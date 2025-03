A sus 61 años, Giselle Blondet confiesa que busca su peso feliz y se siente lista para tener pareja

Al ser interrogada por la Dra. Acosta Then sobre cómo logra su equilibrio y maneja su peso feliz a los 61 años, Giselle dijo: “Justamente, ando trabajando con mi peso feliz, porque tuve un episodio con un medicamento que me dejó de funcionar por la artritis, que tengo hace más de 20 años. Entonces, me dieron un tratamiento con prednisona, y siento que el medicamento me ha inflamado”.

“Así que estoy en el proceso de bajar esas libras de más que tengo. Es más difícil hacer eso que bajar de peso con propósito regular. Porque nunca he sufrido de sobrepeso, ni me había preocupado. Así que ahora estoy haciendo ejercicios. Con esta inflamación, la ropa para el programa no me está sirviendo como debe ser y confieso que me niego a comprar ropa de talla más grande. Por eso decidí que, en lugar de preocuparme, me estoy ocupando: comiendo mejor, suplementándome bien, haciendo ejercicios, disfrutando el presente y las personas que me quieren de verdad”, dijo Blondet en el podcast.

“Lo que ha sucedido con Giselle es que ha coincidido el tema de su artritis con los 60 años. Los estudios dicen que el descenso del metabolismo comienza en esta edad tope, donde hace la picada hacia abajo”, confirmó la reconocida Dra. Acosta Then, quien le prometió a Giselle ayudarla a mantener su peso feliz.

Giselle también se refirió a su salud mental y estado civil: “Por muchos años me pregunté, si soy la persona que más desea tener una relación para toda la vida, ¿cómo es posible que además sea la que se va de ellas? Así que decidí estudiar más sobre el tema para conocerme más. Con todo lo que he aprendido, me di cuenta de que sufrí de abandono porque mis papás no se llevaban bien cuando estaban divorciados. Y como no quería seguir sintiéndome así, busqué ayuda y confieso que ya me di cuenta de que, por primera vez a mis 61 años, estoy lista para tener una pareja estable”.

Al hablar de sentirse culpable al comer pizza en la noche, Giselle reconoció que no usa báscula: “No me gusta, no me quiero mirar porque creo que eso hace que uno engorde. Todas las personas de este medio siempre estamos en angustia: que si el pelo se ve bien, que si el maquillaje, que si la ropa, que se me abre aquí, que me veo gorda, que si me veo ancha. Es difícil”.

La Dra. aconsejó a Giselle que, en vez de comerse dos pedazos de pizza en la noche, podría comerse un mofongo, porque es un alimento natural y de la tierra.

También habló sobre el estrés que a veces las mamás creamos a nuestros hijos por la comida y las palabras que les decimos, sin darnos cuenta de que podemos ocasionarles baja autoestima.

La artritis es una condición médica que afecta las articulaciones, causando dolor, inflamación y rigidez. La artritis puede afectar cualquier articulación del cuerpo, incluyendo las manos, pies, rodillas, caderas y espalda. Hay varios tipos de esta condición, pero la artritis reumatoidea es la más habitual en personas mayores. Esta provoca inflamación en varias articulaciones y con posibilidades de causar deformaciones. Generalmente se produce por desgaste o deterioro del cartílago.

La Dra. Amny Acosta Then es endoscopista bariátrica, creadora del peso feliz, directora de la clínica de obesidad y especialidades Salutte Clinic en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo, República Dominicana. Más información: https://draacostathen.com