EEUU anuncia nuevo ataque contra narcolancha en el Caribe, frente a la costa de Venezuela

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025.

Narcolancha abatida por Estados Unidos, según un informe del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el 3 de octubre de 2025.

Esta mañana, el Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth , informó que, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump, las fuerzas estadounidenses efectuaron “un ataque letal y cinético” contra una embarcación narcotraficante en el área de responsabilidad del Comando Sur (USSOUTHCOM), con un balance de 4 muertos.

Según indicó en un mensaje en la red X, el incidente se produjo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela .

En su declaración, Hegseth señaló que la lancha atacada estaba afiliada a “Organizaciones Terroristas Designadas” y transportaba “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos”. El Secretario afirmó que cuatro personas a bordo —a las que identificó como narcoterroristas— murieron en el ataque y que no hubo bajas en las fuerzas estadounidenses.

“Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico”, dijo Hegseth, según el comunicado.

"¡Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadounidense", añadió.

La declaración del Secretario de Guerra subraya la justificación ofrecida por la administración: la interdicción de embarcaciones que, de acuerdo con el comunicado, estarían vinculadas a redes que usan el narcotráfico como fuente de financiamiento y amenaza para la seguridad nacional.

Este anuncio se suma a un contexto regional marcado por tensiones en materia de seguridad marítima y por constantes operaciones de interdicción que realizan Estados Unidos y países aliados en el hemisferio occidental, frente a la amenaza que desde América Latina representa el tráfico de drogas.

Es, asimismo, un mensaje frontal a la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela y a los aliados de su régimen.