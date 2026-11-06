El venezolano José Ramón Barreto figura entre los latinos más "hot" de 2026

El listado de E! Now Latino celebra a figuras masculinas por su popularidad, atractivo y proyectos del año.

El actor venezolano José Ramón Barreto fue incluido en la lista de los latinoamericanos más hot de 2026 publicada por E! Now Latino, donde también figuran Gastón Edul, Diego Alfaro, Yohjan Batista, Guty Carrera, Édgar Vittorino, Omar Courtz, entre otros.

"Ellos son nuestros favoritos del año. No solo nos hacen suspirar, sino que se destacan en fabulosos proyectos", escribió el medio en el anuncio que hizo por Instagram. Su listado celebra a figuras masculinas de la cultura pop, la actuación, el periodismo y el deporte por su popularidad, atractivo y proyectos del año.

De la televisión al streaming

Barreto inició su carrera desde muy joven en la televisión venezolana, participando en comerciales y producciones juveniles. Su primer gran éxito llegó al coprotagonizar la serie infantil-juvenil Túkiti, crecí de una (2006), para luego formar parte de telenovelas de gran éxito en canales como RCTV y Venevisión, entre las que destacan Calle Luna, Calle Sol y A puro corazón.

Su carisma y talento en esta primera etapa lo posicionaron rápidamente como uno de los galanes jóvenes más prometedores de la pantalla chica.Su consagración definitiva y proyección internacional llegaron de la mano de producciones de gran envergadura en plataformas de streaming y cadenas internacionales, expandiendo primero su mercado hacia Ecuador, donde coprotagonizó la bionovela Sharon la Hechicera.

Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue su interpretación del prócer Simón Bolívar en su etapa joven para la exitosa serie de Netflix y Caracol Televisión, Bolívar. Esta actuación le valió el aplauso de la crítica y una inmensa popularidad en toda América Latina.

Posteriormente, continuó expandiendo su presencia en la televisión colombiana y de la región protagonizando y participando en producciones de alta factura como Arelys Henao: canto para no llorar, Ventino: el precio de la gloria y Los medallistas, demostrando su versatilidad para el drama, la música y las series biográficas, al mismo tiempo que daba sus primeros pasos en el cine y en la producción audiovisual detrás de cámaras.

Durante 2026, Barreto ganó gran popularidad al interpretar al Dr. José Ramos en la versión latina de la serie médica Doc, disponible en la plataforma Netflix.