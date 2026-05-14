viernes 15  de  mayo 2026
TV

El canal Pasiones estrena "Vale Todo" en EEUU este 19 de mayo

El exitoso fenómeno brasileño llega por primera vez a la televisión estadounidense tras romper récords de audiencia en Brasil

Actores de la telenovela Vale Todo.&nbsp;

Actores de la telenovela Vale Todo. 

Cortesía / Foto: Globo_Fábio Rocha
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI– Este mes de mayo, Pasiones, el canal líder en telenovelas multiculturales, presenta el esperado estreno televisivo en Estados Unidos de Vale Todo, la nueva versión del icónico clásico brasileño de 1988 que se convirtió en un fenómeno de audiencia en Brasil y rompió récords para Globo. Estrenando el martes, 19 de mayo y transmitiéndose de lunes a viernes a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT, Vale Todo llega a Pasiones con una historia intensa, sofisticada y llena de giros dramáticos que explora hasta dónde puede llegar una persona para alcanzar el éxito, el dinero y el poder.

Encabezada por un elenco estelar conformado por Taís Araújo, Bella Campos, Débora Bloch, Paolla Oliveira y Cauã Reymond, esta producción reimagina uno de los dramas más emblemáticos de la televisión brasileña, conservando la intriga, el glamour y la crítica social que hicieron inolvidable a la historia original, mientras ofrece una mirada fresca y contemporánea sobre la ambición, la moralidad y los lazos familiares.

Lee además
Hombre que robó reliquía enfrenta hasta ocho años de prisión (Tomado de Internet) video
¿SACRILEGIO?

Detienen a hombre por robar el cráneo de Santa Zedislava de una basílica en República Checa
Imagen referencial.  video
CONSEJOS

¿Tu hijo sabe qué hacer en el agua? El Día Mundial de la Seguridad Acuática recuerda una habilidad que puede salvar vidas

En el centro de la historia está el explosivo conflicto entre Raquel (Taís Araújo), una mujer honesta que cree en el trabajo y la integridad, y su hija Maria de Fátima (Bella Campos), una joven ambiciosa dispuesta a traicionar a cualquiera con tal de escapar de su vida humilde y alcanzar la riqueza y el estatus social.

La historia también introduce a la poderosa e inescrupulosa Odete Roitman (Débora Bloch), una de las villanas más icónicas de la televisión brasileña, cuya influencia y manipulaciones cambiarán el destino de todos los personajes. Junto a ella destacan las actuaciones de Paolla Oliveira como Heleninha, una artista frágil y compleja, y un elenco que da vida a una historia cargada de pasión, secretos y conflictos familiares.

Con su mezcla de drama emocional, lujo, romance y crítica social, Vale Todo promete convertirse en la nueva obsesión de los fanáticos de las telenovelas en Estados Unidos.

Para más información y adelantos exclusivos, sigue a @pasiones_tv en Instagram y para información sobre cómo ver Pasiones visitar www.tvpasiones.com.

Acerca de Pasiones

Pasiones es una subsidiaria de Hemisphere Media Group, Inc., la empresa de medios estadounidense líder dirigida a los crecientes mercados hispanos en los EEUU y latinoamericanos con cadenas de televisión y radio líderes en la industria y una popular oferta de contenido digital.

Con sede en Miami, Florida, Hemisphere es dueña y opera el conglomerado WAPA Media, sombrilla que incluye WAPA TV, el canal líder de televisión abierta y el productor de contenido local preeminente en Puerto Rico, WKAQ 580AM y KQ105 FM, las estaciones AM y FM de radio líderes en Puerto Rico, el canal WAPA Deportes, y WAPA Digital.

Además, Hemisphere tiene cinco canales de cable hispanos principales en los Estados Unidos (Cinelatino, Pasiones, WAPA América, CentroAméricaTV y Televisión Dominicana), dos canales de cable en América Latina (Cinelatino y Pasiones), crecientes canales FAST en los EEUU (TODOCINE; TODO NOVELAS, Más Pasiones; ES24 y WAPA+) y una compañía de distribución de contenido internacional.

Temas
Te puede interesar

"Soy lo suficientemente rico para pagar las multas": video muestra el ataque de un turista a una foca en Hawái

Excarcelan a la Dama de Blanco Sissi Abascal bajo esquema de exilio hacia Estados Unidos

Director de la CIA visita Cuba en medio de tensiones entre EEUU y la isla

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista. 
TENSIÓN

CIA revela reunión en La Habana: Ayuda de EEUU a Cuba depende de cambios estructurales

Raúl Castro, a sus 94 años sigue siendo la figura más influyente dentro de la estructura política del oficialismo cubano.
BAJO LA LUPA

Posible ofensiva judicial contra Raúl Castro emerge tras visita de la CIA a Cuba

Monica Witt huyó al país persa en 2013 (FBI)
SE BUSCA

FBI ofrece recompensa de $200.000 por información por exagente Witt acusada de desertar a Irán

 El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump (d), junto al presidente chino, Xi Jinping, en Zhongnanhai, Pekín.   
ENCUENTRO

Trump asegura que Irán debe ofrecer garantías de un plan de desnuclearización de 20 años

Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Maduro en Venezuela.  video
ACUSACIONES

Denuncias contra Tarek William Saab por tortura y abusos a presos políticos generan alerta en Venezuela

Te puede interesar

John Ratcliffe, director de la CIA se reúne en La Habana con altos funcionarios vinculados al aparato de seguridad de la dictadura castrista. 
ENTREVISTA

Trump está seguro de que puede "dar un vuelco" a Cuba

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Líderes políticos, representantes del sector de la salud, empresarios y figuras cívicas del sur de Florida participaron en el encuentro.
SERVICIO COMUNITARIO

United HomeCare reúne en Miami a líderes comunitarios y figuras públicas durante los Premios Claude Pepper

Aprender a nadar es vital para estar seguro en entornos acuáticos (Cruz Roja Americana)
PRECAUCIÓN

Verano: el mar y la piscina no son juego

El fabricante estadounidense de aviones Boeing se encuentra en plena recuperación tras serios problemas en los últimos tres años.
VISITA DE TRUMP

Boeing confirma compromiso de China para comprar 200 aviones

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
INMIGRACIóN

EEUU: un año sin liberar inmigrantes ilegales arrestados en la frontera sur