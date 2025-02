Veterano Aaron Rodgers quería seguir con los Jets de Nueva York

Aaron Rodgers intentó convencer a los Jets de Nueva York de que se quedaran con él durante otra temporada o dos antes de que el equipo se separara oficialmente del mariscal de campo, según una información del New York Post.

Nueva York anunció que Rodgers no regresaría al equipo el jueves. El equipo no ofreció una razón para la separación, y Rodgers no ha comentado públicamente desde entonces.

Los Jets contrataron a Aaron Glenn y Darren Mougey como su nuevo entrenador en jefe y gerente general, respectivamente, esta temporada baja. El propietario Woody Johnson dijo que la decisión bajo el centro se dejaría a los dos recién llegados.

Aaron Rodgers (4).jpg Aaron Rodgers, quarterback de los Jets de Nueva York, mira hacia arriba durante la segunda mitad del juego de la NFL en contra de los Dolphins de Miami, el domingo 17 de diciembre de 2023, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Lynne Sladky

Rodgers se unió al equipo en un contrato de tres años en 2023 y sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que terminó la temporada cuatro jugadas en su primer juego. Rodgers lanzó para 3.897 yardas y 28 touchdowns como titular de los Jets en 2024 y terminó la campaña con un récord de 5-12.

Los Jets pagaron $49 millones en dinero muerto si liberaran a Rodgers después del 1 de junio, según Over the Cap. Según los informes, Nueva York buscará a un veterano para llenar la vacante de mariscal de campo y el equipo actualmente tiene $ 16.8 millones en espacio de tope para 2025.

Los Jets tienen la sequía de playoffs activa más larga en todos los deportes importantes, después de haberse perdido la postemporada durante 14 años.