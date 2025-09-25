El director Endry Rovaz se consolida en la industria audiovisual de Estados Unidos

MIAMI.- El director y creador audiovisual Endry Rovaz , reconocido por su estilo innovador y por acumular más de una decena de premios internacionales, continúa expandiendo su huella en la industria creativa de Estados Unidos.

Su versatilidad lo ha llevado a destacar en campos como el fashion film, la industria musical y la cinematografía , abriéndole puertas en escenarios de prestigio, convirtiéndose en miembro activo de los Emmy Awards , donde ha participado como jurado en paneles de documentales, entretenimiento y videos educativos.

Uno de los hitos cinematográficos más importantes en su carrera es el cortometraje “Indignos” —en su versión en inglés Unworthy— escrito y dirigido por él, que se consagró con más de 13 premios internacionales en Estados Unidos y Europa. Reconocido en ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Houston, Rovaz recibió galardones como Mejor Corto Dramático, Mejor Trama y Mejor Narrativa Internacional. Además, la obra fue Selección Oficial en Italia en el Golden Short Film Festival.

Embed

A título personal, Rovaz fue distinguido como Mejor Filmmaker Hispano en el Accolade Global Film Competition (La Jolla, California, marzo de 2025), además de compartir panel junto al cineasta estadounidense Justin Barber, quien presentó su documental "Space Coast" sobre el lanzamiento del cohete Artemis-1 de la NASA en el Coconut Grove Film Festival, auspiciado por UTH Florida University.

En el ámbito del fashion film, Rovaz colaboró con Miami Fashion Week, donde dirigió tanto el contenido de medios como entrevistas exclusivas con diseñadores de renombre como Karl Kani, Ángel Sánchez y Giannina Azar.

Su talento también se evidenció en la experiencia “Poder y Propósito”, un proyecto que reunió a mujeres líderes de la Universidad de Harvard para compartir sus trayectorias en distintos sectores de Estados Unidos. Bajo su dirección, Rovaz ha trabajado con personalidades como el diseñador Fede Terán, el presentador y chef James Tahhan, la artista plástica Camila Webster y el ganador del Emmy Antonio Torrealba, consolidando su sello en producciones de alto nivel.

En la industria musical, Rovaz marcó un 2025 lleno de éxitos. Destaca el videoclip “Hashtag”, filmado entre Puerto Rico y Miami, que reunió a la agrupación ganadora del Grammy Los Rabanes y al ícono urbano Jowell (del dúo Jowell & Randy). El 5 de agosto el videoclip ingresó al Latin Rhythm Airplay Chart de Billboard, ratificando el alcance y relevancia de su trabajo. En junio del presente año dirigió un video musical para el cantante Ángel López (Son by Four) en una colaboración con Paolo Sweet (Proyecto Uno), además de producciones para artistas como Mister Black, quien cuenta con más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube, en alianza con la empresa BlackBiird Company en Miami.

Con 15 años de trayectoria, una productora establecida en la ciudad y una carrera que mezcla disciplina, creatividad y visión internacional, Endry Rovaz reafirma su compromiso con contar historias que trascienden e impactan positivamente en la sociedad.

Como parte de su expansión creativa, el director se prepara para lanzar en 2025 su primer libro: “Rovaz Formula: Conceptos Básicos para Ideas Complejas”, una obra que combina su experiencia en la cinematografía con consejos prácticos y reflexiones personales, con el objetivo de inspirar a las nuevas generaciones y consolidar una comunidad creativa global.

Para más información sobre el director Endry Rovaz, visita su página oficial www.endryrovaz.com, su cuenta de Instagram @endryrovaz y su ficha oficial en la plataforma IMDb.