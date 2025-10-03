El Diario, Edición semanal: "Rebelión" contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal

“Rebelión” contra impuesto a la propiedad, cruzada que pone a Florida en una encrucijada fiscal. Hialeah debate el reembolso prometido: un pulso político con tintes electorales. Islamismo en expansión en EEUU, ¿una amenaza sin control? El NYT victimiza al régimen de Maduro en sus ansias de criticar al gobierno de Trump. DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Águeda López, modelo internacional, sobre su debut en su primer libro.