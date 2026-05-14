jueves 14  de  mayo 2026
DISIDENCIA CUBANA

Excarcelan a la Dama de Blanco Sissi Abascal bajo esquema de exilio hacia Estados Unidos

La activista cubana, condenada por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, salió de prisión este jueves y abandonó la isla rumbo a Miami, según informó la periodista independiente Camila Acosta

Sissi Abascal, integrante del movimiento Damas de Blanco, justo en el momento en que sale de prisión y se rencuentra con sus familiares.

Sissi Abascal, integrante del movimiento Damas de Blanco, justo en el momento en que sale de prisión y se rencuentra con sus familiares.

CAPTURA DE PANTALLA FACEBOOK CAMILA ACOSTA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La presa política cubana Sissi Abascal, integrante del movimiento Damas de Blanco, fue excarcelada este jueves y salió de Cuba rumbo a Estados Unidos bajo un esquema que organizaciones opositoras y activistas de derechos humanos han denunciado como una nueva modalidad de exilio forzado contra disidentes de la isla.

La información fue divulgada inicialmente por la periodista independiente Camila Acosta, en su perfil de Facebook e indicó que la exprisionera abandonó el país con destino a Miami tras su liberación.

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Abascal, considerada una de las integrantes más jóvenes de las Damas de Blanco, cumplía una condena de seis años de prisión por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, municipio de la provincia de Matanzas. Su sanción debía extenderse hasta noviembre de 2027.

Según la publicación original, la opositora viajaría a EEUU con una visa humanitaria gestionada con apoyo de la Fundación Rescate Jurídico, organización dirigida desde Miami por el activista Santiago Álvarez.

El caso vuelve a colocar atención sobre las denuncias realizadas por sectores de la oposición cubana y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han cuestionado en los últimos años la salida de presos políticos de la isla bajo acuerdos o mecanismos que terminan derivando en su emigración hacia otros países.

Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron uno de los episodios de mayor tensión política y social registrados en Cuba en décadas recientes. Miles de personas salieron entonces a las calles en distintas ciudades del país para reclamar libertades, mejoras económicas y el fin de los apagones y la escasez.

Tras aquellos sucesos, el régimen catrista llevó a cabo miles de arrestos y procesos judiciales contra participantes, activistas y opositores, muchos de ellos condenados a largas penas de prisión.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no habían emitido declaraciones públicas sobre la salida de Sissi Abascal de Cuba ni sobre las condiciones vinculadas a su excarcelación.

De acuerdo con cifras de la organización defensora de derechos humanos Prisoners Defenders, Cuba registraba hasta abril de 2026 un total de 1.250 presos políticos y de conciencia. El informe señala que al menos 738 personas permanecían encarceladas, mientras otras enfrentaban detenciones, arrestos domiciliarios o medidas restrictivas vinculadas a motivos políticos, en gran parte relacionados con las protestas del 11J y posteriores expresiones de disidencia dentro del territorio nacional.

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