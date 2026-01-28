María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela tras reunión con Marco Rubio

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

WASHINGTON - La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió este miércoles una “transición real” en Venezuela, sin concesiones ni pactos que permitan la permanencia de sectores del régimen en el poder, tras sostener una reunión de alto nivel en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Marco Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado tras participar en una audiencia en el Senado sobre la política de Trump hacia Venezuela, en la que dijo que Estados Unidos no planea un ataque militar en el país, aunque no lo descarta si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

FAMOSOS Surgen detalles de próxima audiencia por custodia de hijo de Paulina Rubio y Colate

El secretario de Estado abrió la puerta, además, a que Machado participe en el proceso de transición, aunque recordó que "el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen".

Tras ese encuentro con el Secretario de Estado, Machado afirmó durante una rueda de prensa que Venezuela atraviesa un momento decisivo y que el proceso político ha entrado en una fase irreversible.

“Estamos en horas y días decisivos para el futuro de Venezuela”, aseguró, afirmando que su movimiento cuenta con un respaldo internacional sin precedentes.

La dirigente fue enfática al rechazar cualquier fórmula de transición que preserve estructuras del chavismo, al ser consultada sobre la posibilidad de integrar un eventual gobierno de transición junto a la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez.

“Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder. Nosotros estamos trabajando en facilitar una transición real”, declaró ante la prensa.

Respaldo de Trump y liderazgo hemisférico

Machado destacó el apoyo de la administración del presidente Donald Trump, a la que calificó como el principal sostén internacional del proceso democrático venezolano.

“Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Trump”, afirmó.

Sobre el secretario de Estado, fue igualmente explícita:

“Marco Rubio es, sin lugar a dudas, una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que representan las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela”.

Machado sostuvo que la libertad de Venezuela no es solo una causa moral, sino un asunto de seguridad regional:

“La libertad de Venezuela hace que Estados Unidos sea más seguro y más fuerte. Tener un hemisferio libre de dictaduras, de narcoterrorismo y de comunismo es una prioridad compartida”.

Presos políticos: “Nuestra absoluta prioridad”

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la situación de los presos políticos. Machado aseguró que, aunque se han producido excarcelaciones recientes, el problema está lejos de resolverse.

“Mientras estamos hablando, todavía hay más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados, pero hay 171 militares presos y ninguno ha sido liberado”, denunció.

Agregó que durante el mes de enero se han producido nuevos secuestros y desapariciones, muchos de ellos no reportados previamente por temor de las familias.

“Hay venezolanos que han sido secuestrados este mes. Hay personas desaparecidas, hay familias que han tenido miedo de hablar y ahora están saliendo a la luz”, explicó.

Machado recordó casos emblemáticos como el de los expolicías metropolitanos detenidos desde hace más de dos décadas:

“Luis Enrique Molina, Héctor Rovail y Erasmo Bolívar llevan 23 años presos. Siguen presos en esta hora”.

Dirigiéndose directamente a los detenidos y a sus familias, afirmó:

“Cada uno de ellos, civiles y militares, son nuestra absoluta prioridad. No vamos a descansar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados”.

Señales inéditas dentro de Venezuela

Pese a la gravedad del contexto represivo, Machado afirmó que se están produciendo hechos impensables semanas atrás, que evidencian un debilitamiento progresivo del aparato de control del régimen.

“Empezamos a ver cómo el aparato represivo comienza a debilitarse. ¿Es suficiente? No, desde luego que no. Pero las señales son extraordinarias”.

Además, mencionó como ejemplos las protestas estudiantiles registradas en al menos 20 universidades venezolanas, así como la presencia sostenida de familiares frente a centros de detención y tortura.

“Las madres están hoy frente a Ramo Verde, El Helicoide, Zona Siete, La Crisálida, El Rodeo, Yare, Tocorón. Esa valentía era impensable hace unos días”.

Machado atribuyó este cambio al respaldo internacional, especialmente al de Estados Unidos:

“Esto ha sido posible gracias al apoyo decidido del Gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump, el único gobierno que ha arriesgado incluso la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela”.

Rechazo frontal a la cabecilla del régimen

Consultada sobre las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, quien aseguró que ya no acepta órdenes del exterior, Machado fue tajante:

“No se trata de lo que diga esa señora, sino de lo que está haciendo”.

Fue más allá al calificar al régimen venezolano:

“Estamos hablando de criminales. Han matado personas intencionalmente, han forzado la salida de un tercio de nuestra población y han instalado el sistema de tortura y represión más grande de la historia del continente”.

Machado calificó al chavismo como un sistema de terrorismo de Estado y narcoterrorismo, y señaló a Rodríguez como una figura central de ese engranaje.

“Nadie tiene fe en ella. Aquí no hay ingenuidad. Todo el mundo sabe quiénes son los que están hoy en el poder”.

Regreso a Venezuela y transición sin estabilidad para el régimen

Machado reiteró su intención de regresar a Venezuela lo antes posible, aunque aclaró que su ubicación responde a una evaluación constante de dónde puede ser más útil.

“Aquí está mi maleta. Es una decisión que tomo día a día: ¿dónde puedo ser más útil?”.

Añadió que el foco no está en su situación personal, sino en la de millones de venezolanos forzados al exilio.

“Esto no es sobre mí. Es sobre millones de venezolanos que quieren volver, pero eso requiere seguridades, oportunidades y un Estado de derecho”.

Recalcó que cualquier esfuerzo internacional debe apuntar a la transición, no a la estabilización del régimen:

“Nosotros vamos a trabajar para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen. Eso no está planteado”.

Un llamado a definirse

La Nobel de la Paz realizó un mensaje directo no solo a los venezolanos, sino también a gobiernos, líderes políticos, empresarios y periodistas.

“Aquí no hay espacio para posiciones intermedias. Hay un cartel criminal y un pueblo que quiere libertad”.

Y concluyó con un mensaje de alcance regional:

“Venezuela será libre. Cuba será libre. Nicaragua será libre. Esto es histórico”.

Embed VIVO | Habla María Corina Machado después de su histórico encuentro con Marco Rubio #Venezuela https://t.co/16mvAOS5wN — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 28, 2026

FUENTE: REDACCIÓN DLA/EFE