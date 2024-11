Exclusivo evento culinario enseñará a niños sobre nutrición con varios platos favoritos de la tenista Leylah Fernández

La clase de cocina estará a cargo del reconocido chef de pastelería Mateo Durán, de Duran Bakehouse. Él compartirá deliciosas recetas e información nutricional para ayudar a los niños a tomar mejores decisiones al momento de seleccionar meriendas y bocadillos.

Los participantes recibirán una bolsa de obsequios con herramientas de cocina, ingredientes y recetas, y tarjetas nutricionales para ayudarlos a aprender sobre nutrición, además de temas como el mejor momento para comer para tener un máximo rendimiento atlético y cómo equilibrar los carbohidratos, las proteínas y más para mantener la energía, entre otros.

"Estoy emocionada de compartir algunas de mis recetas favoritas con los jóvenes de hoy y ayudarlos a aprender sobre la nutrición para que puedan tomar mejores decisiones al elegir sus bocadillos y meriendas", dijo Leylah Fernández.

"La nutrición es una parte fundamental del desarrollo de los niños, especialmente para aquellos que practican deportes. Esperamos presentarles los muchos beneficios de la nutrición y enseñarles cómo tomar decisiones más saludables en su vida diaria".

Leylah Annie & Family Foundation es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a empoderar a los niños, eliminar barreras y crear oportunidades para el éxito de las generaciones futuras. Fundada por la tenista profesional y dos veces olímpica Leylah Fernández y su familia, la fundación, con sede en Miami, Florida, ofrece becas, subvenciones deportivas y organiza eventos gratuitos.

Para obtener más información sobre Leylah Annie & Family Foundation, visite www.leylahanniefoundation.org.

