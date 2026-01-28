Marco Rubio: María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , declaró este miércoles que el objetivo de la Administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro es lograr una "Venezuela amigable, estable, próspera y democrática".

El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una audiencia en el Senado para explicar la política de Estados Unidos sobre Venezuela tras el ingreso del 3 de enero en Caracas que se saldó con el derrocamiento y la captura del dictador Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Aseguró que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, "puede formar parte" de la transición en Venezuela. Rubio destacó, sin embargo, que ahora "nos guste o no, el control de las armas y de las instituciones gubernamentales está en manos del régimen".

Fue claro en señalar que espera contar "pronto" con presencia diplomática estadounidense en Venezuela. "Tenemos un equipo allá que lo está evaluando, y creo que pronto podremos abrir una presencia diplomática", declaró ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.

Esa presencia diplomática permitirá "tener información en tiempo real e interactuar, no solamente con responsables del régimen (...) pero también interactuar con miembros de la sociedad civil, de la oposición", añadió.

La diplomática Laura Dogu será la responsable de esa misión diplomática, confirmó Rubio. Doug era embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, cuyo mandatario izquierdista Daniel Ortega es uno de los pocos aliados de Venezuela en la región. La diplomática estuvo al frente de esa delegación desde 2015.

Entre 2012 y 2015 fue subjefa de misión en la embajada estadounidense en Ciudad de México.

Dogu "asumirá la unidad de asuntos venezolanos, primero en Bogotá, pero finalmente en Caracas" explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Nada será fácil

"No estoy aquí para decirles que esto vaya a ser fácil o sencillo. Lo que digo es que, en tres semanas y media, casi cuatro, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos que estaríamos" aseguró Rubio, exsenador republicano, a sus antiguos colegas.

"Reconozco que no será fácil. Al final del día, estamos tratando con gente allá que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres" declaró.

"Así que no va a ser de un día para otro que esto dé un vuelco de la noche a la mañana. Pero creo que estamos logrando avances buenos y decentes", añadió.

El gobierno de la interina Delcy Rodríguez ha empezado a liberar presos políticos y ha promovido una reforma de la legislación de hidrocarburos para abrir la estatal industria petrolera a la inversión privada, detalló Rubio como ejemplos de ese supuesto progreso.

Aseguró que la Administración no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si Delcy Rodríguez no coopera con Washington. "Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento", subrayó Rubio.

La estrategia para Venezuela

El objetivo final de Washington, según Rubio, es una Venezuela democrática, estable, próspera y aliada, con elecciones verdaderamente libres y justas. Reconoció que ese proceso será largo y no inmediato.

Explicó que la estrategia se basa en tres fases:

Estabilidad: Evitar el colapso del país tras la caída de Maduro, prevenir una guerra civil o una crisis migratoria masiva. Para ello, EEUU mantiene un diálogo directo con las nuevas autoridades y utiliza como herramienta el control sobre las sanciones petroleras.

Mecanismo temporal del petróleo: EEUU permite que parte del petróleo sancionado se venda a precio de mercado, pero los ingresos se depositan en cuentas supervisadas por Washington y solo pueden usarse para gastos sociales y servicios básicos (salud, policía, servicios públicos). Parte del dinero se destina a comprar medicamentos y equipos en Estados Unidos. Además, Venezuela ahora compra a EEUU el diluyente necesario para procesar su crudo, antes adquirido mediante Rusia.

Recuperación y transición: Normalizar la industria petrolera con reglas de mercado, eliminar la corrupción estructural y atraer inversión privada. Rubio destacó la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos que elimina restricciones del chavismo, aunque considera que aún es insuficiente.

Cuba, el próximo objetivo

Marco Rubio aseguró que le "encantaría" ver un cambio de régimen en Cuba, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

"Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático".

Preguntado por los legisladores por si EEUU prevé usar el poder militar u otros tipos de coerción para propiciar un cambio de régimen en la isla, Rubio respondió que así lo especifica la ley estadounidense.

"El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo", declaró el secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos y quien siempre ha abogado por la libertad de la isla.

"Un buen resultado para todos" en Groenlandia

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto a Groenlandia. "Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos".

Transcrición textual de la introducción:

SECRETARIO RUBIO: Gracias. Lo agradezco. Y seré breve en mi declaración inicial para que podamos dejar más tiempo para las preguntas. He presentado una declaración por escrito, pero no la voy a usar. Solo voy a hablar con vosotros unos minutos y–

(Interrupción.)

PRESIDENTE RISCH: Muy bien. Aquí vamos. Suspendido. Ya sabes cómo va. A la cárcel.

(Interrupción.)

PRESIDENTE RISCH: Eso supone una prohibición de un año por parte del comité. Cualquier infractor persistente será expulsado durante tres años. Así que no sé si el tipo entra en esa categoría. Parece que sí. Eso espero, pero después de tres años, encuentre un medio de empleo más productivo.

Secretario Rubio, tenemos dos audiencias a la semana. Parece que tienes un seguimiento más sólido que la mayoría de nuestros testigos que nos preceden. Pero bueno —

SECRETARIO RUBIO: Está bien. Habrá un par más, así que solo – gracias por detener el tiempo. Pero lo agradezco.

Así que – y sé que hay muchos otros temas que me vas a preguntar, así que podemos hablar de ellos, incluidos los que acaba de exponer el senador Shaheen. Pero permítanme hablar especialmente de Venezuela.

PRESIDENTE RISCH: Por favor.

SECRETARIO RUBIO: Creo que podemos hablar – si quieres, seguro que tus preguntas serán sobre lo que pasó antes y lo que condujo a la operación. Quiero centrar mis comentarios esta mañana en lo que ocurre ahora y en el futuro, porque vais a preguntar sobre volver.

Y déjame decir esto: ¿Cuál es nuestro objetivo al principio? Teníamos, en nuestro hemisferio, un régimen operado por un narcotraficante acusado que se convirtió en una base de operaciones para prácticamente todos los competidores, adversarios y enemigos del mundo. Para Irán, su principal punto de operación en el hemisferio occidental era Venezuela. Para Rusia, su principal base de operaciones en el hemisferio occidental, junto a Cuba y Nicaragua, era Venezuela. En el caso de China, China recibía petróleo con un enorme descuento de unos 20 dólares el barril, y ni siquiera pagaba por ello. Se usaba para saldar deudas que les debían. Este es el petróleo del pueblo venezolano, y se estaba entregando a los chinos como trueque a un 20 por ciento – con un descuento de 20 dólares por barril en algunos casos. Así que básicamente tres de nuestros principales rivales en el mundo operaban desde nuestro hemisferio desde ese lugar.

También era un lugar donde había un régimen de narcotráfico que cooperaba abiertamente con las FARC, el ELN y otras organizaciones de narcotráfico que usaban su territorio nacional. Fue un riesgo estratégico enorme para Estados Unidos – no a la mitad del mundo, no en otro continente, sino en el hemisferio en el que todos vivimos. Y estaba teniendo impactos dramáticos en nosotros, pero también en Colombia, en la cuenca del Caribe y en todo tipo de lugares. Era una situación insostenible y había que abordarla. Y se abordó, y ahora la pregunta es qué pasa a seguir adelante.

Como os he descrito en contextos anteriores y en conversaciones individuales, teníamos tres objetivos aquí. La última – lo voy a trabajar hacia atrás porque el estado final aquí es que queremos – queremos alcanzar una fase de transición en la que nos quede una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, en la que todos los elementos de la sociedad estén representados en elecciones libres y justas. Por cierto, puedes hacer elecciones. Puedes tener elecciones todo el día. Pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición son rutinariamente descartados y no pueden estar en la papeleta por culpa del gobierno, esas no son elecciones libres y justas. Ese fue el estado final al que llegamos: una Venezuela libre, justa, próspera y amigable. No llegaremos en tres semanas. Va a llevar tiempo.

Así que el objetivo número uno era la estabilidad. Tras la destitución de Maduro, la preocupación era lo que ocurre en Venezuela. ¿Habrá una guerra civil? ¿Empiezan las diferentes facciones a enfrentarse entre sí? ¿Un millón de personas cruzan la frontera hacia Colombia? Todo eso se ha evitado. Y una de las principales formas en que se ha evitado es la capacidad de establecer conversaciones directas, honestas – respetuosas pero muy directas y honestas con las personas que hoy controlan los elementos de esa nación, es decir, las fuerzas del orden, el aparato gubernamental, etcétera.

Y una de las herramientas que tenemos es el hecho de que tenemos sanciones sobre el petróleo. Hay petróleo sancionado que no puede moverse desde Venezuela debido a nuestra cuarentena. Así que lo que hicimos fue llegar a un acuerdo con ellos, y el acuerdo es este. En el aceite que está autorizado y en cuarentena, te permitiremos llevarlo al mercado. Te permitiremos llevarlo al mercado a precios de mercado, no al descuento que China estaba obtiendo. A cambio, los fondos de eso se depositarán en una cuenta que nosotros supervisemos, y usted gastará ese dinero en beneficio del pueblo venezolano.

¿Por qué era eso importante? Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento, ¿vale? Estaban produciendo petróleo. Estaban perforando petróleo. No tenían dónde ponerla. No tenían a dónde moverlo. Y se enfrentaban a una crisis fiscal; Necesitaban dinero en la inmediata distancia para financiar al policía, a los trabajadores de saneamiento, las operaciones diarias del gobierno.

Así que hemos podido crear un mecanismo a corto plazo. Este no va a ser el mecanismo permanente, pero es un mecanismo a corto plazo en el que las necesidades del pueblo venezolano pueden satisfacerse mediante un proceso que hemos creado, donde cada mes presentarán un presupuesto de esto es lo que necesitamos financiado. Les proporcionaremos desde el principio para qué no se puede usar ese dinero. Y han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a utilizar una cantidad sustancial de esos fondos para comprar medicamentos y equipos directamente de Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que necesitan es diluyente*, o diluente*, dependiendo de cómo quieras pronunciarlo. Y básicamente es el crudo ligero que necesitas mezclar con su crudo pesado para que el petróleo pueda mezclarse y moverse. Antes obtenían el 100 % de eso de Rusia. Ahora están recibiendo el 100 por ciento de eso de Estados Unidos.

Así que estamos usando ese mecanismo a corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos del petróleo que actualmente se generan a través de las licencias que ahora empezaremos a emitir sobre el petróleo sancionado beneficien al pueblo venezolano, no a financiar el sistema que existía en el pasado.

La segunda es un periodo de recuperación, y esa es la fase en la que queremos ver una industria petrolera normalizada. De nuevo, esto es – mira, tenemos petróleo de sobra. Hay petróleo de sobra por todo el mundo. Canadá produce crudo pesado, así que no es que el petróleo venezolano sea único en ese sentido, a pesar de que tienen las mayores reservas conocidas del mundo. No es insustituible. Pero entendemos que esa es la línea de vida. Sus recursos naturales permitirán que Venezuela sea estable y próspera en el futuro. Así que creamos lo que esperamos es hacer la transición hacia un mecanismo que permita vender eso de forma normal, una industria petrolera normal — no dominada por compinches, no dominada por corrupción y corrupción.

Por ello, las autoridades allí merecen cierto crédito. Han aprobado una nueva ley de hidrocarburos que básicamente elimina muchas de las restricciones de la era Chávez a la inversión privada en la industria petrolera. Probablemente no sea suficiente para atraer una inversión suficiente, pero es un gran paso respecto a donde estaban hace tres semanas. Así que eso es un cambio importante.

Podemos abordar algunos de los otros componentes, pero se me acabará el tiempo. Pero una de las partes de la fase de transición o de recuperación está empezando a crear espacio para que diferentes voces dentro de la política venezolana puedan alzar la voz. Parte de ello es la liberación de presos políticos, que según algunas estimaciones llegan hasta 2.000. Los están liberando. Probablemente los están liberando más despacio de lo que me gustaría, pero los están liberando. Y de hecho, empiezas a ver a algunas personas liberadas que empiezan a alzar la voz y a participar en la vida política del país. Nos queda mucho camino por recorrer.

Mira, podemos hablar con más detalle de todas estas cosas. Basta decir que no estoy aquí para decirte que esto va a ser fácil o sencillo. Digo que en tres semanas y media, casi cuatro semanas, estamos mucho más avanzados en este proyecto de lo que pensábamos, dadas las complejidades que ha tenido al principio.

Y reconozco que no será fácil. Mira, al final del día tratamos con gente allí que ha pasado la mayor parte de su vida viviendo en un paraíso de gánsteres, así que no va a ser que de un día para otro esto cambie de la noche a la mañana. Pero creo que estamos avanzando bien y decentemente. Es el mejor plan, y sin duda estamos mejor hoy en Venezuela que hace cuatro semanas. Y creo y espero que estaremos mejor en tres meses, en seis meses, en nueve meses de lo que habríamos estado si Maduro hubiera estado allí.

Así que gracias.

FUENTE: Con información de AFP/EFE