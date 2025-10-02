jueves 2  de  octubre 2025
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

La carta llega después del amplio despliegue a finales de agosto de varios buques de la Marina de Guerra estadounidense, entre ellos el Portaviones USS Gerard Ford en el mar Caribe

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos enfrenta un "conflicto armado" con los cárteles del narcotráfico, declaró Donald Trump en una carta enviada por el Pentágono al Congreso para justificar legalmente las recientes operaciones de Washington frente a las costas de Venezuela.

La carta llega después del amplio despliegue a finales de agosto de varios buques de la Marina de Guerra estadounidense, entre ellos el Portaviones USS Gerard Ford en el mar Caribe, y la destrucción de cuatro lanchas con narcotraficantes y drogas, con un saldo de al menos 17 muertos.

Lee además
Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU
El enviado especial al Medio Oriente Tony Blair estrecha la mano del primer ministro Benjamín Netanyahu.
MEDIO ORIENTE

Trump da a Hamás un ultimátum ante su plan de paz en Gaza

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración Trump, justificar de forma legal las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas "más armados, mejor organizados y violentos" y "causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año", estima el Pentágono en esta carta revelada inicialmente por The New York Times.

EEUU prepara terreno de operaciones

"En respuesta, sobre la base del efecto acumulado de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y países amigos, el Presidente ha determinado que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado no internacional contra estas organizaciones terroristas designadas", continúa el memorando.

Por lo tanto, "el Presidente ha ordenado al Ministerio de Guerra llevar a cabo operaciones contra ellas conforme al derecho de los conflictos armados", afirma también el Pentágono, que concluye diciendo que "aprecia el apoyo del Congreso en estas acciones".

Washington ha acusado al narcodictador venezolano Nicolás Maduro y a su ilegítimo gobierno de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Como es de suponer, Caracas rechaza estas acusaciones y, critica el despliegue estadounidense, considerado como una "amenaza militar".

El ministro de Defensa venezolano también denunció el jueves el sobrevuelo de cinco aviones de combate estadounidenses cerca de las costas del país.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

EEUU sanciona a decenas de empresas e individuos por contribuir con plan armamentístico de Irán

Los veinte puntos de Trump para Gaza que les cambia el paso

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Zona de embarque en el aeropuerto de Nueva York. 
ACCIDENTE

Dos aviones chocan en aeropuerto LaGuardia de Nueva York sin dejar heridos graves

El gobernante de Colombia, Gustavo Petro y su jefe de gabinete Armando Benedetti.
COLOMBIA

Exponen nueva crisis en el gabinete de Petro tras filtración de insultos entre ministros

Fotografía de una casa derrumbada en 46007 Cottage Avenue, Buxton .
SUCESOS

Colapsan seis viviendas en Buxton por marejadas de huracanes

James Edward Daniels.
JUSTICIA

Recapturan en Georgia a asesino convicto liberado por error de cárcel en Miami-Dade

Te puede interesar

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Barcos petroleros llenan sus bodegas con el llamado oro negro.
MERCADO

El precio del petróleo cae a su nivel más bajo en los últimos dos años

Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
INCERTIDUMBRE

Cierre federal paraliza servicios y deja sin sueldo a 95.000 trabajadores en Florida

Una de las embarcaciones zarpa de Barcelona, España.
MUNDO

¿Ayudar a palestinos necesitados o desafiar a Israel?

Blaise Ingoglia, director financiero estatal. 
TU DINERO

DeSantis denuncia despilfarro millonario hallado por auditorías de DOGE Florida