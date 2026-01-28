Llega al Colony Theatre "English Only", obra sobre la ley "Solo inglés"

MIAMI.- Llega a las tablas del Colony Theatre el estreno mundial de English Only, una obra de contexto histórico sobre la ley “Solo inglés”, concebida por el dramaturgo Nicholas Griffin y dirigida por la neoyorquina Margot Bordelon, con funciones del 29 de enero hasta el 22 de febrero.

Con el panorama social de Miami en 1980 como telón de fondo, la pieza se desarrolla a partir de las secuelas del éxodo de Mariel, cuando más de 125.000 refugiados cubanos llegaron a las costas del sur de Florida, transformando la región y desatando una batalla política en torno a la identidad, el idioma y el sentido de pertenencia. A medida que aumentaban las tensiones, surgió un movimiento popular para convertir el inglés en el único idioma oficial del condado, lo que provocó un enfrentamiento con activistas que luchaban por preservar el futuro bilingüe de Miami-Dade, reza la sinopsis.

English Only retrata cómo el joven abogado Manny Díaz, de la Spanish American League Against Discrimination, quien dos décadas después se convirtiera en alcalde de Miami, se opuso a una campaña comunitaria destinada a eliminar las políticas oficiales de bilingüismo del condado y retirar el español de los documentos gubernamentales, las comunicaciones y la vida cívica. El grupo que impulsó esa iniciativa fue Citizens of Dade United, liderado por el activista Emmy Shafer.

Sin embargo, en noviembre 4 de 1980, los votantes eligieron el inglés como idioma oficial en Miami-Dade. Luego, en 1993, la ley conocida como “Solo inglés fue derogada y hoy en día la lengua shakesperiana no es la oficial del condado, en el que la mayoría de los habitantes habla español.

“Esta es una historia sobre el poder, el miedo y la lucha por ser escuchado”, afirma Nicholas Griffin, periodista, autor y dramaturgo cuyo trabajo ha explorado las fuerzas que moldean a Miami, donde vive hace 14 años.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el autor sobre la pieza teatral English Only, que la compañía de teatro sin fines de lucro Miami New Drama trae a escena.

- ¿Qué te impulsó a escribir una obra sobre este tema?

Llevo catorce años viviendo en Miami. Estados Unidos es la historia de cómo los inmigrantes se integraron en una nación, pero Miami es diferente. Aquí, los inmigrantes se apoderaron de la ciudad. Desde la perspectiva de la inmigración, somos la ciudad más interesante de América, donde el idioma es fundamental para la percepción que tenemos desde adentro y afuera. El movimiento English Only de 1980 fue, en teoría, un movimiento lingüístico. En la práctica, también fue un movimiento antiinmigrante. Y fue fundado por un inmigrante. Me pareció fascinante que Miami hubiera atravesado un debate tan intenso sobre qué se necesita para convertirse en estadounidense y ser visto como tal.

- ¿Por qué piensas que una obra como English Only es relevante hoy en día?

Incluso hoy, el 70% de los miamenses habla una lengua materna distinta al inglés, un porcentaje aún mayor que en 1980. Los temas del idioma, la inmigración y la delincuencia siempre están vinculados en el debate nacional. Aquí estamos de nuevo, 45 años después, en una conversación muy similar, igualmente enojada.

- ¿Qué mensaje o reflexión quieres que el público se lleve de esta obra?

La razón por la que esta obra debería resonar hoy es porque los problemas siguen sin resolverse. En cierto modo, es un alivio ver que los problemas existían en 1980 y que la ciudad logró prosperar a pesar de las rupturas. Eso no significa que el asunto esté resuelto. No creo que lo esté nunca. Es una pregunta muy humana. Está ahí mismo en el Libro del Génesis. ¿Quieres tener un solo pueblo, persiguiendo un mismo objetivo con un solo idioma? ¿O somos una Torre de Babel, donde debemos hacer todo lo posible por forjar un camino, aceptando nuestras diferencias y encontrando juntos la manera de avanzar?

- Como dramaturgo, ¿dónde encuentra inspiración y qué responsabilidad tiene con la sociedad a través de su obra?

En este caso, dos de mis personajes están basados en personas muy reales: Manny Díaz y Emmy Shafer. Siento la responsabilidad de acertar con los temas, pero es difícil dejarse llevar por los hechos y aun así crear drama. Espero que la obra refleje una realidad general de la época de 1980. En cuanto a cómo la percibe la comunidad, ¡no tengo control sobre eso!

- ¿Cómo puede el teatro hacer del mundo un lugar mejor?

Hablamos mucho de cómo hoy en día solo hay casa y trabajo, y pocos lugares para reunirse. El teatro, sin duda, puede ofrecer ese tercer espacio. Mi deseo es que genere diálogo. Algo que he hecho en esta obra es dar a los personajes mucho espacio para proponer visiones del mundo completamente diferentes y luego debatirlas en el escenario. Si eso ayuda a generar conversaciones constructivas, es un buen comienzo.

Con las actuaciones de Andhy Mendez (Manny Diaz), Rene Granado, Carmen Pelaez, Linda Mugleston y Laura Faye Smith. Funciones de jueves a sábado, a las 8 pm, y domingos a las 3 pm, en el Colony Theatre, 1040 Lincoln Road, Miami Beach.

English Only, boletos en miaminewdrama.org o en la taquilla del teatro.