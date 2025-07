Turista española elogia la calidad humana de los venezolanos: "Me dieron una lección"

La doctora española, Claudia Escudero, visitó Venezuela y no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su agradecimiento por la calidad humana de los habitantes.

"El país con la gente más amable que he conocido! No tengo palabras para agradecer el trato recibido! Tanto por mis compañeros oftalmólogos que han sido unos anfitriones de 10, pendientes de cada detalle, como de absolutamente todas las personas con las que hablé y traté en el viaje. Hasta la gente de la calle me ayudó en absolutamente todo!", escribió la doctora en un vídeo publicado en sus redes sociales, realizado desde Los Roques.