lunes 9  de  noviembre 2026
OPINIÓN

Talento e inteligencia del venezolano

Mientras el país transita una etapa oscura marcada por la indisciplina y la inconstancia, el venezolano demuestra su valor en diversas áreas a nivel global, salvando la honra de su gentilicio.

Venamérica

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Diario las Américas | VENAMÉRICA
Por VENAMÉRICA

"Elige lo que te abre a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita lo que te encierra y entierra", Fernando Savater

El venezolano, por lo general, ha demostrado tener conciencia de su propio valor. Es talentoso e inteligente, aunque, por otro lado, a veces luce indisciplinado e inconstante. No deja de ser paradójico que, en una época tan oscura para el país, muchos compatriotas brillan con luz propia, salvando la honra de nuestro gentilicio, diferenciándonos de la barbarie que se empeña en encapsular todo en esquemas comprobadamente fracasados, de los que alejados de todo progreso, pretenden una reedición falsificada de nuestra historia.

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La mediocridad instalada con solemnidad; la indecencia y la impudicia como expresión de un pretendido liderazgo y la ineficiencia y la inmoralidad como práctica política, contrastan con los principios, valores y perfiles que nos caracterizan como pueblo, que triunfa, a pesar de los despropósitos oficiales. Las ciencias, las artes, el deporte, el ejercicio profesional en cualquier área del conocimiento, en fin, el desarrollo del talento venezolano hoy se extiende por el mundo demostrando lo que verdaderamente somos y no eso que vergonzosamente nos dirige y se exhibe fanfarronamente en las giras e invitaciones gubernamentales.

Aunque, carentes de toda ética, quieren hacer aparecer el destello de nuestros connacionales como si fuera el producto de la política oficial. Intentos vanos de apropiarse de glorias ajenas. Así son los mediocres; así actúan los ácaros de la política. Benjamín Franklin sentenciaba “que el día que los pícaros descubran las bondades de la honestidad, serán honestos por picardía" y José Ingenieros nos confiesa que es más contagiosa la mediocridad que el talento.

Los venezolanos que han puesto en alto el estandarte de la Patria, que son muchos, tendrán siempre su sitial de honor. Por méritos propios, no por la sombra brutal de los mediocres. Frente a cada forjador de ideales se alinean impávidos mil Sanchos, repetía Ingenieros, como si para contener el advenimiento de la verdad hubieran de complotarse todas las huestes de la estulticia.

Mientras en el país se siguen levantando las carpas para los espectáculos circenses, existen venezolanos capaces de distinguir entre las payasadas y las verdaderas virtudes. Empeñados en dar lustre a la Patria, evitando el encierro y el entierro, confiados en que un nuevo sol dispersara las nubes de la mediocracia.

Samuel Johnson decía que "el lenguaje no es más que el instrumento de la ciencia, y las palabras no son sino signos de las ideas: desearía, no obstante, que el instrumento fuera menos propenso a corrupción y que los signos fueran más permanentes." Este pensamiento de Samuel Johnson me permite dirigirme a algunos amigos, que si bien reconozco en ellos sensibilidad, formación e inteligencia, parecieran obnubilados por ciertos fanatismos ideológicos que no les permite discernir entre la realidad posible y la ficción, a pesar del dominio del instrumento y de los signos. www.venamerica.org.

Neuro J. Villalobos Rincón*

Director de VenAmérica

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