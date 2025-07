Cintya y Joel, los venezolanos detrás de Apizeal: la plataforma que revoluciona la gestión de seguros en EEUU

“Una persona me pidió que le hiciera una planilla digital para recoger datos de clientes y generar reportes. Luego, otra persona vio esa herramienta y me pidió lo mismo… y otra más. Ahí fue cuando dije: si tantas personas de la misma industria piden esto, hay una necesidad clara que nadie está resolviendo”. “Una persona me pidió que le hiciera una planilla digital para recoger datos de clientes y generar reportes. Luego, otra persona vio esa herramienta y me pidió lo mismo… y otra más. Ahí fue cuando dije: si tantas personas de la misma industria piden esto, hay una necesidad clara que nadie está resolviendo”.

Joel, ingeniero en computación, egresado de la Universidad de Carabobo, se mudó a Estados Unidos en 2016 y trabajó durante cinco años como programador en una empresa de ciberseguridad en Orlando. Durante ese tiempo, comenzó a desarrollar Apizeal en las noches, mientras mantenía su empleo diurno. Los desvelos fueron determinantes para lograr su sueño. En 2022 logró dedicarse de lleno al proyecto sin necesidad de tener otro trabajo.

Por su parte, Cintya Zambrano también es venezolana y comunicadora social con más de 12 años de experiencia en marketing digital. Llegó a EEUU a finales de 2017, escapando de la violencia en su país.

“Desafortunadamente, fui secuestrada en Venezuela, y eso cambió por completo mis planes. Tuvimos que salir corriendo”, cuenta. “Desafortunadamente, fui secuestrada en Venezuela, y eso cambió por completo mis planes. Tuvimos que salir corriendo”, cuenta.

“Nunca imaginé que años después me reencontraría con Joel, un amigo del colegio, y que juntos fundaríamos esta empresa, que además cambió nuestras vidas. Ahora estamos casados, tenemos una bebé y trabajamos juntos todos los días en Apizeal”.

Un CRM pensado para agentes y agencias de seguros

Apizeal es una herramienta de gestión de relaciones con el cliente (CRM por sus siglas en inglés) que permite a agentes y agencias centralizar su operación en una sola plataforma. Allí pueden gestionar clientes, documentos, comisiones, cotizaciones en tiempo real, firma electrónica, tareas y recordatorios. La herramienta también está integrada con Healthcare.gov, lo que permite a los usuarios cotizar planes de salud directamente desde la plataforma, sin tener que salir.

Pero más allá de las funcionalidades, lo que diferencia a este software es su diseño pensado exclusivamente para este nicho. “Todo lo que existe hoy en Apizeal nació de una necesidad real de alguien de la industria”, afirma Joel. “Por eso, cuando los usuarios ingresan por primera vez a la herramienta, dicen: ‘¡Esto era justo lo que necesitaba!’. Es intuitivo y no tienes que configurar nada”.

Además, esta plataforma se adapta a las necesidades tecnológicas de un público que, en su mayoría, no es experto en tecnología. “Muchos usuarios son de la generación X o baby boomers”, explica Cintya. “Por eso, además del software, ofrecemos un acompañamiento personalizado. Cada cliente tiene un ejecutivo de cuentas, soporte en español, entrenamientos presenciales… Nos aseguramos de que no se sientan solos”.

Seguridad, protección de datos y control

En un sector donde se manejan datos sensibles como números de seguro social, cuentas bancarias y licencias de conducir, los creadores de la plataforma ponen especial énfasis en la seguridad y privacidad.

“Contamos con auditores 24/7 que monitorean nuestra infraestructura digital, y usamos herramientas automatizadas que alertan si hay vulnerabilidades”, explica Joel. “La información que manejamos es el activo más valioso de nuestros clientes. Si traicionamos esa confianza, deja de tener sentido”.

Además, la plataforma ofrece control de acceso por roles, lo que permite que agentes trabajen con asistentes o colaboradores de forma segura, restringiendo funciones según la necesidad.

Otro punto clave es que Apizeal es independiente de agencias o brokers. “Muchas plataformas de gestión están vinculadas a un broker específico”, dice Cintya. “Eso significa que si dejas de trabajar con esa agencia, pierdes tu acceso y tu información. Con Apizeal no es así: es tuyo. No dependes de nadie para operar tu negocio”.

Crecimiento orgánico

A pesar de su alcance, Apizeal no cuenta con un equipo de ventas que persigue a potenciales clientes con mensajes. Su crecimiento ha sido 100% orgánico.

“No tenemos vendedores ni llamamos a nadie”, dice Cintya. “El producto se vende solo. Los mismos usuarios lo recomiendan porque les encanta. Nos llegan referidos todos los días, personas que se registran solas en el sistema, piden demos, prueban la plataforma y se suscriben”.

Joel coincide: “A veces uno olvida el impacto que genera hasta que te cruzas con un cliente y te dice ‘gracias’. Es ahí cuando recuerdas por qué haces esto”.

La tecnología al servicio del sector

Recientemente, Apizeal ha lanzado una versión completamente rediseñada, con nuevas funciones, una interfaz más moderna, integración con más herramientas y capacidad para escalar aún más.

“La industria ha evolucionado, y nosotros con ella”, afirma Joel. “Esta nueva versión permite hacer llamadas, enviar campañas de WhatsApp o SMS, usar chats internos… Todo desde un solo lugar”.

Para Joel y Cintya, hacer realidad este sueño implica no solo un logro tecnológico, sino humano. “Cada vez que me agradecen por lo que estamos creando, se me pone la piel de gallina”, confiesa Cintya. “Nosotros lo hicimos sin inversionistas, con nuestras tarjetas de crédito, paso a paso. Y cuando otros emprendedores latinos nos ven y nos dicen que los inspiramos, eso no tiene precio”.

En ellos se cumple la frase del autor estadounidense Robert Collier: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, que se repiten día tras día”.

Apizeal es más que una plataforma de software. Es una historia de superación, sacrificio y propósito. Además, es una historia de amor entre dos inmigrantes que comenzaron de cero y demuestran que el talento no conoce límites.

