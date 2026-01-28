viernes 30  de  enero 2026
POLÍTICA

María Corina Machado pide una "transición real" en Venezuela tras reunión con Marco Rubio

La Nobel de la Paz aseguró que el aparato represivo comienza a debilitarse y que el proceso de transición ya está en marcha

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

María Corina Machado llega a la prensa tras reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Departamento de Estado de EE. UU. en Washington, D. C., el 28 de enero de 2026. (Foto por Oliver Contreras / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió este miércoles una “transición real” en Venezuela, sin concesiones ni pactos que permitan la permanencia de sectores del régimen en el poder, tras sostener una reunión de alto nivel en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Marco Rubio recibió a Machado en el Departamento de Estado tras participar en una audiencia en el Senado sobre la política de Trump hacia Venezuela, en la que dijo que Estados Unidos no planea un ataque militar en el país, aunque no lo descarta si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.
CONGRESO

Marco Rubio: María Corina Machado "puede formar parte" de la transición en Venezuela
La mexicana Paulina Rubio enciende el escenario y protagoniza uno de los mejores momentos de la gala de Premio Lo Nuestro, el 23 de febrero de 2022.
FAMOSOS

Surgen detalles de próxima audiencia por custodia de hijo de Paulina Rubio y Colate

El secretario de Estado abrió la puerta, además, a que Machado participe en el proceso de transición, aunque recordó que "el control de las armas y las instituciones lo tiene el régimen".

Tras ese encuentro con el Secretario de Estado, Machado afirmó durante una rueda de prensa que Venezuela atraviesa un momento decisivo y que el proceso político ha entrado en una fase irreversible.

“Estamos en horas y días decisivos para el futuro de Venezuela”, aseguró, afirmando que su movimiento cuenta con un respaldo internacional sin precedentes.

La dirigente fue enfática al rechazar cualquier fórmula de transición que preserve estructuras del chavismo, al ser consultada sobre la posibilidad de integrar un eventual gobierno de transición junto a la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez.

“Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder. Nosotros estamos trabajando en facilitar una transición real”, declaró ante la prensa.

Respaldo de Trump y liderazgo hemisférico

Machado destacó el apoyo de la administración del presidente Donald Trump, a la que calificó como el principal sostén internacional del proceso democrático venezolano.

“Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar, porque contamos con el respaldo de las democracias más importantes del mundo y, muy especialmente, del Gobierno del presidente Trump”, afirmó.

Sobre el secretario de Estado, fue igualmente explícita:

“Marco Rubio es, sin lugar a dudas, una de las personas que mejor entiende lo que ocurre en el hemisferio y la amenaza que representan las fuerzas del crimen que se han instalado en Venezuela”.

Machado sostuvo que la libertad de Venezuela no es solo una causa moral, sino un asunto de seguridad regional:

“La libertad de Venezuela hace que Estados Unidos sea más seguro y más fuerte. Tener un hemisferio libre de dictaduras, de narcoterrorismo y de comunismo es una prioridad compartida”.

Presos políticos: “Nuestra absoluta prioridad”

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la situación de los presos políticos. Machado aseguró que, aunque se han producido excarcelaciones recientes, el problema está lejos de resolverse.

“Mientras estamos hablando, todavía hay más de 700 presos políticos. 301 han sido liberados, pero hay 171 militares presos y ninguno ha sido liberado”, denunció.

Agregó que durante el mes de enero se han producido nuevos secuestros y desapariciones, muchos de ellos no reportados previamente por temor de las familias.

“Hay venezolanos que han sido secuestrados este mes. Hay personas desaparecidas, hay familias que han tenido miedo de hablar y ahora están saliendo a la luz”, explicó.

Machado recordó casos emblemáticos como el de los expolicías metropolitanos detenidos desde hace más de dos décadas:

“Luis Enrique Molina, Héctor Rovail y Erasmo Bolívar llevan 23 años presos. Siguen presos en esta hora”.

Dirigiéndose directamente a los detenidos y a sus familias, afirmó:

“Cada uno de ellos, civiles y militares, son nuestra absoluta prioridad. No vamos a descansar hasta que todos, absolutamente todos, sean liberados”.

Señales inéditas dentro de Venezuela

Pese a la gravedad del contexto represivo, Machado afirmó que se están produciendo hechos impensables semanas atrás, que evidencian un debilitamiento progresivo del aparato de control del régimen.

“Empezamos a ver cómo el aparato represivo comienza a debilitarse. ¿Es suficiente? No, desde luego que no. Pero las señales son extraordinarias”.

Además, mencionó como ejemplos las protestas estudiantiles registradas en al menos 20 universidades venezolanas, así como la presencia sostenida de familiares frente a centros de detención y tortura.

“Las madres están hoy frente a Ramo Verde, El Helicoide, Zona Siete, La Crisálida, El Rodeo, Yare, Tocorón. Esa valentía era impensable hace unos días”.

Machado atribuyó este cambio al respaldo internacional, especialmente al de Estados Unidos:

“Esto ha sido posible gracias al apoyo decidido del Gobierno de Estados Unidos y del presidente Trump, el único gobierno que ha arriesgado incluso la vida de sus propios ciudadanos por la libertad de Venezuela”.

Rechazo frontal a la cabecilla del régimen

Consultada sobre las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez, quien aseguró que ya no acepta órdenes del exterior, Machado fue tajante:

“No se trata de lo que diga esa señora, sino de lo que está haciendo”.

Fue más allá al calificar al régimen venezolano:

“Estamos hablando de criminales. Han matado personas intencionalmente, han forzado la salida de un tercio de nuestra población y han instalado el sistema de tortura y represión más grande de la historia del continente”.

Machado calificó al chavismo como un sistema de terrorismo de Estado y narcoterrorismo, y señaló a Rodríguez como una figura central de ese engranaje.

“Nadie tiene fe en ella. Aquí no hay ingenuidad. Todo el mundo sabe quiénes son los que están hoy en el poder”.

Regreso a Venezuela y transición sin estabilidad para el régimen

Machado reiteró su intención de regresar a Venezuela lo antes posible, aunque aclaró que su ubicación responde a una evaluación constante de dónde puede ser más útil.

“Aquí está mi maleta. Es una decisión que tomo día a día: ¿dónde puedo ser más útil?”.

Añadió que el foco no está en su situación personal, sino en la de millones de venezolanos forzados al exilio.

“Esto no es sobre mí. Es sobre millones de venezolanos que quieren volver, pero eso requiere seguridades, oportunidades y un Estado de derecho”.

Recalcó que cualquier esfuerzo internacional debe apuntar a la transición, no a la estabilización del régimen:

“Nosotros vamos a trabajar para favorecer la transición, no la estabilidad de un sector del régimen. Eso no está planteado”.

Un llamado a definirse

La Nobel de la Paz realizó un mensaje directo no solo a los venezolanos, sino también a gobiernos, líderes políticos, empresarios y periodistas.

“Aquí no hay espacio para posiciones intermedias. Hay un cartel criminal y un pueblo que quiere libertad”.

Y concluyó con un mensaje de alcance regional:

“Venezuela será libre. Cuba será libre. Nicaragua será libre. Esto es histórico”.

Embed

FUENTE: REDACCIÓN DLA/EFE

Temas
Te puede interesar

Avanza la transición en Venezuela, secretario de EEUU se reúne con María Corina Machado en Washington

Denuncian campaña de difamación y otros ilícitos contra la periodista Nitu Pérez Osuna y su esposo

Encuentro con Trump impulsa a Machado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy