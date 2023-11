Aaron Sevilla, el rey de los 'charts' del Afrohouse

En el mundo efervescente de la música electrónica , emerge una figura cuya trayectoria ha estado marcada por la evolución constante y una búsqueda incansable de la innovación: Aaron Sevilla . Con más de una década de experiencia mezclando y produciendo música dance, Sevilla ha forjado un camino único que lo ha posicionado en la cima del Afrohouse y el house orgánico. Pero, ¿cómo comenzó su viaje en este particular género y qué lo inspiró a seguir esta ruta musical?

El apoyo de nombres prominentes como Black Coffee y Blondish no solo ha sido un honor para Sevilla, sino que ha marcado un antes y después en su estilo y técnica de producción. La influencia de estos titanes ha sido indiscutible, pero Aaron ha sabido imprimir un toque latino y distintivo que lo separa del Afrohouse que comúnmente inunda los altavoces.

Este toque único ha llevado a Sevilla al número uno en Afrohouse Chart en Beatport y Afro Latin en Traxsource, un logro que, según confiesa, superó sus expectativas y lo impulsó a seguir avanzando con energía positiva. Estar en la cima de las listas es crucial en una industria saturada de talento, y Sevilla lo sabe. El estar en la posición número uno no solo significa que su música será tocada por más DJs, sino que también alcanzará a un público más amplio, como quedó demostrado con temas apoyados por leyendas como Carl Cox y Bob Sinclair.

Para mantener una presencia constante en las listas, Aaron se enfoca en la creación y la alegría de compartir su música, asegurándose de que sus temas lleguen a los DJs y, por ende, a las masas. En un mundo donde los DJs buscan constantemente el Top 100 de tiendas como Beatport, esta estrategia ha probado ser efectiva.

Embed - Aaron Sevilla on Instagram: "#tulum - Rítmic x Afrodise at Vagalume"

Cuando se trata de colaboraciones y sellos discográficos, Sevilla busca la conexión musical y la pasión compartida. Últimamente, su enfoque ha estado en su propio sello, Afrodise, permitiéndole expresarse libremente y plasmar su visión musical sin restricciones.

En sus memorables actuaciones, Aaron emplea una estrategia de conexión con su audiencia, mezclando la lectura de la multitud con sus gustos personales para crear una energía positiva y alta en la pista. Esta habilidad para sintonizar con el público ha resultado en repetidas invitaciones a ciudades de todo el mundo.

Compartir escenario con leyendas como Carl Cox y Jamie Jones ha sido tanto un honor como una experiencia de aprendizaje invaluable para Sevilla en los inicios de su carrera. Cada actuación junto a estas figuras ha sido un paso más hacia el cumplimiento de sus metas.

Equilibrar la vida en la carretera con la producción musical y la vida personal es un desafío constante. Los hoteles y aeropuertos se convierten en oficinas improvisadas donde Sevilla da vida a sus creaciones. A su regreso a México, prioriza el tiempo con sus seres queridos, manteniendo un equilibrio vital para su bienestar.

Para los nuevos artistas que buscan hacerse un nombre en la escena, Aaron aconseja invertir en sus carreras, disfrutar del proceso y resistir ante las dificultades, recordando siempre que la pasión por la música debe ser el motor de su viaje.

Mirando hacia el futuro, Aaron anticipa colaboraciones con artistas como Mijangos, Peppe Citarella y Tayllor en sellos como Afrodise, Go Deeva & Madoras in the House. Además, desea que el artículo se centre en su sello discográfico y en la música que está por venir.

Por último, Sevilla añade un elemento que considera crucial: su tour mundial. Con presentaciones en más de 30 países, incluyendo una visita cultural a África, Aaron Sevilla no solo es un DJ y productor; es un embajador de la música y la cultura, llevando su ritmo sin fronteras por todo el mundo. Con cada beat y cada melodía, Sevilla continúa construyendo puentes musicales, invitando a todos a ser parte de su odisea musical global.