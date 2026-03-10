martes 10  de  marzo 2026
El Diario en 90 segundos

El Diario en 90 segundos: Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

También en El Diario en 90 segundos: Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Diario en 90 segundos. Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos. Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar.

Embed

Otra edición de El Diario en 90 segundos

Embed

Lee además
Imagen referencial. 
El Diario en 90 segundos

Roban datos médicos y financieros tras ciberataque en Florida
Constantemente entran camiones llenos de basuras a la planta de desechos orgánicos de Doral (Giselle Santalucci)
El Diario en 90 segundos

El Diario en 90 segundos: Polémica y batalla por el tema de la basura en Miami-Dade
Temas
Te puede interesar

El Diario en 90 segundos: Princesa noruega se casa con chamán estadounidense

Senado de Florida aprueba ley que exige más votos para mantener sindicatos públicos

Florida reabre investigación contra Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con sus simpatizantes en el restaurante venezolano El Arepazo en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026.
VISITA POLÍTICA

Trump se reúne con exiliados cubanos y venezolanos en El Arepazo de Doral

Senador René García junto a comisionados, organizaciones ambientales y representantes agrícolas del sur de Florida alerta sobre riesgos de la nueva ley para los Everglades. 
PATRIMONIO LOCAL

Líderes del sur de Florida advierten que ley estatal amenaza protección de los Everglades

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

El expreso político y excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez habla en una rueda de prensa en Caracas, Venezuela.
VENEZUELA

Partido político Centrados en la Gente comunica fin de alianza con Enrique Márquez

Te puede interesar

Tanquero de petróleo en uno de los puertos de embarque de combustible en Alemania.
MERCADOS REACCIONAN

Precios del petróleo caen y las bolsas se recuperan tras declaraciones de Trump

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial del Senado de Florida.
NUEVAS LEYES

Senado de Florida aprueba SB 1758 para reformar Medicaid y programa de cupones de alimentos

La congresista María Elvira Salazar y sus rivales Eliott Rodríguez y Lev Parnas.
ELECCIONES

Un expresentador de TV y un activista buscan desbancar a María Elvira Salazar

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

Imagen referencial.
INCERTIDUMBRE

Ley de redes sociales para adolescentes de Florida llega a tribunal de apelaciones