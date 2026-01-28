Corte federal archiva proceso contra Julio Herrera Velutini tras aceptación de indulto

El Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico desestimó este miércoles el proceso penal contra el banquero Julio M. Herrera Velutini , luego de que este aceptara formalmente un indulto presidencial concedido por el presidente de Estados Unidos, de acuerdo con una orden judicial emitida el 27 de enero de 2026 .

La decisión quedó reflejada en un documento firmado por la jueza federal Silvia L. Carreño-Coll , en el que se establece que el caso queda sin efecto al no existir una controversia judicial activa una vez aceptada la clemencia presidencial por parte del acusado.

El Diario, Edición Semanal Tras el caos en Minnesota, Trump envía fuerte mensaje a los demócratas

“En vista del indulto emitido por el Presidente de los Estados Unidos de América, y de la aceptación del mismo por parte del acusado, el caso queda desestimado por haber quedado sin objeto”, señala textualmente la orden del tribunal.

Julio Martín Herrera Velutini es un banquero venezolano-italiano, fundador de Britannia Financial Group, con una trayectoria de varias décadas en el sector financiero internacional.

INDULTO

Alcance legal del indulto

El indulto presidencial, una facultad constitucional del presidente de Estados Unidos, extingue la acción penal federal, pero no constituye un pronunciamiento judicial sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. En este caso, el tribunal cerró el proceso bajo la figura legal de “moot”, utilizada cuando ya no existe materia que resolver.

El formulario judicial no acogió otras causales de archivo, como retrasos procesales, retiro de cargos sin perjuicio, condición de fugitivo o fallecimiento del imputado.

Con esta resolución, el caso queda formalmente cerrado en la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Puerto Rico.

Declaración de la defensa

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado defensor Chris Kise señaló que su cliente recibió con gratitud la medida presidencial.

“El Sr. Herrera Velutini está profundamente agradecido al presidente Donald J. Trump por concederle la gracia de su benévolo indulto y espera seguir adelante con su vida y dedicar su tiempo a su familia y su carrera”, declaró Kise, según reseñó CBS News.

Antecedentes del caso y cargos federales

Herrera Velutini fue acusado en 2022 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el financiamiento político en Puerto Rico. Los cargos iniciales incluían:

Conspiración,

Soborno en programas federales, y

Fraude electrónico por servicios honestos.

El proceso judicial estaba en curso cuando el presidente Donald Trump le otorgó recientemente un indulto presidencial que cubrió los cargos federales imputados al banquero.

Reducción de cargos mediante acuerdo con la fiscalía

En el desarrollo del caso, Herrera Velutini, junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark Rossini, aceptó declararse culpable de un delito menor relacionado con una promesa de contribución ilegal de campaña por parte de un ciudadano extranjero, en violación de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).

A cambio, la fiscalía federal retiró los cargos más graves originalmente presentados.

Según la acusación inicial, Herrera Velutini y Rossini habrían ofrecido respaldo económico y político a la campaña de Vázquez Garced durante las primarias del Partido Nuevo Progresista en 2020, a cambio del despido de George Joyner, entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Segundo esquema bajo investigación

El banquero también fue señalado en un segundo esquema en el que presuntamente intentó frenar una pesquisa de la OCIF mediante aportaciones políticas vinculadas a la campaña del entonces gobernador Pedro Pierluisi.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, el primer indulto otorgado por Trump cubrió ambos esquemas, mientras que un segundo perdón presidencial se aplicó específicamente a la declaración de culpabilidad por el delito menor.

FUENTE: CBS NEWS/ WIKIPEDIA/Cuentas claras digital/El Nuevo Día.