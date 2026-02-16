lunes 16  de  febrero 2026
TELEVISIÓN

Giselle Blondet dice adiós a Telemundo

La salida de Blondet evidencia los cambios que el programa atraviesa. La primera en despedirse fue Myrka Dellanos

La presentadoras de La Mesa Caliente: Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.

La presentadoras de "La Mesa Caliente": Verónica Bastos, Myrka Dellanos y Giselle Blondet.

Cortesía/H+M Communications
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras semanas alejada de la pantalla de Telemundo, debido a una intervención quirúrgica, se ha confirmado la salida de la presentadora Giselle Blondet de La Mesa Caliente. Durante la emisión de este 16 de febrero, Verónica Bastos compartió la información con los televidentes.

"Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca. Deseamos que tenga una rápida recuperación. Gigi, te deseamos todo el éxito en cada paso que emprendas. Nuestro corazón está contigo, gracias", dijo.

Lee además
Serie La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende.  video
PLATAFORMAS

Prime Video estrena en abril la serie "La casa de los espíritus"
El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París

Pronunciamiento de Telemundo

Posteriormente, Telemundo envió un comunicado a la revista People en Español en el que la cadena manifestó su agradecimiento a Blondet por los años en el programa y auguró un futuro exitoso.

“Giselle Blondet ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente. Su talento y compromiso han sido fundamentales para el éxito del programa desde su estreno, ayudando a convertirlo en uno de los principales programas de las tardes de la televisión en español. Agradecemos profundamente sus valiosas contribuciones y le deseamos continuo éxito en el futuro”, expresó la cadena.

La salida de Blondet evidencia los cambios que el programa atraviesa.

En meses pasados, Myrka Dellanos salió de la plataforma televisiva. De esta manera, Verónica Bastos se convierte en la única conductora original de La Mesa Caliente.

Temas
Te puede interesar

Confirman presentación de Harry Styles en el festival de Meltdown

Muere Robert Duvall, actor de "El Padrino" y "Apocalypse Now", a los 95 años

Marc Anthony sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "Me hizo sentir muy orgulloso"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy y Ronald Reagan.
EEUU

Presidents' Day, ¿Qué celebramos?

Imagen referencial del dictador cubano Fidel Castro. 
REPORTAJE

La dictadura castrista tiene fecha de caducidad

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen madurista.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez acelera desarticulación de andamiaje chavista: elimina misiones y entes creados por Maduro

Te puede interesar

Coche de la Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos)-  video
SUCESOS

Tiroteo durante partido de hockey en EEUU deja dos muertos y varios heridos

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Fotografía divulgada por la Embajada de España en Estados Unidos en su cuenta de la red social X (@SpainInTheUSA) donde aparece Benjamin León Jr. (i) juramentando como nuevo embajador de Estados Unidos en España 
crónica

Atrévete a soñar

Hispanic Prosperity Gala reunió en The Mar-a-Lago Club a una amplia representación de líderes internacionales.
LIDERAZGO HISPANO

Hispanic Prosperity Gala reunió en Mar-a-Lago a líderes políticos, empresarios y referentes globales

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESOS

Presentadora de "Today" envía nuevo mensaje a secuestradores de su madre

El artista Fredy Villamil en una exposición colectiva en el Salon Comparaisons, París.
artes visuales

Pintor autor del proyecto visual #SOSnuestraamerica participa en exposición en París