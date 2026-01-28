viernes 30  de  enero 2026
DEBATE

José Martí: memoria, República y exilio en la voz de Néstor T. Carbonell Cortina

La conversación propone una mirada crítica y reflexiva sobre los grandes momentos fundacionales de la Cuba republicana

Néstor T. Carbonell Cortina sobre José Martí, en Voces de Cuba.&nbsp;

Néstor T. Carbonell Cortina sobre José Martí, en Voces de Cuba. 

Captura de pantalla/YouTube/Voces de Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Este 28 de enero, cuando se conmemora el natalicio de José Martí, Voces de Cuba estrena una conversación que es, más que una entrevista, un ejercicio de memoria en voz alta. Se trata de un extenso e intenso diálogo con Néstor T. Carbonell Cortina, donde confluyen historia, pensamiento cívico y experiencia personal en torno a algunos de los ejes fundamentales de la nación cubana: República, Constitución, exilio, Bahía de Cochinos y las lecciones que, décadas después, siguen interpelando nuestro presente.

Lejos de la nostalgia vacía o del relato conmemorativo, la conversación propone una mirada crítica y reflexiva sobre los grandes momentos fundacionales de la Cuba republicana y sobre las fracturas que marcaron el destino del país a partir de 1959.

Lee además
Evento Martí en nosotros. 
HOMENAJE

Evento en Miami recuerda al apóstol cubano José Martí en su natalicio
Pbro. Juan Lázaro Vélez González.
OPINIÓN

Cuando Arleen Rodríguez "apaga a Martí"

Carbonell Cortina recorre, con rigor intelectual y claridad histórica, los dilemas de la institucionalidad cubana, el significado real de la Constitución como pacto social, y el drama del exilio como experiencia política, cultural y humana.

Uno de los núcleos más significativos del diálogo es la Bahía de Cochinos, no solo como episodio militar, sino como símbolo de una generación que apostó por la recuperación de la República y pagó un alto precio por ello. Desde esa memoria, el entrevistado reflexiona sobre las continuidades del autoritarismo, la manipulación ideológica de la historia y la necesidad de rescatar una tradición republicana que hoy permanece marginada del discurso oficial.

En ese contexto, la figura de José Martí atraviesa toda la conversación como brújula ética y política. No el Martí instrumentalizado por el poder, sino el pensador de la República, el defensor de la ley, la libertad y la dignidad cívica. Como recuerda el propio Carbonell Cortina, Martí entendió que la patria no es un mito estático ni una consigna heredada, sino una tarea permanente.

El estreno de esta entrevista se convierte así en un gesto simbólico: volver a Martí no como estatua, sino como pregunta; volver a la historia no como archivo muerto, sino como herramienta para comprender el presente y proyectar el futuro.

La conversación completa con Néstor T. Carbonell Cortina se estrena este 28 de enero.

Embed

Temas
Te puede interesar

El Martí de mi niñez

Tras el caos en Minnesota, Trump envía fuerte mensaje a los demócratas

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy