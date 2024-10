El compositor español Spread Lof celebra sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2024

Con más de un billón de streams globales en plataformas digitales, Spread Lof no solo ha captado la atención de artistas y productores, sino que también ha ganado el corazón de millones de oyentes. En 2022, se llevó dos Latin Grammy por su trabajo junto a Sebastián Yatra, y este 2024, sus múltiples nominaciones destacan su capacidad para seguir innovando y creando éxitos que trascienden las fronteras de la música latina.

"Si el destino siempre hiciera , lo que se espera de él , no tendría la fama que tiene , la vida siempre encuentra su manera , de corregirte cuando corresponde , y recargarte cuando te queda poco , y dios , dios es el único que sabe lo que hace , porque si me preguntas a mí , yo solo escribo . Increible es poco , gracias a la academia @latingrammys por el reconocimiento , y a todos los que diariamente me sostienen , para que todo esto sea posible Felicidades a todos mis hermanos y compañeros por sus nominaciones , demasiado feliz por todos ellos . SPREAD LOFFFF!!!"