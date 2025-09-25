jueves 25  de  septiembre 2025
DUELO

Homenajes a la gran dama del cine Claudia Cardinale

Los elogios llegaron primero del mundo del cine, del que Claudia Cardinale, fallecida el martes a los 87 años en Nemours cerca de París, fue un icono mundial

La actriz italiana Claudia Cardinale posa el 14 de octubre de 2009 en Lyon, cuando acudió a la primera edición del festival de cine Lumiere 2009.

AFP/Philipper Merle
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- De Roma a París, los homenajes se multiplican este miércoles tras la muerte de Claudia Cardinale, gran dama del cine, fallecida la víspera en las afueras de París, donde vivía de forma sencilla y humilde, según su hija.

Los elogios llegaron primero del mundo del cine, del que Cardinale, fallecida el martes a los 87 años en Nemours cerca de París, fue un icono mundial. El intérprete rodó más de 150 películas con directores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks o Sergio Leone.

"Quizás fue la estrella más bella de la época más bella y rica de nuestro cine", afirmaron los responsables de los legendarios estudios romanos Cinecittà, Antonio Saccone y Manuela Cacciamani, donde se rodaron varias de sus películas.

La Bienal de Venecia, que organiza la Mostra de cine, rindió homenaje a la memoria de una actriz única e inolvidable que: "iluminó el cine de autor italiano e internacional".

Conocida por sus papeles en películas como El gatopardo, Érase una vez en el Oeste o Fellini, ocho y medio, Cardinale era una de las actrices más emblemáticas del cine italiano junto a Gina Lollobrigida y Sophia Loren.

El Festival de Cannes, a través de su delegado general, Thierry Frémaux, rindió homenaje a la actriz describiendola como una italiana aventurera, libre y apasionada que robó corazones película tras películas, siempre con alegría y audacia.

Los jefes de Estado italiano y francés se sumaron a los homenajes a esta actriz nacida en La Goulette, Túnez, el 15 de abril de 1938, de madre francesa y padre siciliano.

"Sencilla y humilde"

El presidente italiano, Sergio Mattarella, la describió como: "una artista extraordinaria, una heroína inolvidable del cine italiano e internacional".

"Claudia Cardinale encarnaba (...) una mirada, un talento que aportó tanto a las obras de los más grandes, desde Roma hasta Hollywood, y París, que eligió como patria», afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron, en X.

A los 17 años, Cardinale ganó un concurso de belleza al que ni siquiera se había presentado y que cambió su vida. Invitada a la Mostra de Venecia, cautivó al mundo del cine antes de rodar, a los 22 años, "Rocco y sus hermanos" (1960) de Visconti.

Con el director italiano hizo una de sus películas más importantes, El gatopardo, junto a Alain Delon y Burt Lancaster, en 1963.

A pesar de ser una estrella mundial, la actriz vivía de forma sencilla y humilde, tal y como era ella, dijo a AFP su hija Claudia Squitieri, que vivía con ella en Nemours, a un centenar de kilómetros al sur de París, en un lugar ecléctico que albergaba su casa y la Fondazione Claudia Cardinale, un centro de acogida y promoción de jóvenes artistas.

"Estoy muy feliz de haber podido compartir estos últimos años con ella, en fiestas y en la vida bulliciosa de este lugar", añadió. "Creo que fue feliz aquí".

El miércoles, algunas personas anónimas acudieron a depositar flores en la puerta verde de su casa.

Entre ellas estaba Patricia, muy emocionada, que quería rendir un homenaje a una "gran dama". "Marcó toda mi vida", dijo esta mujer.

"Le hablaba a menudo de 'Érase una vez en el Oeste'", recuerda otro vecino, Frédéric Renard. "Y cada vez, ella me decía: 'Pero, ¿sabe?, he hecho otras películas'", y le contaba los "entresijos" del rodaje.

FUENTE: AFP

