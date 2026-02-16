Giselle Blondet dice adiós a Telemundo

MIAMI.- Tras semanas alejada de la pantalla de Telemundo, debido a una intervención quirúrgica, se ha confirmado la salida de la presentadora Giselle Blondet de La Mesa Caliente. Durante la emisión de este 16 de febrero, Verónica Bastos compartió la información con los televidentes.

"Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca. Deseamos que tenga una rápida recuperación. Gigi, te deseamos todo el éxito en cada paso que emprendas. Nuestro corazón está contigo, gracias", dijo.

Pronunciamiento de Telemundo

Posteriormente, Telemundo envió un comunicado a la revista People en Español en el que la cadena manifestó su agradecimiento a Blondet por los años en el programa y auguró un futuro exitoso.

“Giselle Blondet ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente. Su talento y compromiso han sido fundamentales para el éxito del programa desde su estreno, ayudando a convertirlo en uno de los principales programas de las tardes de la televisión en español. Agradecemos profundamente sus valiosas contribuciones y le deseamos continuo éxito en el futuro”, expresó la cadena.

La salida de Blondet evidencia los cambios que el programa atraviesa.

En meses pasados, Myrka Dellanos salió de la plataforma televisiva. De esta manera, Verónica Bastos se convierte en la única conductora original de La Mesa Caliente.