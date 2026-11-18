MIAMI.- Carley Serrano no olvidará el día en que salió de su casa con la idea de vender las tortas que había preparado. La venezolana llevaba apenas unos meses en Miami, tenía dos hijos pequeños y buscaba una forma de generar ingresos. Su esposo aún cuenta aquella anécdota con humor: salieron con cuatro tortas, no pudieron venderlas y regresaron con cinco porque compraron otra en una panadería para probar el sabor.

Más de una década después, aquella mujer que intentaba salir adelante mientras aprendía de sus errores ahora dirige Sugar Design Shop , una empresa especializada en repostería artística que ha conquistado a figuras del entretenimiento y ha recibido una nominación a los World Cake Artistry Awards 2027, en Dubái.

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Su historia demuestra que el talento puede abrir caminos inesperados, pero también que es necesario aprender a reconocer su valor.

Dulces y creatividad

Carley nació en Caracas y creció en Los Teques, en los Altos Mirandinos. Desde pequeña descubrió una inclinación por las manualidades y las actividades creativas.

“Mi mamá es abogada, mi papá es ingeniero, mi hermano es ingeniero, mi hermana es maestra, pero nadie desarrolló esa pasión por las manualidades en general”, dijo en una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Fue su bisabuela quien la animó a realizar sus primeros experimentos en la cocina. Carley buscaba recetas en los periódicos, especialmente en las secciones dominicales, y hacía postres sencillos.

“Veía mucho los periódicos; en ese momento no había internet”, relató.

A los 17 años tomó su primer curso de decoración de tortas y soñaba con estudiar diseño gráfico. Pero su vida profesional tomó otro rumbo: cursó Contaduría Pública en la Universidad Central de Venezuela y desarrolló su carrera en Banesco Banco Universal, y asumió responsabilidades gerenciales en Grupo Plastic and Steel C.A.

No obstante, esos conocimientos administrativos han sido fundamentales para su emprendimiento.

Comenzar otra vez

En 2015, Carley llegó a Estados Unidos con su esposo y sus hijos. La familia solía viajar a Miami para hacer compras, pero no tenía previsto establecerse definitivamente en el país: “Nosotros en realidad no veníamos con la intención de vivir acá”.

Sin embargo, el deterioro de la situación venezolana cambió sus planes: “Estando acá, terminó de explotar lo que tenía que explotar allá, y dijimos: 'No podemos volver, nos tenemos que quedar'”.

Decididos a emprender juntos, aprovecharon sus habilidades para generar ingresos. Carley sabía preparar varios postres, como tres leches, marquesas y tortas de piña. Su esposo, por su parte, tenía conocimientos tecnológicos y encontró en Facebook una oportunidad para promocionar los productos.

Después de aquel primer intento fallido de vender cuatro tortas, comenzaron a publicar fotografías en grupos de la comunidad venezolana.

La respuesta fue inmediata. A la mañana siguiente, Carley se sorprendió al ver el buzón de mensajes: “Tenía no sé cuántos mensajes: '¿Tienes disponible? ¿Tienes disponible?'”

En noviembre de 2015, durante su primer Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, entregaron más de 50 pedidos. Su oferta era tentadora para los clientes: vendían tortas de tres leches por apenas 10 dólares y ofrecían entrega gratuita.

Así, su marca comenzó a ganar fuerza y los encargos se multiplicaron.

Convertir el talento en un negocio

Durante los años siguientes, Carley combinó los encargos particulares con un empleo en una panadería. Pero el trabajo en su emprendimiento aumentó tanto que apenas encontraba tiempo.

Una revisión de sus finanzas reveló que dedicaba incontables horas a trabajos por los que cobraba mucho menos de lo que valían. Decidió entonces ajustar sus precios. Aunque perdió algunos clientes, con el tiempo comenzaron a llegar otros que apreciaban la complejidad de sus diseños y estaban dispuestos a pagar por ellos.

Otro momento decisivo llegó en 2018, cuando Carley colaboró con la influencer Sascha Barboza (Sascha Fitness), conocida por sus contenidos sobre vida saludable. “Eso fue un antes y un después”, admitió Carley.

Los artistas Nathy Peluso y Nicky Jam con tortas creadas por Carley Serrano. Cortesía

La colaboración abrió las puertas a nuevas oportunidades. Con el tiempo, llegaron encargos vinculados a figuras del entretenimiento como Nicky Jam, Michelle Lewin, Jimmy Lewin, Migbelis Castellanos, Carolina Sandoval, Caterina Valentino, Nathy Peluso, Paola Alberti y Vanessa Oliveira, así como a deportistas como Sergio Busquets, Wilson Ramos y Gerardo Parra.

En Sugar Design Shop la imaginación no tiene límites: sus creaciones incluyen estructuras que parecen desafiar la gravedad y diseños con complejas técnicas de repostería.

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Enseñar a otras mujeres

Para Carley, la docencia es una labor gratificante. Comenzó con 18 estudiantes y desde entonces ha formado a más de 300 personas, sobre todo mujeres interesadas en generar ingresos desde sus hogares.

Como afirmó: “Más allá de la ganancia, me importa la calidad de todo lo que hago”. Como afirmó: “Más allá de la ganancia, me importa la calidad de todo lo que hago”.

Para Carley, lo importante es que sus alumnas apliquen los conocimientos adquiridos y los conviertan en oportunidades económicas: “No gano nada con una persona que venga a un curso a mí hoy y que mañana yo saque otro y ella diga: 'No voy a ir porque ese curso no me sirvió. Yo no aprendí nada'”.

Su propia experiencia como madre inmigrante es una motivación para ayudar a otras mujeres.

“Cree en ti”

La trayectoria de Carley incluye el Premio Emprendedor Latino 2022 y su selección como finalista de los American Cake Awards 2023.

A ello se suma la nominación a los World Cake Artistry Awards 2027, que se celebrarán en Dubái. Según explicó, su trabajo fue seleccionado entre más de mil nominaciones, un reconocimiento que la llevó a reflexionar sobre el camino recorrido desde sus primeros años en Miami.

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Una clienta le escribió sorprendida por lo lejos que había llegado aquella mujer que antes vendía tortas en su comunidad.

El comentario la conmovió, según contó en la entrevista. Todavía le cuesta reconocer la magnitud de algunos de sus logros: “Mi esposo es quien me dice: 'Créetelo'”.

Aunque Carley es la figura creativa de Sugar Design Shop, el crecimiento de la empresa ha sido un esfuerzo compartido: “En mi familia somos un equipo”.

Para ella, el mayor aprendizaje de estos años no se limita a los negocios. También consiste en enseñarles a sus hijos a confiar en sus capacidades.

Ante la pregunta de qué le diría hoy a aquella Carley de 2015 que comenzaba de cero, responde con una frase que se ha convertido en una filosofía familiar: “Cree en ti mismo”. De hecho, su hijo mayor decidió tatuarse esa frase en el brazo, en inglés: “Believe in yourself”, como símbolo de la resiliencia que ha acompañado a la familia.

Esas palabras resumen una historia que comenzó con cuatro tortas que no se vendieron y con una mujer que, con el tiempo, aprendió a reconocer el valor de su propio talento.

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