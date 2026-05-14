El canal Pasiones estrena "Vale Todo" en EEUU este 19 de mayo

MIAMI – Este mes de mayo, Pasiones , el canal líder en telenovelas multiculturales, presenta el esperado estreno televisivo en Estados Unidos de Vale Todo , la nueva versión del icónico clásico brasileño de 1988 que se convirtió en un fenómeno de audiencia en Brasil y rompió récords para Globo. Estrenando el martes, 19 de mayo y transmitiéndose de lunes a viernes a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT , Vale Todo llega a Pasiones con una historia intensa, sofisticada y llena de giros dramáticos que explora hasta dónde puede llegar una persona para alcanzar el éxito, el dinero y el poder.

Encabezada por un elenco estelar conformado por Taís Araújo , Bella Campos , Débora Bloch , Paolla Oliveira y Cauã Reymond , esta producción reimagina uno de los dramas más emblemáticos de la televisión brasileña, conservando la intriga, el glamour y la crítica social que hicieron inolvidable a la historia original, mientras ofrece una mirada fresca y contemporánea sobre la ambición, la moralidad y los lazos familiares.

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En el centro de la historia está el explosivo conflicto entre Raquel (Taís Araújo), una mujer honesta que cree en el trabajo y la integridad, y su hija Maria de Fátima (Bella Campos), una joven ambiciosa dispuesta a traicionar a cualquiera con tal de escapar de su vida humilde y alcanzar la riqueza y el estatus social.

La historia también introduce a la poderosa e inescrupulosa Odete Roitman (Débora Bloch), una de las villanas más icónicas de la televisión brasileña, cuya influencia y manipulaciones cambiarán el destino de todos los personajes. Junto a ella destacan las actuaciones de Paolla Oliveira como Heleninha, una artista frágil y compleja, y un elenco que da vida a una historia cargada de pasión, secretos y conflictos familiares.

Con su mezcla de drama emocional, lujo, romance y crítica social, Vale Todo promete convertirse en la nueva obsesión de los fanáticos de las telenovelas en Estados Unidos.

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Acerca de Pasiones

Pasiones es una subsidiaria de Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital.

Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en los EEUU (TODOCINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.