Historias que inspiran: La séptima edición de Inspiración Alternativa de Grupo Anunciart

La séptima edición de la revista Inspiración Alternativa se convirtió en una velada donde la cultura, el arte y el emprendimiento se entrelazaron para celebrar el poder de las historias que trascienden. Grupo Anunciart presentó esta nueva entrega en el salón Seven del Casino Big Bola, en Plaza Antea (Querétaro), rodeado de un ambiente íntimo y elegante que invitó a la conversación y al encuentro.

El evento reunió a empresarios, representantes del sector turístico, artistas, medios de comunicación y líderes de opinión que encontraron en esta cita mucho más que la presentación de un ejemplar editorial. Fue una noche que reafirmó la importancia de crear espacios donde se reconozca el talento, se fortalezcan los vínculos comunitarios y se proyecte hacia lo universal lo que nace en lo local.

Uno de los momentos más emotivos fue la participación de Fernando Cáceres, protagonista de la portada de esta séptima edición. Reconocido empresario y figura clave en el ecosistema cultural queretano, compartió unas palabras que conmovieron a los asistentes:

“A veces uno no se da cuenta del impacto que puede tener su historia. Verla contada con tanta sensibilidad en esta revista me emociona. Es un reconocimiento a lo que hemos construido, sí, pero sobre todo a las personas con las que lo hemos hecho posible”.

Su presencia reflejó con claridad la esencia de Inspiración Alternativa: dar voz a relatos humanos que merecen ser escuchados.

La directora editorial, Ana Muñiz, también tomó la palabra para agradecer a quienes hacen posible cada número. Reconoció que esta publicación no responde a una sola visión, sino al esfuerzo de un equipo comprometido con narrar desde la honestidad y la cercanía. “La intención es mostrar lo mejor de nuestra comunidad, pero hacerlo de forma honesta. Queremos que cada lector se encuentre en alguna de estas páginas, que sienta que estas historias también le pertenecen”, expresó, mientras los asistentes hojeaban los ejemplares impresos distribuidos en la velada.

El anfitrión de la noche, Jorge del Villar, director general de Grupo Anunciart, abrió la celebración con un mensaje cargado de propósito:

"Inspiración Alternativa nació para abrir espacios donde las ideas fluyan, donde los talentos se encuentren y donde podamos detenernos a mirar el mundo desde otras perspectivas. Esta séptima edición es un paso más en ese camino que hemos decidido recorrer: el de compartir historias que mueven".

Sus palabras marcaron el tono de la velada y reforzaron la identidad de la revista como un proyecto editorial con alma.

El evento también ofreció un conversatorio en el que participaron Rodrigo Ibarra, director de Promoción Turística del estado; Gino Parrodi, fundador de Cava 57; Alejandro Méndez, enólogo de Vinos del Oeste, y el propio Jorge del Villar. En la charla coincidieron en la necesidad de tender puentes entre sectores y en el valor de trabajar colaborativamente para visibilizar el talento de Querétaro. “El turismo, el arte, el vino y la cultura no solo son industrias, son experiencias que nos definen como sociedad. Medios como Inspiración Alternativa ayudan a contar esas experiencias, a darles rostro y voz”, señaló Ibarra durante la mesa.

El broche de oro llegó con una cata de vinos ofrecida por Vinos del Oeste, que permitió a los invitados brindar y compartir impresiones en un ambiente relajado y festivo. Cada copa fue una manera simbólica de celebrar la creatividad, el emprendimiento y las historias que construyen comunidad.

Hoy, con siete ediciones publicadas, Inspiración Alternativa se ha consolidado como un referente regional de periodismo narrativo, caracterizado por una estética cuidada y un enfoque humano. El ejemplar presentado, que ya está disponible en su versión digital a través de Alternativo.mx, encarna fielmente el compromiso de Grupo Anunciart con los contenidos que inspiran, informan y unen.

“En Grupo Anunciart creemos en el poder transformador de las ideas. Esta revista es un reflejo de ese ideal: comunicar para inspirar, para conectar, para construir”, puntualizó Del Villar al cierre de la noche. El evento, más allá de una presentación editorial, se convirtió en un espacio para reafirmar que hay voces que deben ser escuchadas y relatos que merecen ser contados.