, porque muchas personas quieren participar en contratos, pero no tienen suficientes empleados, maquinaria o capacidad. Les damos asistencia técnica para que puedan llegar al punto donde sí pueden competir”, señaló.

En lugar de empezar como contratista principal, una empresa pequeña puede incorporarse como subcontratista, ejecutar una parte del proyecto y acumular experiencia. Las oportunidades no se limitan a grandes obras: el condado compra asfalto, materiales para aceras, autobuses, uniformes, servicios de mantenimiento, alimentos para animales y numerosos bienes utilizados por sus departamentos.

Desde que comenzó la Administración de la alcaldesa Levine Cava, Miami-Dade ha contribuido a que cerca de 3.000 millones de dólares en contrataciones y oportunidades económicas permanezcan en el condado en beneficio de los pequeños negocios, según Manny Cid.

Contratar con el Condado

Uno de los principales recursos es la Vendor Academy, creada en marzo de 2023 para explicar cómo funciona la contratación pública. Sus talleres abordan el registro como proveedor, los métodos de compra, las condiciones contractuales, los pagos, las certificaciones SBE, las normas legales y el uso del portal electrónico eSupplier.

La academia ofrece sesiones mensuales de incorporación para nuevos proveedores, foros virtuales dos veces al año y campamentos trimestrales de registro en distintas instalaciones. También dispone de videos en inglés, español, creole haitiano y mandarín, y prevé agregar contenidos en portugués.

El plan reconoce que los procesos gubernamentales pueden resultar intimidantes, especialmente para empresas recién creadas. Un error en una solicitud puede provocar que una propuesta sea declarada inválida, aunque el negocio tenga capacidad para prestar el servicio.

Otro recurso es el programa Mentor-Protégé, que vincula a empresas pequeñas con compañías consolidadas del sur de Florida durante un año. Los mentores evalúan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada participante y desarrollan un plan para mejorar su administración, competitividad y posibilidades de expansión.

A ese esquema se suma un programa de mentoría empresarial más amplio, diseñado con aliados de Strive305 y el Beacon Council para ofrecer formación en liderazgo, conocimientos financieros, planificación estratégica y preparación para contratar con instituciones públicas.

Miami-Dade Fund ofrece préstamos de hasta 75.000 dólares. MIAMI-DADE

Préstamos y acceso al capital

Un estudio de 2024 citado por Cid identificó tres obstáculos reiterados para los pequeños negocios de Miami-Dade: acceso al capital, permisos y mercadeo. Según el funcionario, el condado concentró sus esfuerzos recientes en esos tres frentes.

En materia financiera, el RISE Miami-Dade Fund ofrece préstamos de hasta 75.000 dólares con una tasa equivalente a la preferencial —prime— menos un punto porcentual, de acuerdo con Cid. Entre las condiciones mencionadas se encuentran una puntuación crediticia mínima de 620 y al menos dos años de operación.

El Departamento de Adquisiciones Estratégicas también realiza talleres trimestrales para orientar a los solicitantes durante el proceso del RISE Fund. Los empresarios reciben ayuda para completar formularios, determinar si cumplen los requisitos y comprender las alternativas de financiamiento.

Para las SBE certificadas existen, además, servicios relacionados con fianzas y acceso a capital de movilización, líneas de crédito y préstamos para capital de trabajo. Durante reuniones individuales se revisa la situación financiera del negocio y se recomiendan canales de crédito adecuados.

Otro mecanismo es el Special Economic Development Program, conocido como SPED. Según el ejemplo expuesto por Cid, un negocio que se comprometa a crear tres empleos permanentes para residentes de zonas de bajos ingresos podría recibir hasta 300.000 dólares —100.000 por cada puesto—. La deuda puede ser perdonada si la empresa demuestra que cumplió las condiciones laborales establecidas.

Permisos guiados “de la mano”

Cid aseguró que Miami-Dade ha creado un equipo gratuito para acompañar a los empresarios durante la solicitud de permisos, en lugar de limitarse a recibir documentos y esperar que el solicitante resuelva por sí mismo cada objeción.

“Te guiamos de la mano desde el momento de hacer la solicitud y durante el proceso entero. Llamamos al empresario y al contratista para asegurarnos de que todo salga bien”, afirmó.

Una de las mayores dificultades surge cuando intervienen simultáneamente una municipalidad y agencias del condado, como el Departamento de Recursos Económicos y Regulatorios, que incluye la revisión ambiental de DERM.

Para reducir viajes y duplicaciones, varias ciudades han habilitado comunicación virtual con revisores del condado. Además, Miami, Bal Harbour, Bay Harbor Islands y Miami Lakes adoptaron un sistema mediante el cual la solicitante entrega los documentos en su ayuntamiento y la ciudad los remite electrónicamente a Miami-Dade.

Cid puso como ejemplo una heladería con una trampa de grasa que, con acompañamiento institucional, obtuvo los permisos en 16 días. El caso, dijo, demuestra que es posible abrir un establecimiento en aproximadamente un mes cuando la municipalidad y el condado coordinan sus revisiones.

El reto pendiente es extender el modelo a todas las ciudades. “Eso puede resolver para siempre gran parte de los problemas de permisos en este condado”, sostuvo.

Mercadeo y nuevos clientes

El apoyo también busca aumentar la visibilidad de los negocios. El programa Market Matchmaker facilita espacios gratuitos en mercados locales y organiza encuentros trimestrales para que los empresarios muestren productos, prueben su aceptación, reciban recomendaciones y establezcan contacto con clientes y compradores institucionales.

La Semana Anual de la Pequeña Empresa y la Exposición de Adquisiciones reúnen a departamentos del condado, municipalidades, organismos estatales y federales, instituciones educativas, sistemas de salud, organizaciones financieras y proveedores de asistencia técnica.

Otro programa, Easy Perks, promociona gratuitamente negocios dentro de las instalaciones y pantallas del transporte público. A cambio, la empresa ofrece un beneficio a los pasajeros, como un descuento o un producto complementario. Cid señaló que más de 100 negocios participan en el esquema.

“Son miles y miles de impactos garantizados para el negocio, sin pagar por la publicidad”, explicó.

El condado también difunde programas mediante espacios mensuales en ComercioTV e Island TV, un pódcast empresarial y un boletín enviado a una base cercana a 100.000 suscriptores. Las comunicaciones incluyen convocatorias, cambios de políticas, oportunidades contractuales y casos de éxito.

Vendor Academy, creada en marzo de 2023, explica cómo funciona la contratación pública. MIAMI-DADE

Empleo, capacitación y producción

La plataforma WorkForce.Miami conecta a empresas con trabajadores, permite publicar vacantes, relaciona habilidades con puestos disponibles y ofrece oportunidades de capacitación. CareerSource South Florida complementa esos servicios con programas laborales que, de acuerdo con Cid, pueden cubrir temporalmente parte del salario de un nuevo empleado mientras se determina si se adapta al puesto.

En las bibliotecas de Miami Beach y Westchester funciona YOUmake Miami, una iniciativa que ofrece capacitación y acceso a herramientas para personas interesadas en negocios vinculados con música, confección, joyería, fotografía y producción digital. Los participantes pueden aprender a utilizar impresoras 3D y otros equipos sin asumir el costo inicial de adquirirlos.

El futuro portal Miami-Dade County Small and Local Business Resources HUB concentrará estos servicios junto con programas de permisos, SPED, control de mosquitos, Easy Perks, CareerSource y otros recursos administrados por diferentes dependencias. La plataforma pretende ofrecer un punto público, actualizado y medible para localizar ayudas y conocer sus resultados.

Un ecosistema en crecimiento

El plan condal toma como punto de partida el crecimiento empresarial registrado en la región. Un informe citado por Miami-Dade situó al condado en 2025 como el principal destino del país para solicitudes de pequeños negocios, con cerca de 4.900 nuevas inscripciones por cada 100.000 habitantes.

Para Cid, ese dinamismo obliga al Gobierno a mirar más allá de la atracción de grandes corporaciones.

“Más del 90% del desarrollo de una comunidad viene de los emprendedores locales, y ahí es donde debemos poner gran parte de la atención”, afirmó.

La apuesta consiste en crear una estructura donde el empresario pueda encontrar capacitación, capital, orientación regulatoria, trabajadores, exposición y acceso a contratos sin recorrer una cadena desconectada de oficinas.

“Estamos creando un ecosistema donde las personas ven que Miami-Dade está implicado”, resumió Cid. “El condado es un socio para ayudar a las personas a desarrollarse”.

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