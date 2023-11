Educación, Estado y Sociedad

La actual derrota educativa de Venezuela es abrumadora y alarma la falta de respuesta gubernamental para volver a poner en marcha la educación de 10 millones de niños y jóvenes. El profesor Carlos Calatrava, director de la Escuela de Educación de la UCAB, nos presenta hechos y cifras deprimentes: más de 100.000 educadores abandonaron la docencia porque su miserable sueldo no les permite vivir; otros continúan, pero con trabajos para complementar sus ingresos básicos. 60% de niños tiene sólo dos días de clase a la semana. 44% de las escuelas están en malas condiciones físicas, 72,2 % no cuenta con servicio de Internet, 48 % carece de servicios sanitarios y 46 % tiene muy lamentables servicios de luz y de agua. Las universidades de financiamiento oficial solo reciben 10% del presupuesto que necesitan y por ello trabajan a media máquina con docentes en situación económica, también lamentable. Este cuadro catastrófico desanima la posible vocación educadora de los jóvenes y vacía los pedagógicos y las facultades universitarias de educación. Todo ello golpea fuertemente la calidad educativa. El profesor Calatrava cita un estudio(SECEL) de la Escuela de Educación de la UCAB según el cual en 2022 los estudiantes de educación media lograron en promedio 8.11 puntos en habilidad numérica y8,62 puntos en habilidad verbal, es decir que el promedio de los jóvenes no llega a la nota mínima aprobatoria de 10 puntos.