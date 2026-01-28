José Martí: memoria, República y exilio en la voz de Néstor T. Carbonell Cortina

Este 28 de enero, cuando se conmemora el natalicio de José Martí, Voces de Cuba estrena una conversación que es, más que una entrevista, un ejercicio de memoria en voz alta. Se trata de un extenso e intenso diálogo con Néstor T. Carbonell Cortina, donde confluyen historia, pensamiento cívico y experiencia personal en torno a algunos de los ejes fundamentales de la nación cubana: República, Constitución, exilio, Bahía de Cochinos y las lecciones que, décadas después, siguen interpelando nuestro presente.

Lejos de la nostalgia vacía o del relato conmemorativo, la conversación propone una mirada crítica y reflexiva sobre los grandes momentos fundacionales de la Cuba republicana y sobre las fracturas que marcaron el destino del país a partir de 1959.

Carbonell Cortina recorre, con rigor intelectual y claridad histórica, los dilemas de la institucionalidad cubana, el significado real de la Constitución como pacto social, y el drama del exilio como experiencia política, cultural y humana.

Uno de los núcleos más significativos del diálogo es la Bahía de Cochinos, no solo como episodio militar, sino como símbolo de una generación que apostó por la recuperación de la República y pagó un alto precio por ello. Desde esa memoria, el entrevistado reflexiona sobre las continuidades del autoritarismo, la manipulación ideológica de la historia y la necesidad de rescatar una tradición republicana que hoy permanece marginada del discurso oficial.

En ese contexto, la figura de José Martí atraviesa toda la conversación como brújula ética y política. No el Martí instrumentalizado por el poder, sino el pensador de la República, el defensor de la ley, la libertad y la dignidad cívica. Como recuerda el propio Carbonell Cortina, Martí entendió que la patria no es un mito estático ni una consigna heredada, sino una tarea permanente.

El estreno de esta entrevista se convierte así en un gesto simbólico: volver a Martí no como estatua, sino como pregunta; volver a la historia no como archivo muerto, sino como herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro.

La conversación completa con Néstor T. Carbonell Cortina se estrena este 28 de enero.