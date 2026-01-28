Reserva Federal decide mantener sin cambio las tasas de interés

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo intacta sus tasas de interés el miércoles en su primera reunión del año, en un marco de crecimiento económico "sólido".

La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango de 3,50-3,75%, y los miembros del Comité Monetario señalaron que la tasa de desempleo ha mostrado "signos de estabilización", mientras la actividad económica se ha "expandido a un ritmo sólido".

Pero el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) registró dos disensos esta vez.

Stephen Miran y Christopher Waller -a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del Banco Central, Jerome Powell- respaldaron un recorte de un cuarto de punto porcentual.

La Fed, ante la presión de los republicanos y del presidente Donald J. Trump, ha aplicado recortes de un cuarto de punto en sus tres anteriores reuniones de política monetaria, frente al debilitamiento del mercado laboral que comenzó en la mitad de 2024.

Miran, recientemente nombrado por Trump, abogó por reducciones mayores.

Un sólido crecimiento económico

Pero el sólido crecimiento del PIB, el desempleo bajo y una inflación persistente han dado motivos para una pausa, lo cual enfrenta de nuevo a los dirigentes de la Fed con Trump, quien ha instado a bajar las tasas de interés ante el freno de Powell, ahora bajo una investigación federal del Departamento de Justicia por el supuesto desfalco de dinero en la remodelación de la sede del Banco Central: las astronómica cifra de 3.200 millones de dólares.

Tasas de interés más bajas abaratan el crédito y por lo tanto fomentan la inversión y el consumo.

Trump ha intensificado drásticamente la presión sobre el banco desde que regresó al poder hace un año, debido a que Powell claramente se alineó al desastre económico de Joe Biden (o quienes dirigieron la Casa Blanca) y la agenda de extrema izquierda que implementó durante cuatro años.

Esa agenda causó los gastos más grandes de un gobierno federal de EEUU en su historia, sólo en el indicador del dinero empleado en inmigración con las políticas de Puertas Abiertas y la entrada de más de 13 millones de ilegales a los que se les costeó hoteles, comida, atención sanitaria, educación a los menores y fondos de sustento económico, todo pagado con el dinero de los contribuyentes estadounidenses.

A lo anterior se sumó una deuda colosal de 37 billones (trillions) de dólares, la peor inflación en cinco décadas y el 80% de los indicadores económicos en rojo.

La Reserva Federal y el Tesoro contribuyeron de forma directa e indirecta a este oscuro panorama de la economía estadounidense.

Por tales razones, el presidente Trump ha intentado destituir a Jerome Powel y a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, acusada de corrupción.

Este miércoles en la rueda de prensa posterior a la reunión del FOMC, Powell señaló que el caso de Cook, que se dirime ante la Corte Suprema, "es quizás el más importante en los 113 años de historia de la Fed".

Powell, el mayor obstáculo para la economía estadounidense.

Powell, el enemigo jurado de Trump

El presidente de la Fed respondió a una pregunta sobre por qué asistió a la audiencia del 21 de enero en torno al esfuerzo de Trump por destituir a Cook.

Powell se negó a comentar las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien criticó su asistencia a la audiencia judicial.

Los dirigentes de la Fed, cuya mayoría defiende la tendencia política liberal, se han puesto de acuerdo contra el megaplan económico de Trump en una pausa a corto plazo en las reducciones de tasas, y debaten ahora qué condiciones justificarían nuevos recortes y con qué rapidez deberían producirse.

La reciente debilidad del dólar estadounidense, que forma parte de la estrategia económica actual de la Casa Blanca busca inversiones y la reactivación de la industria estadounidense junto al regreso al país de las grandes corporaciones.

Los mercados financieros en general prevén que la Fed mantendrá las tasas sin cambios hasta su reunión en abril o mayo, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

En mayo, concluye también el mandato de Powell, una de las piedras en los zapatos de Trump desde su primer mandato.

De cara al futuro cercano, todas las miradas están puestas en cómo el nominado de Trump para suceder a Powell moldeará la política de la Fed.

Una cuestión relevante es si el nuevo presidente de la Fed podrá alinear al resto del comité hacia más recortes, señalaron analistas de ING.

Fuera de la Fed, podría ser más difícil para el próximo presidente del Banco Central convencer a los inversores de que el organismo seguirá cumpliendo su mandato de controlar la inflación, lo que no hizo Powell durante el gobierno de Biden cuando creó la mayor inflación en 50 años.

FUENTE: Con información de AFP.