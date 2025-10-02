Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos

MADRID. - El Foro Penal registró hasta el 30 de septiembre 838 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. De acuerdo con la documentación de la ONG venezolana, 94 de estos detenidos tiene nacionalidad extranjera. De estos últimos, al menos 20 son españoles.

El Partido Popular (PP) y Vox denunciaron el olvido del presidente Pedro Sánchez hacia los presos políticos. Reprocharon que el ejecutivo español no tome medidas para defender a sus ciudadanos. El 2 de septiembre, el PP dijo que, al menos, tres españoles (sin otra nacionalidad), están recluidos en cárceles venezolanas y cuestionó que el gobierno de Sánchez no haya avanzado en sus liberaciones.

En esa línea, Vox acusó a Sánchez de ser "cómplice" de la dictadura de Maduro y de abandonar a sus compatriotas para no incomodar a sus aliados. El partido subrayó: "El gobierno español debería velar por sus ciudadanos en cualquier parte del mundo".

El pasado 22 de septiembre, el gobierno español confirmó que al menos 20 de sus ciudadanos están en cárceles del chavismo. "España exige la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos de Venezuela, incluyendo dobles nacionales y ciudadanos extranjeros. España cuenta con cuatro nacionales detenidos y 16 dobles nacionales detenidos arbitrariamente en Venezuela", dijo el representante español ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El funcionario también denunció que a los ciudadanos españoles y con doble nacionalidad se les niegan las visitas consulares, el derecho a la defensa y un proceso justo. También exigió el fin de las desapariciones forzadas, y de las prácticas de torturas o tratos inhumanos, degradantes, incluyendo los actos de violencia sexual y de género.

Más allá de eso, no se ha informado sobre acciones efectivas del gobierno de Pedro Sánchez que apunten hacia la liberación de sus connacionales en poder del régimen venezolano. Además, los familiares de los presos políticos han señalado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cercano al chavismo, no ha movido sus nexos en pro de sus compatriotas.

Acusados por terrorismo

Dentro de los venezolanos con nacionalidad española detenidos por el régimen están las presas políticas Rocío San Miguel, activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, María Auxiliadora Delgado, Karen Hernández y Ángela Expósito.

En un reportaje difundido por Antena 3, el pasado 8 de septiembre, se señaló que San Miguel, Fernando Noya, Alejandro González, Andrés Martínez y José Basoa tienen en común que son españoles y permanecen encarcelados en Venezuela acusados de terrorismo y de conspiración para acabar con el régimen de Maduro, incluso de cooperar con la CIA. Sus familiares dicen que son inocentes.

"Vergonzoso lo que está haciendo Rodríguez Zapatero, que hace de intermediario con el régimen para algunas liberaciones, pero no por los españoles", señaló Verónica, hermana de Fernando Noya. Este preso está recluido en la cárcel el Rodeo I, a cuatro kilómetros de Caracas.

Añadió que a su hermano se le acusa de terrorista, mercenario y de otros delitos de los que no tienen certeza porque no tienen acceso al expediente: "No nos han permitido tener un abogado de nuestra confianza. A él le impusieron un defensor público, es decir, quien lo acusa lo defiende".

Yajaira, hermana del militar Alejandro González, indicó que no ha habido juicio ni sus abogados han podido presentarse: "Le pusieron una defensa pública que en un año y medio no ha ido a verle". González, exesposo de Rocío San Miguel, fue comandante de la Aviación militar venezolana.

"Es una vergüenza. No se está haciendo nada desde España. Hemos ido a la sede del PSOE, hemos ido al Parlamento Europeo, hemos ido a la Corte Penal Internacional, por parte del gobierno no hemos recibido ni una sola llamada", aseguró Yajaira González.

Añadió que su anciano padre, que es el único de la familia que está en Venezuela, es humillado cuando visita a su hijo en la casa y que Alejandro González ha perdido 20 kilos.

FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS, Foro Penal, ABC, Antena 3