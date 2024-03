¿Cuándo una sociedad termina por condenarse a sí misma?

MIAMI .-Una sociedad sucumbe y se condena cuando los ciudadanos que se esfuerzan y producen dependen para ello de quienes no producen en lo absoluto, y las leyes se hacen para proteger a aquellos que se hacen ricos con corrupción y no para a los que requieren defenderse de estos.

Rand, también filósofa rusa estadounidense, escribió obras llenas de adagios de asombrosa vigencia que defienden las libertades, principios éticos y relaciones humanas respetuosas.

Los puntos de una sociedad condenada

Entre las reflexiones de Ayn Rand que han vuelto a divulgarse con video por redes, en fecha reciente, por su vigencia se encuentra una en la que Rand señala cinco condiciones para que una sociedad termine por condenarse. Y es la siguiente:

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos con sobornos e influencias más que con su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino que son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio; entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada".

Embed