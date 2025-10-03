viernes 3  de  octubre 2025
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas", dijo Pete Hegseth

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025.&nbsp;

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 

X / Secretary of War Pete Hegseth
Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025.&nbsp;

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 

Casa Blanca en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Esta mañana, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses efectuaron “un ataque letal y cinético” contra una embarcación narcotraficante en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), con un balance de 4 muertos.

Según indicó en un mensaje en la red X, el incidente se produjo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

Lee además
Desarticulan en España red de tráfico de cocaína. 
OPERATIVO

Desarticulan en España red que usaba narcolanchas para introducir cocaína en Canarias
La Secretaría de Marina (Semar) de México aseguraron 3.5 toneladas de cocaína que eran transportadas en un semisumergible frente a las costas del estado de Guerrero. La operación derivó en la detención de tres personas extranjeras, afirmó el gobierno mexicano en un comunicado.
NARCOTRÁFICO

Autoridades mexicanas interceptan "narcolancha" con 3.5 toneladas de cocaína

En su declaración, Hegseth señaló que la lancha atacada estaba afiliada a “Organizaciones Terroristas Designadas” y transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos”. El Secretario afirmó que cuatro personas a bordo —a las que identificó como narcoterroristas— murieron en el ataque y que no hubo bajas en las fuerzas estadounidenses.

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, dijo Hegseth, según el comunicado.

“¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense”, añadió. “¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense”, añadió.

La declaración del Secretario de Guerra subraya la justificación ofrecida por la administración: la interdicción de embarcaciones que, de acuerdo con el comunicado, estarían vinculadas a redes que usan el narcotráfico como fuente de financiamiento y amenaza para la seguridad nacional.

Este anuncio se suma a un contexto regional marcado por tensiones en materia de seguridad marítima y por constantes operaciones de interdicción que realizan Estados Unidos y países aliados en el hemisferio occidental, frente a la amenaza que desde América Latina representa el tráfico de drogas.

Es, asimismo, un mensaje frontal a la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y a los aliados de su régimen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1974150886084485503&partner=&hide_thread=false
Temas
Te puede interesar

EEUU confirma destrucción de otra "narcolancha" en el Caribe

Régimen de Maduro denuncia presencia de cazas estadounidenses cerca de sus costas

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Xavier Jordán Mendoza.
BAJO LUPA FEDERAL

FBI allana mansión en Miami-Dade de prófugo clave en trama de narcopolítica ecuatoriana

Cuenta de Instagram de Tilly Norwood, la actriz creada con inteligencia artificial
EN LAS REDES

El debate moral detrás de Tilly, actriz creada con inteligencia artificial

Imagen del bombardero estratégico estadounidense B2
CASA BLANCA

Trump declara en carta al Congreso que EEUU está en "conflicto armado" contra los cárteles

Durante la protesta el 15 de septiembre ante la sede de la embajada de España en Caracas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos abogó por la creación de una comisión internacional para supervisar la situación de estos detenidos
DDHH

Maduro tiene a 20 presos políticos españoles: familiares denuncian abandono de Sánchez y omisión de Zapatero

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

¿El cierre del gobierno en EEUU afecta los pagos del Seguro Social?

Te puede interesar

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025. 
SUCESOS

EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El jefe de la minoría demócrata en el Senado Chuck Schumer.
PRESPUESTO FEDERAL

Alta probabilidad que cierre gubernamental se extiende a la próxima semana

Donald Trump, Ron DeSantis y Kristi Noem recorren Alligator Alcatraz; Everglades, Florida. 
FINANCIAMIENTO

Gobierno federal transfiere a Florida $608 millones para centros de inmigración, incluido "Alligator Alcatraz"

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
PRESO POLÍTICO

Hermana de José Daniel Ferrer: "No sabemos si la dictadura aceptará el exilio"

Eglise Gutiérrez y Marinel Cruz se alternan en el rol de Cecilia Valdés.
ESCENA

Regresa a escena la Cecilia Valdés de Martí Productions