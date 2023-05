¿Cómo tramitar una visa humanitaria o un parole desde Cuba?

Son continuas las publicaciones en redes sociales de pacientes cubanos o de sus familiares denunciando que no existe en el país el medicamento que requieren o que no pueden someterse a una cirugía, ya sea por falta de recursos materiales, porque su padecimiento no se trata en Cuba o incluso porque no están en la Isla los especialistas que necesitan.

En algunos casos son personas con enfermedades graves que, de no recibir el tratamiento, se quedan sin posibilidades de sobrevivir. El sistema de salud cubano, cada día en condiciones más precarias, está dejando desprotegidas a personas de todas las edades. Algunas de estas, casi como quien espera un milagro, publican sus casos en redes pidiendo una visa humanitaria. Sin embargo, el procedimiento para obtener este beneficio es mucho más complejo. Así lo reportó CubaNet.

CubaNet, después de revisar la documentación disponible y contrastarla con las experiencias de expertos, pacientes y familiares que han aplicado a estos procedimientos, comparte una guía general que da algunas luces al respecto.

¿Quién es elegible para una visa de emergencia médica?

Como su nombre lo indica, esta visa solo puede ser solicitada por un paciente que presente una condición de salud de emergencia y necesite tratamiento médico en Estados Unidos.

¿Qué documentación necesita presentar al consulado?

Necesita tres documentos fundamentales:

La carta de un médico o institución médica en Cuba con el diagnóstico de la condición de salud del solicitante de la visa humanitaria. Esta documentación debe especificar que en Cuba su padecimiento no puede ser tratado.

La carta de un médico o institución médica en Estados Unidos que exprese: la disposición y capacidad de tratar la condición médica del solicitante; la duración del tratamiento y el costo estimado de este (incluyendo honorarios de hospitalización y todos los gastos médicos asociados).

Documentación relativa a los fondos que el solicitante usará para cubrir los costos relacionados con el tratamiento médico y gastos de vida durante su estancia en Estados Unidos.

En resumen, además de la documentación que debe solicitar en las instituciones médicas cubanas, el paciente necesita disponer de los recursos económicos para costear su viaje. Esto puede demostrarlo a través de los fondos de una persona o institución que acepte cubrir los costos. También es imprescindible contar con el apoyo de un doctor o centro médico que se comprometa a darle tratamiento.

