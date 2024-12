Gala Hispanic Star reune a latinos y aliados más importantes del país

“Gracias, Hispanic Star, por este reconocimiento. He pasado décadas tratando de cambiar la narrativa sobre los latinos y latinas, y aún queda mucho por hacer. Esta noche, estar aquí con César Conde, Emilio Estefan, Billie Jean King, Rosie Casals, el Dr. Q, pienso: ¿qué está pasando? ¿dónde estamos? ¡Esto es lo que somos! Sabemos que no somos la cara que otros creen que somos”, comentó María Hinojosa, Fundadora y Presidenta de Futuro Media.

César Conde también inspiró a los asistentes con sus palabras:

“Creo firmemente en la capacidad de nuestra comunidad latina para superar cualquier desafío. En NBCUniversal News Group sentimos una gran responsabilidad de ayudar a asegurar que nuestro país prospere. Dedico este reconocimiento a los periodistas, a quienes han dedicado sus vidas a ayudarnos a entender este mundo complejo en el que vivimos.”

“Quiero agradecer a la Fundación We Are All Human, especialmente a su fundadora, Claudia Romo Edelman. Compartir este momento con Rosie es un honor eterno. Por más de 50 años hemos trabajado para abrir puertas y oportunidades para todos. Fuimos responsables del nacimiento del tenis profesional femenino y aún no hemos terminado,” dijo Billie Jean King, seguida por Rosie Casals:

“Escuchar a Claudia y sus motivadoras palabras sobre la importancia de la unidad y el apoyo entre los latinos me emociona. Como dice mi amiga Billie Jean: ‘¡Mostremos nuestra presencia, levantémonos y alcemos la voz!’ ¡Vamos!” “Escuchar a Claudia y sus motivadoras palabras sobre la importancia de la unidad y el apoyo entre los latinos me emociona. Como dice mi amiga Billie Jean: ‘¡Mostremos nuestra presencia, levantémonos y alcemos la voz!’ ¡Vamos!”

La noche estuvo llena de color, música y baile gracias al cantante emergente Gusi, quien animó la velada, y a Jacqueline Towers-Perkins, una reconocida subastadora que ayudó a recaudar fondos para las iniciativas de Hispanic Star.

La Gala reunió a destacados miembros y aliados de la comunidad latina de diversos campos, como las artes, la moda, los medios, la tecnología y las redes sociales. Entre los invitados especiales estuvieron Emilio Estefan, productor, director y emprendedor galardonado; Karla Martínez de Salas, Directora Editorial de Vogue México y LATAM; Willy Chavarría, icónico diseñador de moda; Raúl Rocha, Presidente de Miss Universo; Meghan Picerno, soprano y actriz de Broadway; Deborah Hung, modelo y personalidad de TV; Alfredo Quiñones (Dr. Q), neurocirujano; Gina Brillón, comediante y escritora; Mauricio González, M.D.; Raúl Peñaranda, diseñador de moda; y Horchata Soto, creador de contenido.

Las co-presidentes del evento fueron Nina García, Editora en Jefe de ELLE, y Marissa Solis, SVP de Marketing Global y Consumo en la NFL, entre otras figuras destacadas.

“No pararemos hasta que los latinos sean reconocidos como una fuerza vital que impulsa el crecimiento y la prosperidad de nuestro país. Esta noche fue un testimonio del poder de nuestras voces unidas,” dijo Claudia Romo Edelman, Fundadora y CEO de la Fundación We Are All Human.

La Gala logró superar sus metas de recaudación para apoyar la misión de Hispanic Star de elevar la narrativa de la comunidad hispana. Las fotos del evento están disponibles en BFA y Getty Images. La subasta continuará hasta finales de diciembre e incluye ofertas de arte, entretenimiento, viajes, moda y deportes, entre muchos otros.

Patrocinadores corporativos: PepsiCo, Airbnb, ALPFA, American Cancer Society, Bank of America, BMS, Coca-Cola, Corsica Capital, D’Exposito, Distrito Por el Mundo, DRR Advisors, Edelman, Evans/WPP, Flywheel Commerce Network, Friends of the National Museum of the American Latino, Garcia Hamilton & Associates, GDA Luma Capital Management LP, Google, Goya, Heart Mind Money Foundation / Latina Empire, L’Oreal, Martin Cabrera, McMillan, NAHREP, NFL, Nielsen, No Gender, Paul Hastings, PayPal, Salesforce, Steven Felsher, Televisa Univision, TikTok / Byte Dance, Unilever, AARP, ABinBev, American Express, Avante Capital Partners, Bloomberg Philanthropies, Emerald Exhibitions, Lerma, Mastercard, NBC Universal, Raven Wood Cap, Suntory Global Spirits.

Embed - We Are All Human Foundation on Instagram: "Are you ready for the #HispanicStarGala 2024? Be part of this unforgettable evening and make a meaningful difference. Become a partner today and join us in championing US Hispanics! Elevate your brand, make an impact, and engage with influential leaders, changemakers, and visionaries committed to creating a brighter future for all. Partnership with us! Email us at [email protected] or visit hispanicstar.org/gala for more information. #TogetherWeShine" View this post on Instagram A post shared by We Are All Human Foundation (@weareallhumanorg)

Acerca de We Are All Human

We Are All Human es una organización sin fines de lucro enfocada en promover la equidad, diversidad e inclusión, con especial énfasis en acelerar el progreso de los hispanos en Estados Unidos. Su plataforma más importante, Hispanic Star, busca cambiar percepciones y elevar el potencial de los latinos.