viernes 3  de  octubre 2025
FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

La operación federal se ejecutó contra el empresario Xavier Jordán Mendoza, señalado como presunto autor intelectual del asesinato del candidato Fernando Villavicencio

Xavier Jordán Mendoza.

Xavier Jordán Mendoza.

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI.- Un equipo de agentes federales del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) ejecutó un allanamiento en la madrugada del jueves en la residencia del empresario ecuatoriano Xavier Jordán Mendoza, ubicada en una exclusiva zona de Miami-Dade.

La operación representa un avance en la colaboración judicial entre Estados Unidos y Ecuador, y pone bajo el foco de la justicia estadounidense a una figura central en las investigaciones de crimen organizado y corrupción que sacuden a la nación sudamericana.

Acción de las autoridades

La intervención policial comenzó alrededor de las 6:00 a.m. en la vivienda de Jordán. La operación, autorizada por un tribunal estadounidense, responde a una solicitud de cooperación judicial de Ecuador en el marco de las complejas investigaciones que enfrenta el empresario.

Tras horas de registro, surgieron versiones contradictorias. Jordán declaró a la prensa en los exteriores de su domicilio: “Estoy libre, no tengo cargos”. Con esta afirmación desvirtuó reportes iniciales sobre una detención formal y una posible fianza.

Su abogado en Estados Unidos, Richard Díaz, confirmó que la acción se basó en una petición diplomática ecuatoriana, pero la desestimó al asegurar que "no se incautó nada con valor probatorio" y que el caso tiene motivaciones políticas.

Bajo lupa federal

Jordán, quien reside en Florida desde 2020, es considerado prófugo por la justicia ecuatoriana y es objeto de una notificación roja de la Interpol.

Presentado como inversionista y constructor, su nombre saltó a la luz pública por primera vez en una trama de corrupción hospitalaria durante la pandemia.

Desde entonces, las acusaciones en su contra escalaron de manera significativa. La Fiscalía de Ecuador lo considera una pieza clave en dos de los casos de mayor impacto en la historia reciente del país.

Sombras

El allanamiento está directamente conectado con el ‘Caso Metástasis’, una extensa investigación que destapó una red de delincuencia organizada liderada por el fallecido narcotraficante Leandro ‘El Patrón’ Norero.

Jordán es procesado en esta causa, señalado como uno de los presuntos socios de Norero, supuestamente encargado de administrar bienes y lavar activos a través de complejas estructuras corporativas.

La acusación más grave contra él es la de ser uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ultimado a la salida de un mitin en Quito el 9 de agosto de 2023.

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que Jordán habría financiado el crimen, una imputación que se basa en testimonios y en supuestos chats con Norero.

Sin embargo, Jordán ha negado vehementemente toda participación bajo la premisa de que el caso se basa en pruebas fabricadas y en el testimonio de criminales convictos que buscan reducir sus condenas.

Cooperación

La intervención del FBI no es un hecho aislado, sino el resultado de un fortalecimiento de la cooperación en seguridad y justicia entre Estados Unidos y Ecuador.

Tras el asesinato de Villavicencio, Washington ofreció asistencia inmediata en la investigación, un respaldo que se ha materializado en acuerdos y acciones conjuntas para combatir el crimen organizado transnacional.

El allanamiento valida de cierta forma la investigación ecuatoriana al demostrar que las pruebas presentadas fueron suficientes para que un juez estadounidense autorizara la medida.

Ahora, las autoridades de EEUU enfrentan una decisión estratégica: iniciar un proceso contra Jordán en su territorio por delitos federales como el lavado de dinero o dar paso a una compleja batalla legal por su extradición a Ecuador, una vía que su defensa ya adelantó que combatirá con el argumento de una persecución política.

