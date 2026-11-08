Doral se convierte en epicentro internacional del arte con cuarta edición de su feria

Obras en exhibición en la Feria Internacional de Arte de Doral 2025.

Obras en exhibición en la edición 2025 de la Feria Internacional de Arte de Doral.

MIAMI.- Doral International Art Fair (DIAF) celebrará su cuarta edición del 12 al 15 de noviembre, consolidando a la ciudad de Doral como un punto de encuentro para el arte contemporáneo, el intercambio cultural y la creación de nuevas conexiones entre artistas, galeristas, curadores, coleccionistas, instituciones y comunidad, anunciaron los organizadores.

Durante cuatro días, el Doral Cultural Arts Center reunirá una amplia representación de galerías, proyectos artísticos e instituciones culturales, reafirmando el crecimiento de una feria que, desde su primera edición en 2023, ha apostado por la diversidad, la internacionalización y el diálogo entre distintas expresiones de la creación contemporánea.

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Plataforma internacional para el arte y la cultura

La proyección internacional se mostrará con la participación de Nomade Bienal y OFF Arte Contemporáneo, provenientes de Ecuador; el Centro Cultural Español en Miami, el Consulado de México y el Museum of Contemporary Art of the Americas (MoCA-Americas), ampliando las conexiones de la feria con importantes actores del ecosistema cultural iberoamericano.

A ellos se suman ExpoFineArt, Hugo Díaz Art Studio, Miami International Fine Arts (MIFA), BAG Online Art Gallery, Mundo Arte Gallery, Arts Connection Foundation, Umbral Art Project, Zapata Gallery, Doral Art, Gonz Art Lab & Gallery, Ninoska Huerta Gallery, Antena Creativa, Lugar Común, Miami Colors, Artmedia Gallery y NF Art & Design.

La cuarta edición de DIAF busca propiciar un espacio en el que convivan múltiples expresiones artísticas, al tiempo que se promuevan la multiculturalidad, el intercambio de ideas y el reconocimiento del arte como instrumento de encuentro, reflexión, paz y convivencia social.

Doral, nuevamente en el centro del arte

El Doral Cultural Arts Center será nuevamente el escenario de esta experiencia cultural. En sus primeras tres ediciones, la feria superó en conjunto los 7.000 visitantes y reunió más de 40 espacios expositivos, consolidando progresivamente su presencia dentro de la agenda cultural del sur de la Florida.

Para 2026, DIAF amplía su red de participantes y aliados, fortaleciendo su propósito de proyectar a Doral como una ciudad abierta a la creatividad, la diversidad, el intercambio internacional y el diálogo contemporáneo.

Una invitación abierta a vivir el arte

Doral International Art Fair 2026 será una oportunidad para descubrir nuevas propuestas, conocer artistas y galerías, establecer relaciones con el ecosistema cultural y compartir una experiencia en la que el arte se convierte en punto de encuentro.

Para conocer más detalles sobre la programación, visite el perfil en Instagram @artdoralfair o el sitio web artdoral.com, o escriba al correo [email protected]

Las entradas pueden obtenerse gratuitamente a través de TicketPlate