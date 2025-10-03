Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Luego de conocerse la decisión del preso político líder opositor cubano, José Daniel Ferrer , de aceptar el exilio tras meses de torturas, amenazas y presiones, su hermana Ana Belkis Ferrer, conversó para Diario Las Américas en exclusiva afirmando que la decisión no incluye ninguna de las pretensiones de la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

"La dictadura quiere usar a mi hermano para beneficio propio. Han insistido en que José Daniel acepte el exilio a cambio de que apoye un eventual diálogo con Estados Unidos. Mi hermano ha dicho que es inaceptable esta petición. Su carta manuscrita, fechada el 10 de septiembre, es clara: El destierro sin ninguna concesión para el régimen", afirmó Ana Belkis Ferrer.

Ferrer ha sido víctima de golpizas brutales, torturas, tratos crueles, robos por parte de otros reos criminales que merodean la celda de castigo y le quitan sus alimentos. "A finales de julio la dictadura le propinó una golpiza a mi hermano que lo dejó inconsciente por 20 días. Hasta agosto, aproximadamente fue que pararon las golpizas. Pero el paro fue momentáneo, insisten en torturas, piensan que así mi hermano aceptará ser pieza del régimen", Ferrer.

"El destierro sin presiones"

Ante la incertidumbre de saber si la dictadura aceptará liberar al preso político una vez aceptada la opción del exilio, Ana Belkis Ferrer afirma que el mensaje es claro: "El destierro sin presiones. Queremos la liberación de todos los presos políticos cubanos, no sólo el de mi hermano".

En este sentido, reitera que "la dictadura ha estado deseosa de usar a mi hermano. La dictadura siempre quiere ir un paso más allá, el exilio y el fin a tantas torturas lo pensaban conceder si José Daniel aceptaba sus condiciones. Eso no va a pasar, no hay beneficios para la dictadura".

En su mensaje, Ferrer hace responsable al régimen de Díaz-Canel de la vida de su hermano, "sabemos que puede venir una arremetida. Ellos son y serán responsable de lo que pase".

No debe haber diálogo con la dictadura

Al ser consultada sobre su opinión acerca de un eventual diálogo entre el régimen de La Habana y Estados Unidos, Ferrer reiteró que no debe existir tal idea.

"Nosotros, los cubanos que estamos en Estados Unidos, respaldamos las gestiones que han hecho el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Sabemos que con la dictadura no se debe negociar. No hay nada que hablar".

Entre la vida y la muerte

En un pasaje desgarrador de la carta, Ferrer advierte que su vida pende de un hilo en prisión.

“Quiero dejar claro que si mi vida y la de mi familia dependen de que me doblegue, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi antes que el sacrificio de mis principios”, reseña el portal web Martí Noticias.

Ferrer reafirmó su confianza en “los buenos luchadores que aún quedan” dentro de la oposición en la isla y aseguró que continuará hasta alcanzar la victoria o morir en el intento.

El preso político señala directamente en la carta al jefe de la prisión de Mar Verde, Vladimir Pereda, como uno de los principales responsables de las golpizas y torturas que ha sufrido, junto a reclusos comunes usados como instrumentos de represión.

El opositor describe escenas en las que ha sido golpeado, aislado y robado de manera sistemática, sobreviviendo bajo condiciones extremas.

Un mensaje final

En su carta, Ferrer insiste en que nunca ha abandonado la vía pacífica y que su amor por la familia y por Cuba lo ha sostenido en medio de tanto horror.

“El régimen se empeña en hacerme la vida imposible. Pero solo el amor y la lucha no violenta han hecho posible que mantenga la calma y la paciencia”, concluye.

FUENTE: Martí Noticias