viernes 30  de  enero 2026
MEDIDAS

Corte federal archiva proceso contra Julio Herrera Velutini tras aceptación de indulto

La decisión se produjo luego de que el acusado aceptara el indulto presidencial de Donald Trump que cubría los cargos federales en su contra

Julio Herrera Velutini, banquero venezolano.

Julio Herrera Velutini, banquero venezolano.

LINKEDIN JHV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Tribunal Federal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico desestimó este miércoles el proceso penal contra el banquero Julio M. Herrera Velutini, luego de que este aceptara formalmente un indulto presidencial concedido por el presidente de Estados Unidos, de acuerdo con una orden judicial emitida el 27 de enero de 2026.

La decisión quedó reflejada en un documento firmado por la jueza federal Silvia L. Carreño-Coll, en el que se establece que el caso queda sin efecto al no existir una controversia judicial activa una vez aceptada la clemencia presidencial por parte del acusado.

Lee además
Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.
El Diario, Edición Semanal

Tras el caos en Minnesota, Trump envía fuerte mensaje a los demócratas
Vista del Senado de Estados Unidos.  
FONDOS PÚBLICOS

Senador Bernie Moreno impulsa ley para impedir que beneficiarios de ayuda federal envíen remesas al extranjero

“En vista del indulto emitido por el Presidente de los Estados Unidos de América, y de la aceptación del mismo por parte del acusado, el caso queda desestimado por haber quedado sin objeto”, señala textualmente la orden del tribunal.

Julio Martín Herrera Velutini es un banquero venezolano-italiano, fundador de Britannia Financial Group, con una trayectoria de varias décadas en el sector financiero internacional.

INDULTO

Alcance legal del indulto

El indulto presidencial, una facultad constitucional del presidente de Estados Unidos, extingue la acción penal federal, pero no constituye un pronunciamiento judicial sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. En este caso, el tribunal cerró el proceso bajo la figura legal de “moot”, utilizada cuando ya no existe materia que resolver.

El formulario judicial no acogió otras causales de archivo, como retrasos procesales, retiro de cargos sin perjuicio, condición de fugitivo o fallecimiento del imputado.

Con esta resolución, el caso queda formalmente cerrado en la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Puerto Rico.

Declaración de la defensa

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado defensor Chris Kise señaló que su cliente recibió con gratitud la medida presidencial.

“El Sr. Herrera Velutini está profundamente agradecido al presidente Donald J. Trump por concederle la gracia de su benévolo indulto y espera seguir adelante con su vida y dedicar su tiempo a su familia y su carrera”, declaró Kise, según reseñó CBS News.

Antecedentes del caso y cargos federales

Herrera Velutini fue acusado en 2022 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una investigación relacionada con presuntas irregularidades en el financiamiento político en Puerto Rico. Los cargos iniciales incluían:

  • Conspiración,

  • Soborno en programas federales, y

  • Fraude electrónico por servicios honestos.

El proceso judicial estaba en curso cuando el presidente Donald Trump le otorgó recientemente un indulto presidencial que cubrió los cargos federales imputados al banquero.

Reducción de cargos mediante acuerdo con la fiscalía

En el desarrollo del caso, Herrera Velutini, junto con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y el exagente del FBI Mark Rossini, aceptó declararse culpable de un delito menor relacionado con una promesa de contribución ilegal de campaña por parte de un ciudadano extranjero, en violación de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).

A cambio, la fiscalía federal retiró los cargos más graves originalmente presentados.

Según la acusación inicial, Herrera Velutini y Rossini habrían ofrecido respaldo económico y político a la campaña de Vázquez Garced durante las primarias del Partido Nuevo Progresista en 2020, a cambio del despido de George Joyner, entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Segundo esquema bajo investigación

El banquero también fue señalado en un segundo esquema en el que presuntamente intentó frenar una pesquisa de la OCIF mediante aportaciones políticas vinculadas a la campaña del entonces gobernador Pedro Pierluisi.

De acuerdo con los antecedentes judiciales, el primer indulto otorgado por Trump cubrió ambos esquemas, mientras que un segundo perdón presidencial se aplicó específicamente a la declaración de culpabilidad por el delito menor.

FUENTE: CBS NEWS/ WIKIPEDIA/Cuentas claras digital/El Nuevo Día.

Temas
Te puede interesar

Tribunal federal libra de la pena de muerte a acusado por asesinato de ejecutivo de empresa de salud

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy