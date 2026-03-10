Disparan contra un consulado de EEUU en Canadá, policía local abre investigación

TORONTO.- El consulado de Estados Unidos en la ciudad canadiense de Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego el martes por la mañana, sin que se registraran víctimas, informó la policía local.

Las fuerzas del orden recibieron llamadas antes del amanecer en las que les advertían de disparos contra el consulado, situado en el centro de la ciudad más grande de Canadá .

La policía de Toronto "se encuentra en el lugar", declaró en X la fuerza, que añadió que no se registraron víctimas en el ataque.

Por el momento las autoridades canadienses no han identificado a ningún sospechoso, aunque la Policía de Toronto continúa investigando la escena de los hechos para hallar al responsable de los disparos.

El pasado fin de semana, un grupo de manifestantes protestó frente a la sede del consulado contra la guerra en Oriente Medio, desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Este incidente se suma al registrado en la capital de Noruega, Oslo, donde se busca a la persona detrás de un dispositivo que detonó en la entrada de la Embajada de Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP