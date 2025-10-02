jueves 2  de  octubre 2025
El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Los creadores de la actriz de inteligencia artificial declararon que esperan que Tilly se convierta en la próxima Scarlett Johansson

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial

Captura de Pantalla / Tilly Norwood / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tilly Norwood, una actriz hecha con inteligencia artificial, está generando polémica debido a que sus creadores anunciaron que estarían en conversaciones para firmar con agencias de talento.

La intérprete de IA fue diseñada por la actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden y su empresa Particle6. De acuerdo con reportes de la BBC, sus creadores esperan que Tilly se convierta en la próxima Scarlett Johansson.

"Puede que sea IA, pero estoy sintiendo emociones muy reales ahora mismo. ¡Estoy muy emocionada por lo que viene!", anuncia en su página de Instagram.

Sin embargo, Hollywood se ha mostrado reacio a recibir a la actriz con brazos abiertos. Recientemente el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) repudió la creación de Tilly, respaldado por las opiniones de estrellas como Emily Blunt, Natasha Lyonne y Whoopi Goldberg.

"No es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales", declaró el SAG-AFTRA en un comunicado.

Como respuesta a esta reacción, la creadora holandesa declaró que Tilly no busca reemplazar a un ser humano, sino ser una obra creativa o de arte.

La polémica de la Inteligencia Artificial

SAG-AFTRA, en su comunicado oficial, recordó a las agencias y estudios de Hollywood que utilizar a una actriz de inteligencia artificial para grabar sus películas podría generar problemas, haciendo énfasis en las protecciones que obtuvieron los actores durante la huelga de 2023.

"La IA no resuelve ningún problema; crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano", declaró el sindicato

La actriz Emily Blunt dijo en un podcast de la revista Variety que la creación le resultaba aterradora. "¿Eso es una IA? ¡Dios mío, estamos perdidos! Da mucho miedo. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, paren. Por favor, dejen de quitarnos la conexión humana".

Según Deadline, Van der Velden habló sobre su estudio de producción de IA y su nueva agencia de talentos de IA, Xicoia, sugiriendo que los estudios y agencias de Hollywood ya están adoptando la tecnología de forma discreta. Además, adelantó a los presentes que, en los próximos meses, se harían anuncios públicos sobre proyectos de alto perfil que utilizan esta tecnología.

