DELINCUENCIA ORGANIZADA

Tres venezolanos condenados a 15 de años de prisión por trata de personas en República Dominicana

La banda criminal transnacional cayó luego de un allanamiento de un inmueble donde fueron rescatadas tres mujeres de nacionalidad colombiana

En República Dominicana es común el delito de trata de personas.- Pixabay.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SANTO DOMINGO.-La justicia dominicana dictó, este lunes, 15 años de condena a prisión a tres venezolanos acusados de integrar una red de trata de personas desmanteladas en 2024, informó la fiscalía en un comunicado.

La operación denominada MC Girasol logró desarticular a la organización criminal transnacional tras un allanamiento de las autoridades a una instalación en la que fueron rescatadas tres mujeres de nacionalidad colombiana.

Las víctimas estaban obligadas a mantener relaciones sexuales y vender drogas a sus clientes, según el Ministerio Público.

"Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional", declaró Yoanna Bejarán, procuradora de la fiscalía, citada en el texto. "Se trata de un delito que constituye una grave violación a los derechos humanos y una amenaza para la seguridad nacional", declaró Yoanna Bejarán, procuradora de la fiscalía, citada en el texto.

Los fiscales Aleika Almonte y Ginna Matías también habían solicitado el pago de multas por 175 salarios mínimos, así como el decomiso de sus bienes.

Según el expediente, esta red se dedicaba a ofrecer oportunidades de empleo a mujeres que, al llegar al país, estaban obligadas a pagar con servicios sexuales deudas de millas de dólares.

Los servicios sexuales eran ofrecidos mediante un catálogo digital distribuido por el servicio de mensajería de WhatsApp.

La fiscalía ordenó también una compensación de 500.000 pesos dominicanos (más de USD 8.000) para las víctimas.

La trata de personas es un delito común en República Dominicana, sobre todo en las zonas de mucho turismo.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas identificó a 136 víctimas en República Dominicana en 2024. Del total, 123 fueron explotadas sexualmente, incluidas 12 niñas.

El tribunal dispuso que los imputados Michelle Carolina Gutiérrez Ruiz, Mario José May Mendoza y Jhorman Derek Cortes Solano cumplan la pena impuesta en la cárcel de Najayo.

Temas
