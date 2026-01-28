Hialeah recupera un "viejo conocido" y con ello aporta experiencia a su Concejo

MIAMI.– El Concejo de Hialeah nombró este martes a Luis González para ocupar el escaño del Grupo II, vacante desde el pasado 12 de enero tras la renuncia del entonces concejal Jesús Tundidor, quien dejó el cargo para aspirar a la alcaldía de la ciudad. La designación se produjo durante la reunión ordinaria del 27 de enero y fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes, con la excepción de Mónica Pérez, ausente al encuentro.

González, de 55 años y licenciado en Administración de Empresas, no es un rostro nuevo para la política local. Fue miembro del Concejo durante 12 años, entre 2005 y 2017, y su regreso era la opción preferida del alcalde Bryan Calvo , quien impulsó su nombramiento como una apuesta por la experiencia y el equilibrio interno del órgano legislativo.

Antes de su juramento, González agradeció al Concejo y a los residentes presentes, destacó la importancia de la participación ciudadana y aseguró que trabajará de manera coordinada para mejorar la ciudad. Reconoció además que no imaginó regresar al Concejo en esta nueva etapa de su vida pública y se comprometió a aportar su experiencia en beneficio de Hialeah.

Antecedentes políticos marcados por la polémica

El retorno de González se produce tras una de las campañas más tensas que ha vivido la ciudad en los últimos años. En 2019 intentó regresar al Concejo, pero fue derrotado por Tundidor con el 64,6 % de los votos frente al 35,4 %. Aquella contienda estuvo marcada por acusaciones cruzadas y un fuerte desgaste político.

Durante esa campaña, González acusó a su entonces rival de haberlo difamado utilizando señalamientos relacionados con prostitución y tráfico humano, en referencia a negocios vinculados al padre de Tundidor. Estas declaraciones surgieron como respuesta a los ataques del propio Tundidor, quien sostenía que González, durante su etapa como concejal, había percibido alrededor de 700.000 dólares en concepto de salarios, beneficios, pensión y seguro médico, mientras Hialeah atravesaba una profunda crisis financiera.

Tundidor también responsabilizaba a González por decisiones adoptadas durante su gestión, como la privatización del servicio de recolección de basura, medida que —según sus críticos— elevó el costo del servicio y deterioró su calidad, así como por la gestión del Departamento de agua de la ciudad, que ya entonces había registrado un aumento de alrededor del 20 % en la factura para los residentes.

Otros aspirantes y reacción ciudadana

Con la elección de González quedaron descartados ocho aspirantes, entre ellos el activista Juan Santana, la psicóloga Kassandra Montándon y el teniente de la policía Phillip Kennedy. Durante la sesión, varios residentes intervinieron para respaldar a Santana, destacando su trabajo comunitario y su cercanía con los vecinos.

Clave política

Con esta votación del último escaño vacante en el órgano legislativo, el alcalde Calvo consolida otra victoria política al incorporar al bisoño Concejo a una figura con amplio conocimiento institucional y experiencia en la dinámica interna del gobierno municipal. La llegada de González fortalece la posición del alcalde dentro del Concejo y le aporta un aliado con trayectoria y contactos clave para impulsar su visión de gobierno en un escenario político cada vez más competitivo.

[email protected]