Albert Espinosa llega a Miami con su arrasadora novela "Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir"

El éxito de esta novela se apoya en una serie de historias anteriores con las que el autor ha sacudido a la juventud, sobre todo en España: Cientos de personas se han tatuado “Ama tu caos”, frase tomada de sus historias, en particular del libro El mundo azul. Ama tu caos (2015).

El libro Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir (Grijalbo, Penguin Random House), como apunta el autor en la introducción, se basa en una obra de teatro suya, escrita en 2002, y titulada 4 bailes. Justo en cuatro bailes estructura el escritor la presente novela: tango, bolero, Rock and Roll y vals. Sobre esa pista de baile narrativa se deslizan Carlos (escritor, ilustrador, payaso y canguro), Patricia (una joven especial con un instinto para leer a las personas) y Javier (hermano de Patricia, tasador de casas), además de otros seres solitarios y extraños que aprenden de sus heridas, a amar su caos y apreciar la belleza de la imperfección.

Espinosa nos sumerge en un viaje emocional donde el caos y la singularidad son protagonistas. El autor plantea una reflexión profunda sobre la dificultad de abrazar lo que nos diferencia, lo que nos convierte en seres únicos. A medida que los personajes navegan por las turbulencias de la existencia, se enfrentan a la incertidumbre y a la presión de las experiencias cotidianas, elementos que a menudo nos llevan a cuestionar nuestra identidad. Espinosa aborda este dilema con una mezcla de humor y sinceridad, logrando que el lector sienta el roce de la vida con cada página.

Con un trasfondo festivo, pero con la pátina del duelo y la intriga de fondo, Vuelve a amar tu caos… resuena con un espíritu de búsqueda y descubrimiento. Los personajes, aunque perdidos en un mundo que a veces parece caótico, anhelan encontrar el sentido de estar vivos. Es un relato lleno de matices y emociones donde el autor invita a reflexionar sobre la capacidad que tenemos de abrazar nuestras imperfecciones en un contexto cada vez más vertiginoso y, muchas veces, superficial.

"Mi madre hospitalaria de Miami decía que la religión eran las personas buenas"

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Albert Espinosa explicó cómo el humor tiene un peso en su obra.

"Es lo más importante. Tuve una señora hospitalaria que tenía 90 años y me educó a ser valiente en la vida y en el amor. Y ella decía que el humor era lo más importante", afirmó.

Dio un ejemplo con su propia condición física: "Cuando voy con pantalones cortos por la calle, la gente hace ver que no ve la pierna y dos segundos después, cuando me cruza, yo me giro y les pillo mirándola. Simplemente les digo que por qué no preguntan, si es lo más importante en mi vida".

Al recordar su infancia y su lucha contra el cáncer desde los 14 a los 24 años, tiempo durante el cual perdió una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, planteó que eran "doce chavales en el hospital", y que su "madre hospitalaria de Miami" les dio un lema: "no sois cojos, sois cojonudos". Al respecto, Espinosa declaró que "ahí nació el humor como herramienta poderosa".

"Todas mis historias tienen ese humor mezclado con esa ternura; creo mucho en la ternura. Los equilibro porque creo que en la vida real es como mejor funcionan", agregó. Asimismo, subrayó que "a veces el roce de vivir te hace olvidar la importancia de amar tu caos".

Ante la pregunta sobre la popular frase "Ama tu caos", que es ya un lema popular en España y en muchos otros países, dijo que cree que se la han tatuado al menos 3.800 veces: "A la gente le encanta, y también me lo enseñó mi madre hospitalaria, que me dijo: ama tu caos, ama tu diferencia, ama aquello que te hace único. Cuando las personas se tatúan esa frase, la verdad es que es una emoción gigantesca".

Por último, hizo un guiño sobre su más reciente libro: "Poder presentar en la ciudad de mi madre hospitalaria mi última novela, Cree en los sueños y ellos te crearán, pues me hace ilusión, porque mi madre hospitalaria de Miami decía que la religión eran las personas buenas, y aquí creo que hay muchas".

Sobre el autor

Albert Espinosa (Barcelona, 1973) es actor, director, guionista e ingeniero industrial.

Es creador de las películas Planta 4.ª, Va a ser que nadie es perfecto, Tu vida en 65', No me pidas que te bese porque te besaré y Live is Life. Asimismo, es creador y guionista de la serie Pulseras rojas, basada en su libro El mundo amarillo y en su lucha contra el cáncer, y de Los espabilados, basada en Lo que te diré cuando te vuelva a ver. También ha publicado los éxitos Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven, Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, Estaba preparado para todo menos para ti y recientemente La noche que nos escuchamos.

El total de su obra literaria se ha publicado en más de 40 países con más de 2.500.000 ejemplares vendidos en todo el mundo.