El Diario, Edición semanal: "Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

Hialeah debate el reembolso prometido: un pulso político con tintes electorales. Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control?

“Rebelión”_contra_impuesto_a_la_propiedad,_cruzada_que_pone_a_Florida_en_una_encrucijada_fiscal
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
“Rebelión” contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal. Hialeah debate el reembolso prometido: un pulso político con tintes electorales. Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control? El NYT victimiza al régimen de Maduro en sus ansias de criticar al gobierno de Trump. DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Águeda López, modelo internacional, sobre su debut en su primer libro.

la alcaldesa celebra mantener la tasa de amillaramiento, pero las propiedades valen mas
El Diario, Edición semanal

La alcaldesa celebra mantener la tasa de amillaramiento, pero las propiedades valen más
nueva edicion de la revista del diario

Nueva edición de La Revista del Diario
Jefe de Policía de Miami anuncia investigación del FBI por amenazas en canal asociado a régimen cubano

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Registran incendio de grandes proporciones en refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESPUESTO FEDERAL

Demócratas del Senado vuelven a rechazar plan presupuestario republicano

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz se alternan en el rol de Cecilia Valdés.
ESCENA

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions