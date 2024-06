Erika Rodríguez y Pocho Pereira revelan cómo evitar errores comunes en las subastas de autos

Uno de los errores más frecuentes es no realizar una investigación adecuada antes de participar en una subasta. Muchos compradores entran sin conocer los detalles del proceso, los tipos de vehículos disponibles y los precios de mercado, lo que puede llevar a compras impulsivas o sobrevaloradas. Erika enfatiza la importancia de investigar exhaustivamente antes de participar en una subasta. Utilizar recursos en línea, asistir a talleres y webinars, y consultar informes de mercado son pasos esenciales para entender mejor qué esperar. Conocer el terreno es fundamental para hacer buenas inversiones, señala Pocho.

Otro error crítico es no realizar una inspección detallada del vehículo antes de pujar por él. Esto puede resultar en la compra de autos con problemas mecánicos o daños ocultos que no son evidentes a simple vista.

Erika recomienda inspeccionar personalmente los vehículos siempre que sea posible o pagar por el servicio de inspección que ofrece la subasta. Un informe detallado del vehículo puede revelar problemas que podrían no ser evidentes y te ayudará a tomar una decisión informada. Esta inspección te permitirá identificar cualquier problema potencial y evitar sorpresas costosas.

Es común que los nuevos compradores se dejen llevar por la emoción o la competencia durante la subasta, terminando por ofrecer más de lo que habían planeado inicialmente. La adrenalina de la subasta puede hacer que los compradores olviden sus límites presupuestarios, comenta Pocho. Establecer un presupuesto máximo antes de la subasta y mantenerse fiel a él es crucial. Erika resalta la importancia de tener una cifra límite y no sobrepasarla sin importar lo emocionante que se vuelva la puja. Mantenerse dentro del presupuesto ayuda a asegurar que la compra siga siendo una inversión rentable.

Otro error común es no tener en cuenta los costos adicionales asociados con la compra del vehículo, como las tarifas de la subasta, costos de transporte, tarifas de brokers y posibles reparaciones.

Estos costos pueden acumularse rápidamente y afectar negativamente la rentabilidad de la compra. Erika sugiere calcular todos los costos adicionales antes de hacer una oferta. Es importante tener en cuenta todos los gastos asociados para no encontrarse con sorpresas desagradables después de la compra. Tener una visión clara de todos los costos te ayudará a evaluar mejor si el vehículo representa una buena inversión.

Embed - Login • Instagram View this post on Instagram A post shared by MAPA BROKER | Compra en Copart USA (@mapabroker)

No tener una estrategia clara antes de participar en una subasta puede llevar a decisiones precipitadas y menos rentables. Algunos compradores entran a la subasta sin una idea clara de lo que quieren o necesitan, explica Pocho. Esto puede resultar en la compra de vehículos que no se ajustan a sus necesidades o que no son fáciles de revender. Erika aconseja planificar y desarrollar una estrategia clara antes de la subasta. Definir qué tipo de vehículo estás buscando, cuáles son tus límites presupuestarios y cuál es tu estrategia de puja puede ayudarte a mantener el enfoque y a tomar decisiones más informadas.

Las subastas de autos pueden ser una excelente oportunidad para adquirir vehículos a buenos precios, pero también presentan numerosos desafíos para los nuevos compradores. Al evitar estos errores comunes, los compradores pueden aumentar sus posibilidades de éxito y hacer inversiones más inteligentes y rentables. Pocho Pereira y Erika Rodríguez destacan la importancia de la preparación y la planificación. La clave está en la investigación, la inspección detallada, el control del presupuesto y la consideración de todos los costos, afirma Pocho. Siguiendo estos consejos, los nuevos compradores pueden navegar el mercado de subastas con mayor confianza y evitar las trampas comunes que pueden socavar sus esfuerzos.

Erika añade que cada subasta es una oportunidad de aprendizaje. Con la preparación adecuada y una estrategia bien pensada, es posible maximizar las ganancias y minimizar los riesgos. Las experiencias y conocimientos compartidos por Pocho y Erika sirven como una guía valiosa para aquellos que se aventuran en el mundo de las subastas de autos, ayudándoles a evitar errores costosos y a aprovechar al máximo cada oportunidad.

Puede conocer más en la cuenta de Instagram de Mapa Broker.